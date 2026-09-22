‘Pautips’ conmovió a sus seguidores al revelar la lección que le enseñó ‘MasterChef Celebrity’ más allá de las recetas: “Una batalla muy dura”

La participante recordó que antes del reality clasificaba los platos entre permitidos y cuestionables, hasta descubrir que también podían ser una oportunidad para disfrutar - crédito @pautips/ Instagram

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Paula Galindo, conocida en redes sociales como Pautips, reveló a través de su cuenta de TikTok que su paso por MasterChef Celebrity Colombia en la temporada de 2026 le ayudó en su proceso de cambiar la relación de control que tenía con la alimentación, debido a que en su juventud padeció de trastornos de la conducta alimentaria.

Del mismo modo, se refirió a las enseñanzas que les dejaron sus compañeros, teniendo en cuenta que los veía comer sin someter cada decisión a cálculos o compensaciones, así que su paso por el concurso de cocina le permitió atravesar por un proceso que definió como “sanador”.

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La creadora de contenido contó que esa transformación ocurrió sin que el elenco ni la producción conocieran la dimensión de lo que vivía a nivel personal.

Y es que mucho antes de ingresar al concurso culinario, Pautips estaba en un entorno que favoreció su padecimiento, lo que la llevaba a revisar en forma constante qué alimentos consumía; pero en su paso por el programa aprendió la importancia de tener una relación sana con la comida.

“Para los que no me conocen de antes, tengo un pasado muy difícil con problemas de alimentación... Ha sido una batalla muy dura”, inició el mensaje de la famosa.

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La influenciadora abrió su corazón con sus seguidores - crédito Pautips/ TikTok

La publicación continuó con una mención específica para el concurso: “Y siento que MC (MasterChef) vino a resignificar lo que es la comida para mí. Ya que mi mente es tan racional y cuadriculada... empecé a ver la comida como una manera de ser creativa y no como la única forma de gestionar mis emociones”.

El programa fue muy importante para el proceso personal de Pautips - crédito Pautips/ TikTok

La convivencia en ‘MasterChef’ le enseñó a calmar la necesidad de controlar la comida

Durante las jornadas de grabación, Pautips se dio cuenta que sus compañeros abordaban la alimentación con una naturalidad que contrastaba con su propia experiencia.

Según relató, quienes la rodeaban disfrutaban tanto de los fritos como del azúcar o de preparaciones consideradas saludables, sin estar en una revisión constante de lo que comían. Esa conducta comenzó a modificar el lugar que los alimentos ocupaban en su vida cotidiana.

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“Mis compañeros no saben el bien que me hicieron. Yo venía de un entorno en el que se hablaba constantemente de calorías, macros, de qué estaba ‘bien’ o ‘mal’ comer y de cómo tener control absoluto sobre la comida. Y de repente empecé a compartir todos los días con personas que simplemente comían”, explicó a sus seguidores de la popular plataforma.

Al referirse a la dinámica del grupo, Pautips continuó detallando el cambio que tuvo en el concurso: “Observarlos me hizo darme cuenta de cuánto espacio ocupaba la comida en mi cabeza. Poco a poco empecé a aprender a verla como ellos: como algo que alimenta, que se disfruta, que se comparte, pero que no tiene por qué controlar tu vida”.

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Finalmente, aseguró que no contó detalles a los demás famosos del set, pero en su mensaje les envió un agradecimiento: “Ellos probablemente nunca supieron lo que estaba pasando dentro de mí, pero compartir con ellos fue profundamente sanador”.

El mensaje de la creadora de contenido conmovió a los que la han seguido por años - crédito Pautips/ TikTok

Entre los comentarios de los seguidores de la creadora de contenido se destacan algunos como: “Los que conocemos tu proceso entendemos todo Pau, eres una guerrera”, “Se ve que MasterChef de verdad cambió tu manera de pensar y de ver la vida y no solo hablo de comida. Y lo que más admiro es que elegiste cambiar y de eso se trata esta vida 🫂. Saludos” y “Las que te seguimos desde 2012, estamos verdaderamente orgullosas, te hemos visto atravesar muchos procesos, pero siempre te has destacado por lucharla, salir adelante y hacer lo mejor posible 🫶🏼 Te queremos Pau”.

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Además, algunos se refirieron a la importancia de no juzgar al no conocer qué hay detrás de la vida de los demás: “Nadie sabe las luchas del otro, pero que lindo que compartas tu historia, ha tocado mi corazón... Un abrazo enorme y muchas felicidades”.