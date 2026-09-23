Aleks Syntek publica mensajes preocupantes tras aparecer sin peluquín en redes sociales

El episodio ocurre días después de que el cantante anunciara su intención de abandonar México y protagonizara un altercado con el público durante un concierto en la Ciudad de México. (Captura de pantalla @alekssyntek.oficial)

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Aleks Syntek encendió las alarmas entre sus seguidores tras publicar una serie de mensajes inquietantes en Instagram y TikTok, tan solo minutos después de mostrarse sin cabello en la parte superior de la cabeza mientras sostenía una prótesis capilar que suele utilizar. El cantautor mexicano acompañó las publicaciones con la canción “All You Need Is Love”, de The Beatles.

El músico subió capturas de pantalla de notas periodísticas sobre el rapero Dani Flow con el mensaje “Te amo grandísimo genio confundido”. Después publicó otra imagen relacionada con Jimi Hendrix, el famoso guitarrista que murió en 1970.

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A esa secuencia se sumó una publicación con fondo negro y el texto “Si matas un músico, matas a todos”. La frase se repitió en una tercera captura, esta vez sobre el asesinato de ‘Honas’ Meléndez, quien era tecladista de la banda Camilo Séptimo.

El cantante ya había publicado un polémico video en redes días antes

El cantautor mexicano publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparece sin cabello, imagen que eliminó segundos después. (Captura de pantalla )

Las publicaciones llegaron horas después de que Syntek subiera y borrara en segundos una fotografía en la que aparecía sin cabello mientras sostenía un peluquín frente a la cámara. Ese contenido quedó registrado el 22 de septiembre de 2026 incluso como foto de perfil de su cuenta oficial de TikTok, @alekssyntek.oficial, lo que descartó las versiones sobre un montaje digital.

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En esa imagen original, el cantante escribió: “Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi rocanrol en paz y ya. ¿Ok? GRACIAS”. La escena incluía además un cuadro de San Miguel Arcángel de fondo.

La cadena de publicaciones generó una ola de comentarios en redes sociales. “Le hackearon la cuenta”, escribió un usuario. Otros optaron por el respaldo directo: “Por favor sigue haciendo música aún hay personas que apreciamos tus canciones” y “No sé qué te pasa, pero yo amo tu música”, se leyó entre las respuestas más repetidas.

Tras subir y borrar una fotografía sin cabello, el intérprete encadenó publicaciones con referencias a Jimi Hendrix y Dani Flow que generaron preocupación entre sus seguidores.(Captura de pantalla @alekssyntek.oficial)

El artista ya había hablado de abandonar México

El episodio se suma a una serie de apariciones digitales previas en las que Aleks Syntek reaccionó contra las críticas por sus presentaciones en vivo. El 15 de septiembre, durante un concierto por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, el intérprete detuvo la función para encarar a asistentes que lo abucheaban y pedían canciones de otros artistas.

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Tres días después, el 18 de septiembre, publicó en Instagram su intención de salir del país de manera temporal como una medida de “salvación mental y espiritual”. Posteriormente realizó una transmisión en vivo sin el conocimiento de su equipo de representación ni del sello discográfico Sony Music, en la que afirmó: “Sí, soy desequilibrado mental, estoy loco”, mientras se comparó con figuras como Salvador Dalí, Pablo Picasso y Frida Kahlo.

El artista se comparó con Dalí, Picasso y Frida Kahlo, y asumió el calificativo de “loco”.

Las conversaciones sobre el aspecto físico del músico no son nuevas. En 2014, Syntek confirmó ante medios de comunicación que se había sometido a una cirugía de injerto capilar en la parte frontal de la cabeza, procedimiento que dijo haber realizado por un problema de alopecia que arrastraba desde sus primeros años en la industria musical.

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Antes de esa intervención, reportes de la prensa de espectáculos señalaron que el cantante recurría a cosméticos capilares para disimular la escasez de cabello. El tema volvió a surgir en años posteriores por declaraciones del propio compositor en las que cuestionó las cirugías estéticas.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de representación emitieron un comunicado oficial sobre los mensajes publicados ni sobre el estado de salud del artista.