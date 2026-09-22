México

Colectivo acusa a promotor de cultura maya de ofrecer servicios sexuales de una menor de 15 años en Facebook

La Fiscalía General del Estado de Campeche no tiene, hasta ahora, una denuncia formal por los hechos

El hacktivista colectivo DLR señaló públicamente a Claudio S., vinculado al proyecto de difusión de la lengua y cultura maya Wey yano'one, de haber usado una identidad falsa para ofrecer a una adolescente de 15 años en Facebook. Crédito: Especial
El hacktivista colectivo DLR señaló públicamente a Claudio S., vinculado al proyecto de difusión de la lengua y cultura maya Wey yano'one, de haber usado una identidad falsa para ofrecer a una adolescente de 15 años en Facebook. Crédito: Especial
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Un hombre identificado como Claudio S., originario de Hecelchakán, Campeche, fue señalado públicamente el 21 de septiembre de 2026 por el colectivo hacktivista DLR de presuntamente ofrecer los servicios sexuales de una adolescente de 15 años en un grupo de Facebook. El acusado habría usado una identidad falsa femenina para publicar fotografías de la menor y material sexual explícito en el que presuntamente ella aparece, con el objetivo de ponerla a disposición de otros usuarios de la red social.

El colectivo DLR se dedica al hacktivismo para evidenciar y erradicar la violencia digital en México. La organización difundió su denuncia a través de un video publicado en sus propias redes sociales.

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El grupo de Facebook “Renta de Peluches CDMX y Estado”, escenario de la denuncia

Según DLR, los hechos ocurrieron dentro del grupo de Facebook denominado “Renta de Peluches CDMX y Estado”. El señalado habría ingresado a ese espacio virtual con una identidad falsa para realizar una publicación que simulaba ser la de una madre soltera.

Colectivo acusa a promotor de cultura maya de ofrecer servicios sexuales de una menor de 15 años en Facebook. Crédito: Especial
Colectivo acusa a promotor de cultura maya de ofrecer servicios sexuales de una menor de 15 años en Facebook. Crédito: Especial

En esa publicación, el acusado habría compartido una fotografía de una mujer junto a su hija de 15 años. La intención declarada por el colectivo fue que el señalado buscaba ofrecer a la menor a los usuarios del grupo.

“Compartió la fotografía de una mujer y su hija de 15 años, donde él afirmaba ser una madre soltera con toda la intención de ofrecer a la menor a los usuarios del grupo”, expuso DLR en el video. La publicación generó comentarios y mensajes privados de otros usuarios del grupo, de acuerdo con la denuncia del colectivo.

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Además de la fotografía, el acusado habría compartido en los comentarios material de contenido sexual explícito en el que presuntamente aparece la adolescente. Esa conducta constituye, de acuerdo con la legislación mexicana, un delito grave contra la infancia.

celulares - penales
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Claudio S. y su vínculo con el colectivo maya Wey yano’one

El colectivo DLR identificó al señalado como promotor de la cultura y lengua maya a través del proyecto Wey yano’one. La organización hacktivista pidió a la población de Campeche y Yucatán que identificara al acusado para que su comunidad conociera los hechos que se le atribuyen.

“Este tipo tiene un colectivo que se dedica a difundir la cultura y lengua maya, así que esperamos que las personas que son de Campeche y Yucatán puedan identificar a esta persona”, señaló DLR en su video. La mención directa al proyecto cultural buscó alertar a quienes pudieran tener contacto con el señalado en ese ámbito.

Tras la difusión de la denuncia, el perfil de Facebook de Claudio S. dejó de estar disponible. La página de Facebook del colectivo Wey yano’one también desapareció de esa plataforma, de acuerdo con medios locales.

Primer plano de una mano que sostiene un teléfono celular donde se aprecian los iconos de Wi-Fi, señal móvil y batería en el panel superior.
El panel de notificaciones de un teléfono celular muestra un icono de Wi-Fi que indica una conexión activa a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al momento de la publicación del reporte, permanecía activa una cuenta de TikTok en la que el usuario se describía como licenciado en lengua y cultura maya, fotógrafo, dibujante, cineasta y maestro en el colectivo Wey yano’one. También permanecía visible un perfil de Instagram con fotografías del señalado junto a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y publicaciones vinculadas a retiros de la organización religiosa La Luz del Mundo.

La presencia del señalado en esas redes sociales contrastó con la desaparición de sus perfiles en Facebook. La coexistencia de esas cuentas activas y las eliminadas fue documentada por Proceso al cierre de su edición.

Fiscalía General del Estado de Campeche: sin denuncia formal confirmada

Hasta el momento, se desconocía si existía una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Campeche. La ausencia de una acción legal oficial dejó el caso en el plano de la denuncia pública impulsada exclusivamente por el colectivo DLR.

Manos con guantes tácticos sostienen un celular con pantalla pixeleada frente a una carpeta etiquetada Evidencia Penal.
Un agente examina un teléfono celular con contenido censurado digitalmente junto a un expediente de evidencia penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de una carpeta de investigación abierta impidió que las autoridades del estado emitieran un pronunciamiento oficial sobre los hechos. El caso quedó, hasta ese momento, sin respuesta institucional documentada.

DLR solicitó la difusión del caso como mecanismo de alerta comunitaria ante la ausencia de una respuesta formal del sistema de justicia. La organización planteó la visibilización pública como herramienta para proteger a la menor y prevenir nuevas víctimas en la región.

La denuncia del colectivo puso en evidencia el uso de grupos de Facebook con nombres aparentemente inocuos para encubrir actividades de presunta explotación sexual. El caso de Hecelchakán se suma a una tendencia documentada por grupos hacktivistas en México que rastrean estas redes en plataformas digitales de acceso masivo.

La identidad completa del señalado no fue revelada en su totalidad ni por el colectivo DLR, en línea con los protocolos periodísticos y de protección aplicables cuando hay una menor involucrada. La investigación y la eventual judicialización del caso dependen de que una autoridad competente reciba y tramite una denuncia formal.

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