Cae “La Goma”, integrante de una célula del Cártel de Los Reyes: es investigado por 12 casos de homicidio y secuestro

Luis Armando "N", alias "La Goma", fue detenido en Jacona con 12 órdenes de aprehensión vigentes. Crédito: Guardia Civil / FGE Michoacán.

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a Luis Armando “N”, alias “La Goma”, en el municipio de Jacona. El operativo se ejecutó la mañana de este miércoles en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil, tras labores de inteligencia que ubicaron al objetivo por 12 órdenes de aprehensión vigentes vinculadas a homicidios y secuestro agravado.

El detenido pertenece a la célula delictiva “La Venada”, que las autoridades relacionan con el Cártel de Los Reyes. La estructura mantiene, según la investigación, presuntos vínculos con extorsiones y cobro de cuotas ilícitas a productores y empresarios de la región.

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Jacona, escenario del operativo conjunto entre la FGE y la Guardia Civil

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes de la FGE y la Guardia Civil desplegaron un operativo coordinado en distintos puntos de Jacona. La acción combinó labores de investigación previa con un despliegue táctico simultáneo contra la célula “La Venada”.

Ante su localización, Luis Armando “N”, alias “La Goma”, opuso resistencia durante la intervención y resultó lesionado de bala en un tobillo. A raíz de ello, los agentes solicitaron de inmediato servicios de emergencia y lo trasladaron a un hospital de la región, donde el personal médico lo reportó estable.

Un hombre bajo custodia policial permanece de pie con las manos esposadas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe mencionar que las autoridades identificaron al detenido como objetivo prioritario dentro de dicha célula, vinculada al Cártel de Los Reyes. El hombre acumulaba 12 órdenes de aprehensión vigentes por homicidio, homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y secuestro agravado.

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La FGE señaló que la captura respondió a trabajos de investigación previos y no a una acción aislada. La Guardia Civil calificó el resultado como la desarticulación de “La Venada” en el municipio.

Cinco detenidos, un menor asegurado y vínculos con extorsión en la región

En un punto distinto del municipio, los agentes detuvieron a Julio César “N”, Rigoberto “N”, Sergio Armando “N” y José Encarnación “N”. A los cuatro hombres les localizaron diversos envoltorios con una sustancia granulada de características similares a un narcótico.

En el mismo lugar, los agentes localizaron a un adolescente al que aseguraron dos cartuchos para arma de fuego. Las autoridades lo pusieron a disposición de instancias especializadas en justicia para adolescentes y mantuvieron reservada su identidad.

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Dos individuos permanecen de pie con las manos sujetas con esposas metálicas por la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro adultos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Regional. Ahí quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá resolver su situación jurídica conforme a derecho.

La Guardia Civil precisó que las investigaciones señalan a “La Venada” como responsable de extorsiones en la zona. La corporación indicó que la célula cobraba cuotas ilícitas a productores y empresarios de la región.

La FGE reiteró su compromiso de sostener la coordinación interinstitucional en la entidad. La institución señaló que continuará el cumplimiento de mandamientos judiciales pendientes contra otros objetivos.

Las autoridades no confirmaron una fecha para la audiencia de vinculación de los detenidos. El proceso judicial contra Luis Armando “N” y los demás implicados quedó bajo resguardo de la Fiscalía Regional.

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Tres hombres esposados caminan de espaldas hacia el portón de acceso de un centro penitenciario en la ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién es “La Venada” dentro de la estructura criminal

Fuentes especializadas en seguridad identifican a “La Venada” con Jesús Ochoa Chávez, señalado como tercer mando dentro del organigrama extraoficial del Cártel de Los Reyes. Su nombre ganó relevancia tras la detención de Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiringua”, el 1 de agosto, y el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, el 30 de agosto en Tocumbo.

Sin embargo, distintas cuentas de redes sociales especializadas en crimen organizado documentan la existencia de un grupo armado denominado “Gente de la Venada” (GDLV). Esta célula opera como brazo armado subordinado a la estructura que encabezaba “El Wicho” dentro del Cártel de Los Reyes y la alianza de Cárteles Unidos.

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Los integrantes de “Gente de la Venada” usan referencias visuales al venado en videos y fotografías difundidos en internet. El grupo aparece a bordo de vehículos con blindaje artesanal, conocidos como tipo “monstruo”, y opera principalmente en la región de Los Reyes y Cotija.

El Cártel de Los Reyes, la organización a la que pertenecen

El Cártel de Los Reyes surgió como movimiento de autodefensas en el municipio de Los Reyes de Salgado a inicios de la década de 2010, bajo el mando de Alfonso Fernández Magallón, para enfrentar a Los Caballeros Templarios. El grupo recibió apoyo inicial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), alianza que se rompió tras la expulsión de los Templarios y derivó en la formación de una célula propia.

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Un hombre con esposas en las muñecas sostiene los barrotes de hierro de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización domina cinco municipios del suroeste de Michoacán: Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos. Forma parte de la coalición Cárteles Unidos, bajo la estructura del Cártel de Tepalcatepec, encabezado por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”.