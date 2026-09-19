Colombia

Colombia definirá 4 prioridades de política exterior en la Asamblea General de la ONU: énfasis en alianzas, comercio e inversión

El vicepresidente José Manuel Restrepo representará al país en esta cita anual del organismo multilateral, el 24 de septiembre, en una visita que aprovechará para sostener encuentros con fondos de inversión, organismos multilaterales y representantes de otros gobiernos

Abelardo de la Espriella trazó la hoja de ruta de Colombia ante la ONU
Aunque no estará en la Asamblea General 81 de la ONU, el presidente Abelardo de la Espriella ya trazó la hoja de ruta de Colombia ante el organismo multilateral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella dio a conocer cuáles serán las cuatro prioridades de política exterior de su administración durante la edición 81 del período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se llevará a cabo del 22 al 28 de septiembre de 2026 en Nueva York. Y en la que no estará el presidente de la República, que insiste en no viajar al exterior.

La intervención ante el pleno está prevista para el 24 de septiembre y estará a cargo del vicepresidente, José Manuel Restrepo, encargado de transmitir el mensaje de la administración entrante sobre los principales retos de Colombia, a nivel interno y ante el mundo, en una visita que también incluye encuentros con representantes de fondos de inversión y organismos multilaterales.

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La delegación colombiana la integrarán, además, el ministro de Relaciones Exteriores, Ómar Bula; la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo; y el embajador permanente del país ante la ONU, Mauricio Gaona. Este viaje representará la primera experiencia internacional del actual Gobierno, en la que se trazará la hoja de ruta en política exterior con miras al cuatrienio.

José Manuel Restrepo hablará por Colombia ante la ONU
El vicepresidente José Manuel Restrepo será el que hablará por Colombia ante la ONU, en su Asamblea General número 81 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia expondrá cuatro objetivos ante la Asamblea General de la ONU

La acción diplomática de Colombia estará concentrada en cuatro prioridades que se convertirán en el camino a seguir con miras al 2030, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores; en una especie de reorientación de la agenda que, hasta el 7 de agosto, se impulsó por la administración de Gustavo Petro, que tenía como uno de sus objetivos la crisis climática.

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En ese orden de ideas, estos son los objetivos trazados en esta visita:

  1. Impulsar el comercio y atraer inversión para generar desarrollo.
  2. Fortalecer la seguridad y la defensa de los intereses nacionales.
  3. Promover la innovación, la tecnología y la transformación digital.
  4. Reconstruir y fortalecer las alianzas estratégicas de Colombia.
Cancillería dio a conocer los cuatro objetivos del Gobierno De la Espriella ante la ONU
La Cancillería de la República dio a conocer los cuatro objetivos del Gobierno De la Espriella ante la Organización de las Naciones Unidas - crédito @cancilleriacol/X

De esta manera, el Ejecutivo busca vincular a sus socios políticos y comerciales con el proyecto político denominado La Patria Milagro, que está enfocado, en resumen, en poner “a los colombianos en el centro de la conversación”, en lo que respecta a la relación del país con otros Estados y organismos internacionales en los que tiene presencia, entre ellos la ONU.

Así fue la reunión de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo previo al viaje a Nueva York

En el encuentro entre De la Espriella y Restrepo, que se llevó a cabo en la sede presidencial de Barranquilla (Atlántico), el vicepresidente explicó que la representación en Naciones Unidas buscará, palabras más, palabras menos, contactos que permitan atraer recursos y respaldo para las prioridades del Gobierno. Esto en concordancia con la intención de ser un “gerente comercial”.

“El propósito es construir esa patria milagro desde el mundo también”, afirmó Restrepo, que agregó que “eso se logra con inversión”. Con ello, sostuvo que la delegación tendrá reuniones con organismos multilaterales, fondos de inversión y jefes de misión de otros países, con el propósito de gestionar recursos que permitan atender la emergencia por el terremoto y cubrir el hueco fiscal.

Con ocasión de su asistencia a la Asamblea General de la ONU, el presidente solicitó al vicepresidente José Manuel Restrepo que movilice capital desde Estados Unidos y otros países para invertir en Colombia - crédito @jrestrp/X

Por su parte, De la Espriella explicó que no asistirá a esta semana ante la ONU porque cumplirá la promesa que hizo al inicio de su Gobierno de no salir del país. “Desde un inicio prometí que no saldría de Colombia”, insistió el jefe de Estado, que incluso recibirá a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, el martes 22 de septiembre; es decir, a la par de la asamblea de la ONU.

En cuanto al discurso de la representación nacional ante el organismo, De la Espriella anticipó que, a través de Restrepo, buscará instalar los objetivos de su administración. “Él va a leer ante el pleno de la ONU unas palabras que seguramente van a generar un gran impacto, porque aquí no solamente se trata de hacer las cosas bien, sino también de generar conciencia”, expresó.

La decisión de que sea el vicepresidente el que encabece la intervención colombiana ha generado, como era de esperarse, duros cuestionamientos desde sectores de oposición, que criticaron que sea José Manuel Restrepo el que asuma la representación ante el pleno de la ONU y las reuniones con dignatarios y organismos multilaterales; función que correspondería en este caso al presidente.

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