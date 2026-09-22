Donald Trump confirmó la reanudación del diálogo directo con Irán tras un encuentro durante la Asamblea de la ONU en Nueva York

Donald Trump confirmó la reanudación del diálogo directo con representantes de Irán tras una reunión de tres horas en Nueva York. (REUTERS/MIKE SEGAR)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la reanudación del diálogo directo con representantes de Irán tras mantener un encuentro de tres horas en Nueva York, celebrado en el marco de la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Trump anunció este acercamiento diplomático durante una conferencia de prensa compartida con el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelensky, un par de horas después de pronunciar su discurso anual ante el foro multilateral.

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En el diálogo estuvieron presentes el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario, quien ya había encabezado contactos previos con Teherán antes de que las negociaciones quedaran interrumpidas en junio. Witkoff expresó satisfacción por el resultado de las conversaciones.

El mandatario estadounidense no detalló la identidad de las autoridades iraníes que integraron la comitiva durante la reunión privada. Trump calificó el intercambio como positivo y proyectó la realización de nuevos encuentros diplomáticos en un plazo cercano.

Sobre el desarrollo del diálogo, Trump sostuvo: “Fue una reunión muy buena”. El jefe de Estado consideró que las autoridades persas se enfrentan a una disyuntiva histórica entre la destrucción total o la posibilidad de un desarrollo nacional próspero si aceptan los términos de Washington.

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La delegación iraní se retiró en su mayoría de la Asamblea General mientras Trump cuestionaba a la República Islámica

En relación con el destino del país de Medio Oriente, el mandatario estadounidense señaló: “Es grandeza, grandeza potencial, o aniquilación”. Trump agregó que un posible entendimiento resultaría conveniente para ambas naciones y descartó motivos para no alcanzar un pacto formal.

Antes del encuentro privado, el presidente intervino desde el atril de la Asamblea General de la ONU, donde lanzó una severa advertencia sobre la continuidad del conflicto armado que ambas partes libran desde hace casi siete meses.

Durante su intervención ante los diplomáticos de la organización, el mandatario estadounidense expuso la decisión de seguridad que enfrenta la Casa Blanca frente al Gobierno iraní. Trump declaró: “¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?”.

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El encuentro entre Estados Unidos e Irán se celebró durante la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El mandatario exigió a Teherán la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, vía crucial para el transporte marítimo de petróleo, y urgió al Ejecutivo iraní a volver a la mesa de negociaciones para pactar el término de la guerra.

La mayoría de los integrantes de la delegación iraní se retiró del recinto de las Naciones Unidas mientras el presidente estadounidense cuestionaba la conducta de la República Islámica. Trump acusó a las autoridades persas de postergar la firma de un acuerdo hasta la conclusión de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

El mandatario afirmó que la ofensiva iniciada por su administración impidió que Teherán fabricara un arma nuclear y calificó la postura iraní como una señal de debilidad provocada por las sanciones financieras. Trump sostuvo que el régimen actúa de forma desesperada ante la presión internacional.

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En su discurso, el presidente estadounidense contrapuso sus acciones bélicas y diplomáticas con las de otros líderes internacionales. Trump afirmó: “Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz”, al tiempo que solicitó mantener el bloqueo económico internacional contra la nación islámica.

Durante la misma intervención, el jefe de Estado defendió la operación bélica que derivó en la salida del poder del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y destacó un nuevo tratado para ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia.

En ese mismo escenario, el mandatario estadounidense manifestó su rechazo a las propuestas multilaterales para aplicar regulaciones internacionales a la industria de la inteligencia artificial.

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