México

Las encuestas para elegir a las “corcholatas”, lo que rompe la coalición Morena-PT: este es el método que los divide

Ante la designación de coordinadores estatales, integrantes del Partido del Trabajo han asegurado sentirse “ignorados” y “maltratados” por la dirigencia del oficialismo

Las encuestas para elegir a las "corcholatas", lo que rompe la coalición Morena-PT: este es el método que los divide. (Fotos: redes sociales)
Las encuestas para elegir a las "corcholatas", lo que rompe la coalición Morena-PT: este es el método que los divide. (Fotos: redes sociales)
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En mayo de este año, Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunciaron la continuación de la coalición para los próximos comicios, sin embargo, en el marco del arranque del proceso electoral el distanciamiento de la alianza oficialista ha quedado evidenciado.

El desacuerdo que ha quedado al descubierto se centra en el método que los tres partidos acordaron para la elección de las y los Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, donde la falta de transparencia de las encuestas genera señalamientos de un método empañado por el “dedazo” y el “favoritismo” hacia algunos políticos ya elegidos.

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¿Cuándo inició el distanciamiento entre el PT y Morena?

En el marco de las fiestas patrias, Morena y el Verde retomaron los nombramientos de quienes se convertirán en sus candidatos virtuales para la elección a gubernaturas en junio de 2027, en el evento público faltó la bandera de los petistas, la primera señal de distanciamiento, ya que algunos dirigentes estatales aseguraron no haber sido convocados.

Benjamín Robles, coordinador del PT en Oaxaca y quien ha mantenido una disputa constante con el gobernador Salomón Jara Cruz, cuestionó los criterios utilizados por los morenistas para definir las coordinaciones. En una entrevista para Milenio, fue tajante al precisar que los petistas no asistirían a ningún otor evento de los anunciado en el World Trade Center (WTC) de Ciudad de México.

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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, no negó que tomen por sorpresa a quienes ganan las encuestas internas, porque les avisan un día antes que serán coordinadores. Crédito: X/ @crtzpolitica

“Nosotros informamos en la mesa nacional que dado lo que estábamos percibiendo, no acompañaríamos los anuncios que se han venido dando y vamos a esperar hasta que se termine”, reitero el dirigente petista, quien también dejó a la vista el disgusto por el nombramiento de Verónica Díaz Robles en Zacatecas, ya que según las mediciones de su partido la ventaja la tenía la senadora con licencia Geovanna Bañuelos.

Los petistas frenan proceso ante opacidad de encuestas

“En el PT decidimos pausar nuestra participación en el proceso de selección de coordinadores estatales rumbo al 2027. Sentimos que es el proceso de Morena y nos sentimos un poco maltratados porque no nos escuchan, no nos ponen atención”, comentó el pasado 21 de septiembre el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores.

El centro de la disputa no solo es la designación de Zacatecas, sino los impulsos internos que también dieron a la candidatura de Raúl Morón Orozco en Michoacán, donde la dirigencia de Morena -Ariadna Montiel y Citlalli Hernández- anunció como ganador de las encuestas a Carlos Torres Piña, el cercano al actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Aunque las posturas individuales no significan una ruptura directa de la coalición, el distanciamiento ya es evidente. Las diferencias llegan a tal grado que, Ariadna Montiel ha anunciado la publicación de los resultados de las encuestas para transparentar el proceso.

El PT no acompañó la designación de Verónica Rodríguez como coordinadora de la transformación en Zacatecas. Crédito: Galo Cañas
El PT no acompañó la designación de Verónica Rodríguez como coordinadora de la transformación en Zacatecas. Crédito: Galo Cañas

¿Cuál es el método que divide a la coalición?

El pasado 17 de junio, Morena y aliados iniciaron el registro de los aspirantes a coordinar los trabajos en territorio, perfiles que al ser elegidos, a partir de enero se convertirán en las y los candidatos que representarán a la coalición.

El método de las encuestas fue anunciado cuando Luisa Alcalde se encontraba al frente del partido oficialista: “Hay que respetar la paridad en serio, no usarla como mecanismo para manipular elecciones. Tenemos mujeres y hombres muy competitivos, por eso nos guiaremos por las encuestas”.

El método no es desconocido, ya que el oficialismo lo ha usado en otras elecciones, como lo fue en los comicios de 2024. Este proceso implica una encuesta abierta a la población donde las preguntas se centran en el conocimiento que se tiene sobre el aspirante, la confianza para cada uno de ellos y su desempeño durante su gestión en el servicio público.

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