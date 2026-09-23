EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 23 de septiembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hablará desde Palacio Nacional, entre los temas que podría abordar la alianza del Partido Verde Ecologista (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) con Morena.
Sin embargo, la agenda está sujeta a cambios.
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