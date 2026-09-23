Este será el cambio en el tráfico de la carrera Séptima que afectará la movilidad en el norte de Bogotá: también habrá variaciones en las rutas de transporte público desde el sábado 26 de septiembre

María Fernanda Ortiz entrega detalles sobre el contraflujo en la carrera Séptima los sábados - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

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La secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, anunció para el sábado 26 de septiembre de 2025 un contraflujo temporal en la carrera Séptima, dirigido a los vehículos que salen de la ciudad hacia el norte durante la mañana.

Durante la presentación de la medida, Ortiz indicó que el objetivo es ofrecer una alternativa ante las demoras en la Autopista Norte: “Vamos a aprobar una medida para bajarle al trancón de la Autonorte los sábados por la mañana”. El piloto funcionará entre las 9:00 a. m. y las 1:00 p. m., desde la calle 193 hasta la calle 245.

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La carrera Séptima quedará habilitada únicamente en sentido norte durante cuatro sábados. La funcionaria señaló que la Secretaría hará seguimiento a los resultados antes de definir si la restricción se mantiene: “Haremos monitoreo de los resultados y del impacto para tomar la decisión si la dejamos en el tiempo”.

La entidad estima que más de 5.300 vehículos salen de Bogotá hacia el norte los sábados en la mañana. Los conductores que ingresan a la ciudad por la carrera Séptima deberán utilizar la Autopista Norte durante el horario del contraflujo.

Secretaria de Movilidad de Bogotá anuncio contraflujo por la carrera Séptima el 26 de septiembre apra descongestionar la autopista Norte - crédito Google Maps

El cambio también modificará de forma temporal el recorrido de la ruta rural 18-14 Torca-Tibabita del Sitp. El servicio iniciará en la calle 187, por el costado occidental de la Autopista Norte, continuará hasta la calle 183 y tomará hacia el oriente para llegar a la carrera Séptima.

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Desde allí avanzará hacia el norte hasta la calle 245, regresará hacia el occidente a la Autopista Norte y seguirá hasta el retorno previo al peaje Andes. Luego circulará hacia el sur hasta la calle 187.

Bogotá inicia este domingo las semanas de la Bicicleta y de la Seguridad Vial

Bogotá unirá bicicleta y seguridad vial desde el domingo 27 de septiembre con más de 30 actividades gratuitas bajo el concepto “Tu movida nos integra”.

La XIX Semana de la Bicicleta y la XX Semana de la Seguridad Vial incluirán propuestas sobre movilidad escolar, transporte público y desplazamientos seguros. La agenda buscará promover el respeto entre quienes comparten las vías.

La secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, afirmó que ambas iniciativas responden a prácticas cotidianas de miles de personas en la ciudad. “La bicicleta y la seguridad vial hacen parte de la vida cotidiana”, sostuvo.

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Con cuchillos y armas de fuego los ocho ladrones despojaron a la pareja de sus bicicletas y objetos de valor - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La programación comenzará con actividades para ciclistas

La Semana de la Bicicleta se realizará del 27 de septiembre al 1 de octubre bajo el lema “La bici nos integra”.

Habrá recorridos, actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes, acciones sobre infraestructura ciclista e integración con el transporte público. También participarán quienes usan este medio para desplazarse, entrenar o recorrer la ciudad.

La apertura tendrá lugar en el Parque El Renacimiento, donde la Secretaría Distrital de Movilidad presentará el primer curso de seguridad vial para ciclistas.

La formación estará destinada a personas que utilizan la bicicleta para movilizarse, practicar deporte o realizar actividades recreativas. El propósito será que puedan reconocer riesgos y tomar decisiones más seguras durante sus trayectos.

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El curso tendrá tres componentes: uno teórico sobre normas, derechos, deberes y prevención; otro mecánico sobre revisión y mantenimiento básico; y uno práctico con ejercicios de equilibrio, control y frenado.

La Semana de la Bicicleta se realizará del 27 de septiembre al 1 de octubre bajo el lema “La bici nos integra” - crédito IDRD

La Semana de la Seguridad Vial continuará entre el 1 y el 3 de octubre con el concepto “Cuidar la vida nos integra”.

La etapa reunirá a ciudadanos, especialistas, organizaciones y otros actores para compartir experiencias y prácticas enfocadas en la protección de la vida en las vías.

Las medidas previstas buscan ordenar los desplazamientos hacia el norte de Bogotá y reforzar la cultura de prevención en las vías. La evaluación del contraflujo y la participación ciudadana en las actividades definirán el alcance de estas acciones en la movilidad de la ciudad.

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