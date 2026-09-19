El Icetex reportó un incidente de seguridad en un proveedor externo y confirmó fallas en algunos servicios virtuales

Icetex informó que un incidente de seguridad en un proveedor externo interrumpió algunos servicios y procesos operativos desde el 16 de septiembre - crédito Icetex

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El Icetex informó que presentó un incidente de seguridad de la información ocurrido el miércoles 16 de septiembre en un proveedor externo interrumpió la disponibilidad de algunos servicios y procesos operativos, aunque la entidad aseguró que los datos personales de sus usuarios no fueron vulnerados ni expuestos.

“El ICETEX informa que el miércoles 16 de septiembre se presentó una afectación en sus servicios, derivados de un incidente de seguridad de la información en uno de sus proveedores externos. Esto ha interrumpido la disponibilidad de servicios y procesos operativos”, dice en el comunicado expedido por la entidad en su página oficial.

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La afectación se originó fuera de los sistemas administrados directamente por la entidad. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), no identificó al proveedor involucrado, tampoco detalló cuáles son los servicios que presentan dificultades ni estimó cuánto tiempo demandará la recuperación completa de la operación.

Los pagos de crédito en canales presenciales del Icetex siguen activos mientras la entidad mantiene atención en centros presenciales, Call Center y Línea Nacional - crédito Icetex

La institución activó medidas de contención, análisis forense y recuperación con sus equipos técnicos internos. El proceso cuenta con la coordinación del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, Colcert, la Superintendencia de Industria y Comercio y otras autoridades competentes.

“En este momento se están adelantando las acciones de contención, análisis forense y recuperación, en coordinación con los equipos técnicos internos y con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC y las autoridades competentes, con el fin de restablecer la operación de manera segura y garantizar la integridad y disponibilidad de los datos”, se añade en el documento.

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La recuperación de servicios y procesos operativos

El ICETEX aseguró que los datos personales de sus usuarios no fueron vulnerados ni expuestos tras el incidente de seguridad - VisualesIA/Icetex

Las labores buscan restablecer la operación de manera segura y preservar la integridad y disponibilidad de la información. Mientras avanza la revisión técnica, algunos procesos continúan afectados por la interrupción reportada.

La entidad señaló que la recuperación será progresiva y que comunicará a los usuarios la normalización de los servicios digitales mediante sus canales oficiales. Los pagos de crédito en canales presenciales permanecen activos.

Los usuarios que requieran orientación pueden acudir a los Centros de Experiencia Presencial de ICETEX en el país o comunicarse con el centro de llamadas al +57 333 6025656 y con la línea nacional 018000-916821. Ambas líneas atienden de lunes a viernes entre las 7:00 y las 19:00, y los sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m..

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“Mientras avanzan las labores de restablecimiento, los usuarios que requieran orientación pueden acudir a los Centros de Experiencia Presencial del ICETEX en el país o comunicarse a través de las líneas oficiales de atención telefónica”, indicó el Instituto.

La protección de los datos personales

La afectación en el ICETEX coincide con la convocatoria de crédito educativo para pregrado del segundo semestre de 2026, abierta hasta el 30 de septiembre - crédito Icetex

La entidad afirmó que la información de los usuarios no fue comprometida durante el incidente. “Los datos de sus usuarios no fueron vulnerados ni expuestos de ninguna manera ante este incidente”, indicó Icetex.

Así mismo, la entidad confirmó que la información de los usuarios no quedó expuesta de “ninguna manera ante este incidente, reflejando la garantía en el uso de tratamiento de datos personales, en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012. Dicha política institucional puede consultarse en el siguiente enlace: https://web.icetex.gov.co/atencion-al-ciudadano/politica-de-tratamiento-de-datos-personales”, añadió la entidad.

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El tratamiento de la información personal se mantiene bajo las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales en Colombia. La institución también recordó que cuenta con una política específica para el manejo de esos datos.

Así mismo, el Icetex confirmó que la convocatoria vigente de crédito educativo para pregrado continúa abierta hasta el 30 de septiembre, pese a la falla presentada.