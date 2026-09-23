La extorsión ya condiciona decisiones de empresas: Coparmex reporta récord de casos en 2026

La extorsión sumó 6 mil 562 víctimas entre enero y junio de 2026, un aumento de 9.17% respecto al mismo periodo de 2025 y el nivel más alto para un primer semestre en 11 años, de acuerdo con el SESNSP. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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La extorsión alcanzó en el primer semestre de 2026 su nivel más alto para un periodo similar en 11 años, con 6 mil 562 víctimas registradas entre enero y junio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) retomados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El dato representa un incremento de 9.17% frente al mismo periodo de 2025 y coloca a la extorsión como el único de los principales delitos monitoreados por Coparmex que presentó un aumento durante los primeros seis meses del año.

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El impacto ya trasciende el pago exigido a una empresa o establecimiento. Coparmex señaló que la extorsión está afectando decisiones relacionadas con la operación, la inversión y el crecimiento de los negocios, en un escenario donde el sector empresarial también enfrenta robo a negocios, transporte, ciberdelitos y lavado de dinero.

La organización presentó estos datos durante su Foro de Seguridad 2026, realizado el 22 de septiembre, donde reunió a representantes empresariales y autoridades de seguridad para analizar los riesgos que enfrenta el sector privado.

43.3 homicidios y 34.3 extorsiones cada día

El Monitor de Seguridad de Coparmex registró entre enero y junio un promedio diario de 34.3 carpetas de investigación por extorsión. En el mismo periodo se contabilizaron 43.3 carpetas diarias por homicidio doloso, 1.7 por feminicidio, 13.9 por robo a transportista y 174.2 por robo a negocio, según los datos presentados por el organismo empresarial.

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La extorsión, sin embargo, presenta una trayectoria distinta al resto de esos delitos. Coparmex reportó que durante el primer semestre aumentó 551 víctimas respecto al mismo periodo de 2025, mientras que homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo a negocio, robo a transportista y robo de vehículo registraron reducciones.

El crecimiento tampoco se distribuyó de manera uniforme. Entre enero y junio, 19 entidades registraron un aumento de víctimas respecto al mismo periodo de 2025 y 12 alcanzaron su máximo histórico de los últimos 11 años, de acuerdo con el análisis de Coparmex.

Siete de cada 10 extorsiones registradas en el primer semestre fueron cometidas a distancia mediante llamadas telefónicas, internet o redes sociales. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Chihuahua presentó el mayor incremento porcentual, al pasar de cuatro víctimas en el primer semestre de 2025 a 97 en el mismo periodo de 2026. Le siguieron Zacatecas, con un aumento de 35 a 228 casos; Yucatán, de uno a cinco, y Tabasco, de 82 a 233.

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Por tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, Morelos encabezó el registro nacional con 18.8, seguido por Querétaro con 15.5, Zacatecas con 13.2, Ciudad de México con 12.7 y Baja California Sur con 12.4.

Siete de cada 10 extorsiones son a distancia

El comportamiento del delito también cambió en cuanto a las modalidades registradas. Coparmex reportó que siete de cada 10 extorsiones contabilizadas durante el semestre ocurrieron a distancia, mediante internet, redes sociales o teléfono.

Las extorsiones presenciales representaron alrededor de dos de cada 10 casos y el resto correspondió a tentativas, según la metodología utilizada en el nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva.

El organismo empresarial también señaló que 13 entidades superaron el promedio nacional de 14% de tentativas. Entre ellas se encuentran Campeche, Aguascalientes y Tabasco.

La cifra oficial, además, representa solo una parte del fenómeno. Coparmex cita al INEGI para señalar que 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni queda registrado, por lo que las carpetas de investigación no reflejan la dimensión total del delito.

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Integrantes de Coparmex y autoridades, durante la inauguración del Foro de Seguridad 2026, este martes 22 de septiembre. (Crédito: X |@Coparmex)

Cuautla concentra la mayor tasa municipal

La concentración territorial también aparece en los datos del primer semestre. Diez de los 20 municipios con las tasas más altas de extorsión se encuentran en Guanajuato y Ciudad de México: cinco en cada entidad.

El registro municipal más elevado correspondió a Cuautla, Morelos, con una tasa de 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes durante el periodo analizado por Coparmex.

El caso de Cuautla ya generó una respuesta específica de las autoridades. Entre enero y julio, el municipio acumuló 96 denuncias por extorsión presencial, la cifra más alta entre las ciudades mexicanas de más de 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del SESNSP analizados por Morelos Rinde Cuentas.

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El Plan Cuautla, implementado para atender la violencia en la región, reportó hasta septiembre 60 cateos relacionados con el combate a la extorsión, 28 detenciones en flagrancia y 18 vinculaciones a proceso. La estrategia también incorporó a 2 mil 336 establecimientos a una Red de Protección contra la Extorsión.

Los datos corresponden a cortes distintos: los 96 casos de Cuautla abarcan enero-julio, mientras que los resultados del operativo llegan hasta septiembre, por lo que no permiten establecer por sí mismos una reducción o aumento posterior de las denuncias.

La extorsión también modifica el gasto de las empresas

El problema no se limita a las cifras de víctimas. En la medición Data Coparmex 2026 presentada en agosto, 45.6% de las empresas afiliadas reportó haber sido víctima de algún delito durante el último año y la extorsión o cobro de piso apareció como uno de los principales riesgos para el sector.

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En esa misma medición, 23% de los socios consideró que era un buen momento para invertir, 16.5 puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior. Coparmex relacionó el deterioro del ánimo empresarial con un entorno marcado por inseguridad, incertidumbre y corrupción.

La medición también mostró que 58.7% de las empresas encuestadas incrementó su gasto en seguridad, un costo adicional para mantener sus operaciones frente a un escenario de riesgo.

El nuevo reporte de septiembre coloca la extorsión dentro de ese mismo problema desde otra perspectiva: ya no sólo como un delito que afecta directamente a quienes reciben amenazas o exigencias económicas, sino como un factor que, de acuerdo con Coparmex, interviene en las decisiones que toman las empresas sobre dónde operar, cuánto invertir y cómo mantener sus actividades.

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El organismo empresarial presentó estos datos mientras autoridades y representantes del sector privado analizaban mecanismos de prevención, denuncia y respuesta ante la extorsión, el robo a negocios y transporte, los ciberdelitos y el lavado de dinero.