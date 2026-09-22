¿Lémures como cantantes de ópera? Así es la curiosa técnica que sorprendió a los investigadores

Un estudio de las universidades de Warwick y Turín reveló que el indri, el único lémur cantor del mundo, abre más la boca a medida que sube el tono de su canto, igual que un cantante de ópera entrenado. La técnica ayudaría a proyectar el sonido a través de la selva de Madagascar (Gentileza Universidad de Turín).

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Los indris salvajes (Indri indri) abren progresivamente la boca cuando elevan el tono de sus vocalizaciones, una coordinación semejante a la que emplean los cantantes de ópera para proyectar notas agudas, según un estudio de la Universidad de Warwick publicado en PLOS Computational Biology.

La investigación aporta evidencia directa de que la apertura bucal de estos lémures cambia junto con la frecuencia de sus cantos: cuanto más alto es el tono, mayor es la separación entre los labios superior e inferior.

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Según el artículo divulgado en Phys.org, los indris usan sus cantos para reforzar los vínculos de sus grupos sociales y advertir a grupos cercanos que mantengan la distancia.

La apertura de la boca acompaña las notas más agudas

La investigación, publicada en PLOS Computational Biology, halló que la separación entre los labios aumenta con la frecuencia del canto de los lémures (Gentileza, estudio La dinámica de la cinemática de la mandíbula y la frecuencia fundamental sugieren una sintonización del tracto vocal en el canto de los indris, publicado en PLOS Computational Biology)

El equipo analizó 83 grabaciones de video de 19 ejemplares que viven en libertad en las selvas tropicales de Madagascar. Para el trabajo, combinó registros de audio de campo con una técnica de seguimiento de movimiento sin marcadores.

Ese método permitió registrar, fotograma a fotograma, la posición de los labios de cada animal. Después, los autores compararon las variaciones en la apertura de la boca con los cambios en la frecuencia vocal, es decir, con la altura del sonido emitido.

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La doctora Chiara De Gregorio, autora principal e investigadora de la Universidad de Warwick, describió el patrón observado: “Cada vez que el tono del canto de un indri subía, podíamos ver cómo su boca se abría más”.

De Gregorio añadió que “es el tipo de coordinación precisa entre la voz y el cuerpo que solemos asociar con cantantes humanos profesionales, no con un lémur cantando desde la copa de los árboles”.

La afinación de formantes puede reforzar la proyección del sonido

Un estudio de la Universidad de Warwick reveló que los indris salvajes abren más la boca cuando elevan el tono de sus vocalizaciones (Gentileza, estudio La dinámica de la cinemática de la mandíbula y la frecuencia fundamental sugieren una sintonización del tracto vocal en el canto de los indris, publicado en PLOS Computational Biology)

Los cantantes humanos reciben entrenamiento para abrir más la cavidad bucal al subir de tono; con ese movimiento alinean las frecuencias resonantes del tracto vocal —el conjunto de cavidades por donde pasa el aire y se forma la voz— con los armónicos.

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Ese proceso se denomina afinación de formantes. Los formantes son frecuencias que influyen en el timbre y en la proyección de una voz, por lo que modificar la forma de la boca puede amplificar determinados sonidos.

El estudio plantea que los indris podrían usar un mecanismo parecido, ya que en un entorno forestal de vegetación compacta esta adaptación puede contribuir a que un canto sea audible a distancia.

Los autores no presentan esta conducta como un aprendizaje equivalente al entrenamiento de los intérpretes de ópera. La semejanza se centra en la coordinación entre el movimiento de la boca y el incremento de la frecuencia de los llamados.

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Los videos permitieron relacionar gestos y sonidos

El equipo analizó 83 videos de 19 indris que viven en libertad en las selvas tropicales de Madagascar (Gentileza, estudio La dinámica de la cinemática de la mandíbula y la frecuencia fundamental sugieren una sintonización del tracto vocal en el canto de los indris, publicado en PLOS Computational Biology)

El doctor Filippo Carugati, primer autor del estudio y profesor de la Universidad de Turín, explicó que “aplicar la estimación de la postura sin marcadores a grabaciones realizadas en la naturaleza nos permitió observar no solo los sonidos que emiten los indris, sino también los movimientos físicos que los acompañan”.

“Nos permitió estudiar cómo se mueven la cara y la boca mientras un animal canta, casi fotograma a fotograma, y ​​relacionar esos movimientos directamente con los cambios de tono”, señaló Carugati.

El investigador subrayó una diferencia importante respecto de los estudios centrados únicamente en el sonido. “Es algo que simplemente no se puede captar escuchando solo el audio”, indicó sobre la posibilidad de medir la relación entre los movimientos faciales y el canto.

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Los indris son los únicos lémures conocidos por emitir estos cantos complejos. Habitan exclusivamente en los bosques tropicales de Madagascar, donde sus llamadas cumplen funciones de comunicación dentro del grupo y frente a conjuntos vecinos.

La similitud con los humanos

El estudio compara la coordinación entre boca y voz de los indris con la afinación de formantes que emplean los cantantes de ópera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seres humanos y estos animales compartieron un antepasado común hace aproximadamente 74 millones de años. Por esa distancia evolutiva, los investigadores consideran probable que la coincidencia en la producción vocal responda a una evolución convergente.

La evolución convergente ocurre cuando especies alejadas desarrollan por separado rasgos parecidos como respuesta a necesidades similares.

En este caso, ambas habrían llegado de forma independiente a una solución que vincula la apertura de la boca con la emisión de sonidos más agudos.

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