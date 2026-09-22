Trump le planteará a Zelensky una tregua en los ataques a la infraestructura energética

Donald Trump propondrá a Volodimir Zelensky una tregua para frenar los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania y Rusia. (REUTERS/Kylie Cooper)

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Donald Trump, le planteará este martes al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, una propuesta de tregua para detener los ataques contra la infraestructura energética de ambos países, en un encuentro previsto en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, adelantó la iniciativa: “Creemos que sería una gran idea. Un alto el fuego en la infraestructura energética en el que ni la infraestructura de Ucrania ni el suministro energético ruso sean atacados”. Calificó de “ideal” que ambos líderes salieran de la reunión con ese compromiso.

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El planteo llega tras un fin de semana de fuerte escalada en el frente energético. Las fuerzas ucranianas ejecutaron su mayor ofensiva registrada hasta la fecha contra territorio próximo a la capital rusa, con una serie de bombardeos que impactaron en una refinería petrolera y dejaron tres muertos. Zelensky celebró en sus redes sociales nuevos golpes contra el sector: ataques a dos plantas, una en Baskortostán y otra en Samara, además de operaciones en el mar Negro. “Estamos llevando la guerra de vuelta de donde vino. Estamos acercando la paz para Ucrania”, escribió.

Rubio afirmó que las operaciones ucranianas afectaron a buques y suministros de petróleo vinculados con Estados Unidos. (EP)

Rubio advirtió, además, que algunos buques y suministros de petróleo vinculados a Estados Unidos resultaron afectados por estas operaciones, aunque “probablemente no de forma deliberada”. “Eso es algo que hay que abordar. No podemos permitir que eso suceda”, señaló.

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Trump también se refirió a los efectos del conflicto en la capacidad rusa de refinamiento. Afirmó que el Kremlin “perdió el control” de su producción de diésel, con un gran número de refinerías destruidas o fuera de servicio. Reclamó poner fin a una guerra que calificó de “interminable” y que, según sus cifras, provoca 25.000 muertes por mes, en su mayoría de soldados.

Días atrás, durante un viaje a Irlanda, el mandatario ya le había exigido a Zelensky frenar los ataques contra las plantas de diésel rusas, a las que responsabilizó por la escasez de combustible a nivel global. El domingo, ambos mantuvieron una comunicación telefónica centrada en ese mismo punto.

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Desde Kiev, Zelensky insistió en que las negociaciones siguen abiertas. “El sector energético de Ucrania, las infraestructuras críticas y nuestras exportaciones de alimentos deben dejar de ser objetivos de Rusia; esto conducirá a medidas recíprocas de desescalada por nuestra parte. Las soluciones son posibles”, señaló en un comunicado.

(Con información de EP y The Guardian)