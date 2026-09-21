Colombia

Gobierno anuncia sistemas antidrones tras ataque con 9 granadas a estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Rodrigo Lara informó que el Ministerio del Interior participará en la reconstrucción de las instalaciones afectadas y trabajará con Defensa en nuevas medidas de protección para la Fuerza Pública

Miembros del ejército usan un sistema antidrones contra un dron que sobrevuela el área, mientras otros soldados observan la operación en un campo abierto
Rodrigo Lara anunció una estrategia para dotar de sistemas antidrones a las estaciones de Policía afectadas. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció la puesta en marcha de una estrategia de dotación de sistemas antidrones junto con el Ministerio de Defensa, después del ataque registrado durante la noche del domingo 20 de septiembre contra la estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander.

A través de sus redes sociales, Lara aseguró que habló con el alcalde de El Carmen luego de la ofensiva y señaló que, de acuerdo con la información que recibió, los responsables utilizaron drones para lanzar nueve granadas contra la estación de Policía ubicada en el casco urbano del municipio.

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“Acabo de hablar con el alcalde de El Carmen, Norte de Santander”, indicó el ministro, al recordar que había estado con el mandatario local el viernes 11 de septiembre en Ocaña, junto al ministro de Defensa, general Jorge Mora.

Según el relato entregado por Lara, el ataque ocurrió a las 7:50 p. m., cuando la comunidad salía de misa. El funcionario afirmó que los responsables lanzaron nueve granadas desde drones contra la instalación policial.

Lara anuncia estrategia de sistemas antidrones

Tras referirse al ataque, el ministro del Interior anunció las medidas que, según explicó, adoptará el Gobierno frente al uso de aeronaves no tripuladas contra instalaciones de la Fuerza Pública.

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Desde el Ministerio del Interior participaremos en la reconstrucción de las estaciones de Policía afectadas y, junto con mindefensa, pondremos en marcha la estrategia de dotación de sistemas antidrones”, afirmó Lara.

El anuncio contempla dos acciones: la participación del Ministerio del Interior en la reconstrucción de las estaciones de Policía afectadas y el trabajo conjunto con el Ministerio de Defensa para implementar la estrategia relacionada con los sistemas antidrones.

Lara no entregó detalles sobre la cantidad de equipos que serían instalados o adquiridos, ni especificó cuáles estaciones recibirían inicialmente estos sistemas.

El funcionario también afirmó que el Estado mantendrá su presencia en El Carmen y señaló: “El Carmen no está solo. Vamos a sostener la presencia, reconstruir lo que destruyan y cortar la logística que financia estos atentados”.

Rodrigo Lara anunció la reconstrucción de las estaciones de Policía afectadas y medidas contra el uso de drones en estos ataques. - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara anunció la reconstrucción de las estaciones de Policía afectadas y medidas contra el uso de drones en estos ataques. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

El ministro relacionó el ataque con acciones en el Catatumbo

En su pronunciamiento, Lara vinculó el ataque con las acciones que, según explicó, adelanta el Gobierno en el Catatumbo para controlar las actividades relacionadas con el combustible robado y el narcotráfico.

El ministro afirmó que por la vía de Guamalito sube combustible robado que, según su declaración, alimenta el narcotráfico en el Catatumbo.

También señaló que el ataque sería una reacción a las operaciones adelantadas por el Gobierno en ese corredor y mencionó la Operación Urano, lanzada por el presidente Abelardo de la Espriella y ejecutada con el Ministerio de Defensa.

Lara aseguró que esa operación ha permitido una “merma considerable del hurto de gasolina”. Esta afirmación hace parte de la explicación entregada por el ministro sobre el contexto en el que se produjo el ataque.

El despliegue en el corregimiento de El Carmen, en el Catatumbo, busca recuperar el territorio, reforzar la protección de los habitantes y apoyar la reconstrucción de la subestación afectada por hostigamientos atribuidos al ELN

Antecedente de Guamalito

El jefe de la cartera del Interior recordó que el ataque contra la estación de El Carmen no sería el primer episodio de este tipo registrado en jurisdicción del municipio.

Lara mencionó la destrucción de la subestación de Policía de Guamalito, corregimiento de El Carmen, que también fue atacada con drones y ráfagas de fusil.

De acuerdo con la información suministrada por el ministro, después de ese ataque el Estado retornó a Guamalito con 150 policías de comandos especiales, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella.

El antecedente ocurrió en el mismo municipio en el que ahora fue atacada la estación de Policía del casco urbano. La reiteración del uso de drones aparece así como uno de los elementos comunes señalados en los reportes sobre ambos hechos.

Ataque del 20 de septiembre en El Carmen

El ataque contra la estación de Policía de El Carmen se registró durante la noche del domingo 20 de septiembre. La información preliminar indicó que los uniformados fueron hostigados con ráfagas de fusil y un enjambre de drones.

De acuerdo con Caracol Noticias, también se reportó un policía herido por esquirlas. Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar el alcance de las afectaciones.

El ataque nocturno obligó a asistentes de una eucaristía a refugiarse ante explosiones y disparos; no existe aún parte oficial sobre lesionados - crédito X

En horas avanzadas de la noche se reportó además el vuelo de aeronaves Kfir sobre el territorio, mientras continuaba el despliegue militar en la zona.

El episodio se produjo en una jornada en la que también fueron reportados otros hechos de violencia con drones en diferentes regiones del país como por ejemplo en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

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