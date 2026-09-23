México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 23 de septiembre

La presidenta informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá a preguntas de la prensa mexicana

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hablará desde Palacio Nacional, entre los temas que podría abordar la alianza del Partido Verde Ecologista (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) con Morena.

Sin embargo, la agenda está sujeta a cambios.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EN VIVOClaudia SheinbaumLa MañaneraPalacio Nacionalmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 23 de septiembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 23 de septiembre

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre? Reportan atrasos en Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre? Reportan atrasos en Línea 2

Karyme Lozano denuncia presunto fraude tras abordar un taxi en CDMX: le cobran 12 mil pesos en su tarjeta

La actriz relató que un viaje de 57 pesos terminó con una operación por la compra de refacciones

Karyme Lozano denuncia presunto fraude tras abordar un taxi en CDMX: le cobran 12 mil pesos en su tarjeta

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de septiembre

Aleks Syntek pone en subasta su peluquín tras aparecer sin cabello en redes sociales

Con mensajes que mezclan sarcasmo y preocupantes referencias, el cantautor continúa la cadena de publicaciones que inició tras el altercado con el público en su show de CDMX

Aleks Syntek pone en subasta su peluquín tras aparecer sin cabello en redes sociales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desplazamiento forzado en México: violencia e inseguridad obligaron a integrantes de 510 mil hogares a abandonar sus casas en 5 años

Desplazamiento forzado en México: violencia e inseguridad obligaron a integrantes de 510 mil hogares a abandonar sus casas en 5 años

Cómo “Don Flaco”, operador de “El Mayo” Zambada, intentó abrir una ruta de cocaína en Italia para venderle a la ‘Ndrangheta

Quién es “Don Flaco”, el hombre del Cártel de Sinaloa que controlaba el AICM para “El Mayo” y sucedió a “El Rey” Zambada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de septiembre: Presunto líder de “Los Williams” exhibe convivencia con Natanael Cano

Sujetos disparan contra autoridades tras intentar robar una camioneta de alta gama en Culiacán: hay dos detenidos

ENTRETENIMIENTO

Karyme Lozano denuncia presunto fraude tras abordar un taxi en CDMX: le cobran 12 mil pesos en su tarjeta

Karyme Lozano denuncia presunto fraude tras abordar un taxi en CDMX: le cobran 12 mil pesos en su tarjeta

Aleks Syntek pone en subasta su peluquín tras aparecer sin cabello en redes sociales

Michael Bublé conquista el Coliseo GNP de Guadalajara con carisma y talento: “Yo soy Miguel Burbujas”

Actriz expone agresión de actor de La Captura y humillaciones de miembro de Café Tacvba

Maldita Vecindad en la Arena CDMX: fecha, boletos y todos los detalles del concierto con megaofrenda

DEPORTES

Javier Aguirre vuelve a LaLiga: el ‘Vasco’ ya es nuevo técnico del Valencia

Javier Aguirre vuelve a LaLiga: el ‘Vasco’ ya es nuevo técnico del Valencia

Revelan qué propone la iniciativa del Senado que obligaría a la Liga MX a regresar el ascenso y descenso

Efraín Juárez soprende con victoria y ahora peleará por la cima de Hungría con el Győri ETO

La historia de la mansión de Julio César Chávez que pasó de ser un burdel a una clínica de rehabilitación contra las adicciones: cómo es y dónde está ubicada

México vs Colombia: Richard Ríos, Gustavo Puerta y todos los jugadores letales que amenazan el debut de Rafa Márquez