Reaparece Pepe Tigre en Cancún: deja a influencers alimentar a un jaguar y les permite entrar a su restaurante abandonado

Creadores de contenido acudieron al restaurante abandonado e interactuaron con el jaguar (Captura de pantalla/Youtube)

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José Juárez Gil, conocido como Pepe Tigre, reaparece en videos de creadores de contenido que visitan su antigua propiedad en Cancún y muestran a un jaguar que permanece en el sitio.

En las grabaciones, el hombre permite que los creadores de contenido manipulen carne para alimentar al felino, una práctica que presenta como parte de la experiencia que ofrecía a turistas en su restaurante Pepe’s Tigers previo a que el negocio cerrara.

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El caso vuelve a circular en redes sociales tras la publicación de al menos tres videos durante septiembre de 2026. El 4 de septiembre, el canal Soy Gerald difundió imágenes de una visita a la propiedad. El 9 de septiembre, el youtuber Ángel Vázquez publicó una entrevista con Juárez Gil. Mystery World subió otro recorrido el 18 de septiembre.

En los materiales, los creadores recorren las instalaciones abandonadas del antiguo restaurante y muestran al jaguar que, de acuerdo con el propio Juárez Gil, vive en una estructura ubicada debajo de su vivienda. También se observan refrigeradores con carne y momentos en los que visitantes cortan alimento antes de colocarlo para el animal.

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Creadores de contenido acudieron al restaurante abandonado e interactuaron con el jaguar (Captura de pantalla/Youtube)

Influencers alimentan al jaguar durante recorridos en la propiedad

En el video de Soy Gerald, publicado el 4 de septiembre, se aprecia que Juárez Gil lleva a los visitantes a unos refrigeradores donde guarda carne. Después, les pide partirla antes de que el jaguar reciba el alimento.

En el recorrido de Mystery World, difundido el 18 de septiembre, Darian, una de las creadoras, también corta carne. Los participantes señalan que Juárez Gil les ofreció alimentar al felino porque, según les explicó, esa actividad formaba parte de la experiencia para turistas y visitantes de su restaurante cuando aún estaba en funcionamiento.

“De hecho, cuando llegamos nos ofreció alimentar al jaguar porque es parte de la experiencia que tenían los turistas y los visitantes”, comentó Capi.

Las grabaciones muestran a los visitantes a poca distancia del sitio donde está el jaguar.

En la entrevista con Ángel Vázquez, publicada el 9 de septiembre, Juárez Gil dice que aún vive con el felino. “Vivo con nada más y nada menos con el rey de la península de Yucatán, que es el señor jaguar”, afirma durante el recorrido.

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(Captura de pantalla/mistery world youtube)

El entrevistado sostiene que el ejemplar cuenta con registros ante autoridades ambientales. “Tengo certificados autorizados por SEMARNAT, por PROFEPA, por CITES”, declara. La entrevista no muestra esos documentos ni permite corroborar su vigencia.

Juárez Gil también afirma que dos veterinarios lo apoyan sin cobrarle y que él consigue los medicamentos. Sobre la comida, declara que recibe carne de un conocido al que identifica como “Junior” y que cuenta con un negocio en la Central de Abastos de Cancún.

Pepe Tigre sostiene que sus animales se rotaban entre el restaurante y un santuario

Durante la conversación con Ángel Vázquez, Juárez Gil sostiene que los felinos no permanecían todo el tiempo en las jaulas pequeñas del restaurante. “Se rotaban en esos y en el santuario zoológico de veinte hectáreas”, afirma.

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El hombre asegura que el restaurante cerró después del huracán Wilma, que golpeó Quintana Roo en octubre de 2005, aunque rechaza que ese fenómeno fuera la única causa del cierre. “Todos los restaurantes cerraron, los hoteles cerraron”, dice en la entrevista.

Juárez Gil atribuye el deterioro posterior de su negocio a conflictos con autoridades, propietarios y personas a las que acusa de operar negocios ilícitos. También sostiene que enfrenta demandas civiles por millones de pesos derivadas de publicaciones y declaraciones suyas. No exhibe expedientes completos durante la grabación.

(Captura de pantalla/Youtube)

En la misma charla, describe su actividad anterior con tigres, jaguares y otros animales en el restaurante ubicado frente a Playa Tortugas, en la zona hotelera de Cancún. Afirma que los animales eran trasladados entre ese sitio y otros terrenos.

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Profepa aseguró 10 felinos en 2011 por cautiverio ilegal y condiciones inseguras

Los archivos oficiales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente documentan un antecedente distinto. En 2011, la dependencia informó sobre un operativo conjunto con la entonces PGR en el que aseguró ocho tigres y dos jaguares en dos predios identificados como Pepe Jaguar Kingdom.

Según el comunicado de Profepa sobre el aseguramiento de felinos en Cancún, los ejemplares no acreditaban legal procedencia, se encontraban en encierros inseguros y no recibían un trato digno y respetuoso.

La dependencia señaló que los dos predios estaban ubicados en el kilómetro 14.5 de la carretera Cancún-Aeropuerto y en el bulevar Kukulcán, dentro de la zona hotelera. También indicó que el aseguramiento ocurrió tras el incumplimiento de medidas impuestas por la autoridad ambiental.

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El empresario tenía un restaurante en donde los comensales podían interactuar con felinos de gran tamaño (Archivo)

Un segundo comunicado de Profepa sobre la recuperación de ocho felinos asegurados sostiene que los animales permanecían en condiciones deficientes de alimentación, higiene y seguridad.

La autoridad reportó que un tigre identificado como Satán murió después del aseguramiento. También indicó que una pantera negra, identificada científicamente como Panthera onca, fue devuelta a Juárez Gil luego de que acreditó su legal posesión y procedencia.

Profepa afirmó entonces que los animales recibían alimentos de baja calidad, restos caducados, sobrantes de carnicerías y cadáveres de animales atropellados. El comunicado señala que varios presentaban bajo peso, lesiones, infecciones o enfermedades.

Un jaguar fue rescatado de un árbol y quedó bajo resguardo de Juárez Gil

En 2020, Aristegui Noticias compartió que una cría de jaguar subió a un árbol en Cancún.

De acuerdo con el medio, elementos del Cuerpo de Bomberos bajaron a una cría que había subido a un árbol en la residencia de Juárez Gil. Tras el rescate, el felino quedó bajo su poder porque se argumentó que el propietario contaba con documentación.

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La publicación señala que el animal fue colocado en una jaula junto a un perro. También refiere que al sitio no acudió personal de Profepa ni de la Procuraduría de Protección Ambiental de Quintana Roo.

“El propietario se opuso a que nos lo llevemos y el felino se quedó con él, ya que cuenta con documentación”, detalló Thomas Hurtado Morris, director del Cuerpo de Bomberos de Cancún, en su momento.

En marzo de 2019, José Juárez Gil fue reportado como desaparecido por sus familiares ante la Fiscalía General del Estado. El reporte se presentó después de que fue visto por última vez el 5 de marzo de ese año.

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