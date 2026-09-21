Colombia

Paciente habría agredido a un camillero en una clínica de Barranquilla: cuál fue el origen de la pelea

Personas que estaban en el lugar sostienen que un miembro de seguridad entregó un arma contundente al trabajador y que hubo intentos para impedir grabaciones

Cuestionan protocolo de seguridad tras denuncia de agresión en la Clínica San Ignacio - crédito diego_panzenu/X

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Un video difundido en redes sociales el domingo 20 de septiembre de 2026 puso bajo la lupa a la Clínica San Ignacio de Barranquilla por una presunta agresión de un camillero y un usuario dentro de sus instalaciones. El hecho corresponde a una denuncia ciudadana y aún no cuenta con un pronunciamiento oficial de la institución ni con una verificación de las autoridades.

Según un usuario en Instagram, la pelea se desencadenó porque el camillero se habría negado a llevar a paciente en silla de ruedas y esta presuntamente le metió dos cachetadas.

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Las imágenes, habrían sido registradas por personas que estaban en el centro asistencial.

Testigos mencionan la entrega de un arma contundente al trabajador

Según la versión de personas que presenciaron el episodio, la discusión escaló hasta un supuesto contacto físico. La denuncia señala que un miembro del personal de seguridad habría entregado una tonfa o macana al camillero antes de la confrontación.

Investigan posible agresión dentro de centro médico en Barranquilla - diego_panzenu/Instagram
Investigan posible agresión dentro de centro médico en Barranquilla - diego_panzenu/Instagram

El video generó cuestionamientos por el manejo de la situación al interior de la Clínica San Ignacio, ubicada en Barranquilla. En las secuencias difundidas se observa a varias personas cerca de la escena, aunque el registro no permite establecer con precisión todo lo ocurrido antes y después del hecho.

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También denunciaron intentos para impedir las grabaciones

Quienes divulgaron el material afirmaron que algunos trabajadores habrían intentado evitar que otros usuarios y acompañantes registraran la situación con sus teléfonos celulares.

La denuncia plantea interrogantes sobre los protocolos de seguridad y atención a usuarios en el centro médico. Cualquier actuación física por parte del personal deberá ser esclarecida por las autoridades competentes, así como la eventual participación de empleados de vigilancia en el incidente.

Hasta el momento, no se informó si la clínica abrió una investigación interna, quien tuvo la culpa o si alguna de las partes presentó una denuncia formal ante las autoridades.

Testigos afirman que un guardia entregó una tonfa durante incidente en clínica - crédito diego_panzenu/Instagram
Testigos afirman que un guardia entregó una tonfa durante incidente en clínica - crédito diego_panzenu/Instagram

Cuatro personas habrían atacado a un vigilante en Urgencias de un hospital de Caldas

Dos episodios de violencia contra trabajadores de centros médicos del Valle de Aburrá se conocieron en menos de una semana. El caso más reciente tuvo lugar en Caldas, Antioquia, donde cuatro personas habrían atacado a un vigilante del Hospital San Vicente de Paúl durante la madrugada del 5 de septiembre de 2026.

La institución informó que el empleado cumplía sus labores en el área de Urgencias cuando ocurrió la agresión. Tras conocer lo sucedido, la entidad anunció que llevará el caso ante las autoridades para que se determinen las responsabilidades correspondientes.

El centro asistencial no entregó detalles sobre la situación previa al ataque ni identificó a los presuntos involucrados.

A través de un comunicado, la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Caldas expresó su rechazo al episodio. “Rechaza de manera contundente la agresión” contra uno de los integrantes de su equipo de vigilancia, señaló la entidad.

La E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Caldas informó que el ataque ocurrió durante la madrugada mientras el trabajador cumplía sus funciones - crédito hospicaldas/Facebook
La E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Caldas informó que el ataque ocurrió durante la madrugada mientras el trabajador cumplía sus funciones - crédito hospicaldas/Facebook

El documento indicó que el empleado “se encontraba desempeñando sus funciones en el servicio de Urgencias” al momento del ataque. De acuerdo con la versión institucional, la agresión fue cometida por cuatro personas.

La dirección del hospital sostuvo que ninguna circunstancia puede justificar amenazas, golpes o actos intimidatorios contra quienes desarrollan tareas de cuidado, administración, control de acceso o protección dentro de sus instalaciones.

La situación se suma a otro hecho reportado días antes contra personal sanitario en el Valle de Aburrá. Ambos casos reabrieron la discusión sobre las condiciones de seguridad para los trabajadores de hospitales y clínicas, en especial en zonas de alta afluencia como Urgencias.

El Hospital San Vicente de Paúl reconoció que pacientes y acompañantes pueden afrontar momentos de preocupación, dolor o incertidumbre mientras reciben atención. Aun así, pidió que esas circunstancias no se transformen en agresiones contra quienes trabajan en los servicios médicos.

“Ninguna circunstancia justifica actos de violencia”, manifestó la institución en su pronunciamiento. También convocó a los usuarios y familiares a mantener el respeto y la tolerancia ante cualquier desacuerdo que surja dentro del establecimiento.

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