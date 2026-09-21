El vicepresidente José Manuel Restrepo llegó a Estados Unidos para la Asamblea de la ONU y fue recibido por el Subsecretario de Estado con una particular petición: “Tengo muchas ganas de reunirme con usted”

El intercambio de mensajes entre ambos funcionarios fue en la red social X - crédito Enea Lebrun/Elizabeth Frantz/REUTERS

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, confirmó que ya está en Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde intervendrá el jueves 24 de septiembre de 2026, en reemplazo del presidente Abelardo de la Espriella.

Por este motivo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dio la bienvenida al vicepresidente colombiano. En la red social X, el alto funcionario del país norteamericano respondió a una publicación y aseguró que lo esperan con los brazos abiertos.

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¡Bienvenido estimado Señor Vicepresidente! Aquí se le espera con los brazos abiertos (sic)“, señaló Cristopher Landau.

Al respecto, José Manuel Restrepo agradeció el mensaje de Landau y afirmó que espera reunirse con él para “fortalecer” las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

José Manuel Restrepo agradeció el mensaje de Landau y afirmó que espera reunirse con él para “fortalecer” las relaciones entre Estados Unidos y Colombia - crédito @jrestrp/X

“Gracias Sr. Christopher Landau tengo muchas ganas de reunirme con usted esta semana y compartir ideas sobre cómo fortalecer nuestras relaciones entre EE.UU. y Colombia (sic)”, expresó.

José Manuel Restrepo afirmó que representará al presidente Abelardo de la Espriella y a Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, escenario en el que llevará el mensaje del mandatario colombiano ante líderes de distintos países.

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El vicepresidente señaló que la agenda en Estados Unidos incluirá reuniones con organismos multilaterales, fondos de inversión y dirigentes internacionales, con el objetivo de movilizar capital para proyectos en Colombia. Según indicó, la intención es presentar las oportunidades de inversión del país y generar impacto en la población.

“Nuestra misión en Estados Unidos también será movilizar capital para invertir en Colombia y generar impacto en la vida de nuestra gente. Nos reuniremos con organismos multilaterales, fondos de inversión y líderes internacionales para presentar las oportunidades de nuestro país (sic”, indicó.

Restrepo sostuvo que la construcción de la “Patria Milagro” requiere inversión, confianza y vínculos sólidos con otros países. También agradeció al presidente por encargarle la representación de Colombia ante las Naciones Unidas.

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José Manuel Restrepo agradeció al presidente por encargarle la representación de Colombia ante las Naciones Unidas - crédito @jrestrp/X

“La construcción de la Patria Milagro exige inversión, confianza y relaciones sólidas con el mundo. Gracias, presidente, por esta responsabilidad. Llevaré su voz y la de Colombia ante las Naciones Unidas (sic)”, puntualizó.

Nuevos lineamientos

El Gobierno de Abelardo de la Espriella definió las prioridades que orientarán su política exterior durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026 en Nueva York.

El presidente no asistirá al encuentro, pues mantiene su decisión de no realizar viajes internacionales. La representación de Colombia estará a cargo del vicepresidente José Manuel Restrepo.

Restrepo intervendrá ante el pleno el 24 de septiembre. Su discurso expondrá la visión de la nueva administración sobre los retos internos del país y la posición que buscará proyectar ante la comunidad internacional.

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La Cancillería de la República dio a conocer los cuatro objetivos del Gobierno De la Espriella ante la Organización de las Naciones Unidas - crédito @cancilleriacol/X

La agenda en Estados Unidos incluirá reuniones con organismos multilaterales, fondos de inversión y líderes internacionales. El Ejecutivo pretende presentar oportunidades de inversión y captar recursos para proyectos nacionales.

La delegación también estará integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Ómar Bula; la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo; y el embajador permanente ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona.

Será la primera misión internacional del actual Gobierno. El viaje servirá para establecer las bases de la relación con otros Estados, entidades multilaterales y socios económicos durante el cuatrienio.

La Cancillería definió cuatro ejes para esa estrategia, con metas hacia 2030: aumentar el comercio y atraer inversión, reforzar la seguridad y la defensa de los intereses nacionales, promover la innovación y la transformación digital, y reconstruir alianzas estratégicas.

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El Gobierno busca vincular esos objetivos con el proyecto político denominado “Patria Milagro”. La administración sostiene que su enfoque pretende priorizar las necesidades de los colombianos en la relación del país con gobiernos y organismos internacionales.