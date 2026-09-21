Contraataque de la coalición saudita en Yemen: las fuerzas gubernamentales frenaron la ofensiva de los rebeldes hutíes

Las fuerzas gubernamentales de Yemen frenaron la ofensiva de los rebeldes hutíes en las provincias de Taiz y Marib. (REUTERS/ARCHIVO)

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Las fuerzas gubernamentales de Yemen frenaron este lunes la ofensiva de los rebeldes hutíes en las provincias de Taiz y Marib, donde los combates se concentraron en posiciones montañosas, carreteras de abastecimiento y varios distritos disputados, según fuentes militares consultadas por EFE.

Las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente lograron contener la ofensiva hutí en Taiz y Marib mediante contraataques terrestres, apoyo aéreo de la coalición encabezada por Arabia Saudí y el respaldo de combatientes tribales. Pese a ello, los rebeldes mantuvieron presión cerca de la carretera Taiz-Turbah y en varios sectores de Marib.

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En las montañas del suroeste de Taiz, las tropas gubernamentales y combatientes locales resistieron ataques contra crestas estratégicas y rutas de suministro. Las fuentes señalaron que los hutíes intentaron avanzar hacia zonas elevadas desde las que se dominan valles y carreteras.

Los combates en Yemen se concentraron en posiciones montañosas, carreteras de abastecimiento y distritos disputados de Taiz y Marib. (REUTERS/ARCHIVO)

El terreno accidentado y la resistencia de las fuerzas progubernamentales impidieron el avance. Las líneas defensivas se mantuvieron, en contraste con los “rápidos colapsos” registrados en partes de la costa del mar Rojo, de acuerdo con las fuentes.

Las tropas gubernamentales recuperaron posiciones en los montes Al Rasin y Noman, en el distrito de Al Shamayatain. También aseguraron accesos montañosos en las tierras altas del sur y conservaron el control de rutas de suministro.

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Fuentes locales explicaron a EFE que, al cierre del domingo, los combatientes hutíes se encontraban a pocos kilómetros de la carretera Taiz-Turbah, que conecta Taiz con la ciudad portuaria de Adén, capital provisional del Gobierno reconocido internacionalmente. Los medios militares gubernamentales difundieron imágenes de ataques aéreos y misiles guiados Kornet contra vehículos hutíes, sin informar una cifra de bajas.

Ofensivas en Marib y ataques denunciados por los hutíes

En Marib, las fuerzas gubernamentales repelieron ofensivas hutíes en varios frentes, según las fuentes militares. Los ataques alcanzaron las afueras del distrito de Harib y zonas de Al Jubah, Al Kassarah y Al Mashjah, además de áreas del noroeste de la provincia.

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Los combates entre los rebeldes y las fuerzas oficiales de Yemen han dejado a más de 125.000 civiles: funcionario del ACNUR. (REUTERS/Stringer)

Las fuentes indicaron que los bombardeos de artillería, los drones y los ataques aéreos de la coalición tuvieron como objetivo posiciones hutíes fijas y móviles. Taiz y Marib permanecen divididas desde hace gran parte de la guerra, con enfrentamientos por el control de ciudades y distritos.

El portavoz militar del grupo armado rebelde, Yahya Sarea, denunció “28 nuevos ataques” de Arabia Saudí en las últimas 24 horas contra distintos puntos del país. En un comunicado publicado en Telegram, sostuvo que los bombardeos alcanzaron Taiz, Al Jawf y Marib con “aviones F15 y Typhoon que despegaron de las bases aéreas (saudís) de Khamis Mushait y Taif”.

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Sarea no precisó los lugares impactados ni informó víctimas o daños. El portavoz afirmó que los bombardeos elevaron a 760 el total de ataques aéreos desde el inicio de la escalada entre los hutíes, Riad y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.