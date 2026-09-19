Colombia

Abelardo de la Espriella mostró operativo de traslado de 120 reclusos de Buenaventura a cárceles de máxima seguridad: “Se acabó la alcahuetería”

“Bien motiladito, uniforme naranja, bien amarradito. Y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan atacando al pueblo”, aseguró el jefe de Estado antes de dar a conocer imágenes del operativo por parte del Inpec

Este es el cuarto grupo de delincuentes tras las rejas que es trasladado por directriz del jefe de Estado, luego de los operativos efectuados en Baranquilla y Bogotá - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Guardar

Por medio de un mensaje desde su cuenta de X acompañado de un video, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la mañana del sábado 19 de septiembre el traslado de manera inmediata de 120 reclusos considerados de alta peligrosidad, desde Buenaventura (Valle del Cauca), a diferentes centros carcelarios de máxima ubicada en el país.

“En Colombia se acabó la contemplación y la alcahuetería con la delincuencia”, así inicia la publicación por parte del mandatario, que brindó detalles del operativo llevado a cabo por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

PUBLICIDAD

“Me notificaron de una operación que teníamos en marcha aquí y agarramos a uno de los bandidos esos de los jefes de Los Chiquillos”, dijo el jefe de Estado durante su visita a la población ubicada en el Pacífico colombiano, y en referencia al operativo que permitió la detención de alias Menor.

Seguido a esto, el presidente De la Espriella notificó: “Acabo de dar la instrucción al director del Inpec que mueva a los 120 bandidos que tienen azotada la región. Los voy a trasladar de cárcel”.

crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente De la Espriella compartió imágenes del operativo de traslado la mañana del sábado 19 de septiembre vía X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“¿Saben cuánto lleva Buenaventura esperando a esos? Unos tipos que siguen siendo jefes de las cárceles. Se les acabó esa vaina con ‘el Tigre’“, declaró el 15 de septiembre el mandatario.

PUBLICIDAD

Y en el video que compartió la mañana del mismo sábado, se observa cómo quedaron los reclusos, tal y como el precisó antes de que se ejecutara la directriz por parte de los funcionarios del Inpec. “Bien motiladito, uniforme naranja, bien amarradito. Y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan atacando al pueblo”.

El jefe de Estado agregó en su mensaje de X que el objetivo con esta orden es “fortalecer el control y cerrarle todos los espacios a quienes pretendan seguir delinquiendo tras las rejas, actuamos con toda la fuerza del Estado”.

Al final, De la Espriella aseguró que “detrás de los muros manda la ley y el orden se impone sin titubeos”.

crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Este es el cuarto grupo de reos trasladados a centros carcelarios de alta seguridad por orden del presidente De la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Días atrás un grupo de reclusos en Barranquilla corrió con la misma suerte que los reos en Buenaventura

El sábado 5 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de 39 presos desde cárceles de Barranquilla hacia establecimientos de alta seguridad de otras regiones de Colombia, con el objetivo de impedir que coordinen extorsiones, amenazas y homicidios desde las celdas mediante redes de comunicación activas.

La medida constituyó el tercer grupo de internos removido de la ciudad en pocas semanas.

El antecedente más cercano fue el decomiso de 18 teléfonos celulares durante operativos realizados el 27 de agosto por el Inpec y la Fiscalía en las cárceles El Bosque (Barranquilla) y La Modelo (Bogotá). Las autoridades sostienen que los dispositivos eran utilizados para ejecutar extorsiones desde los centros de reclusión.

También habían advertido sobre el uso de equipos de comunicación satelital, incluidas antenas Starlink, para organizar amenazas, cobros extorsivos y homicidios desde el interior de las prisiones.

Las autoridades advirtieron que algunos reclusos usaban comunicación satelital y antenas Starlink para coordinar extorsiones, amenazas y homicidios desde las cárceles-crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Tres movimientos de presos desde finales de agosto

El primer traslado se produjo el 25 de agosto de 2026, cuando 20 reclusos de establecimientos de Barranquilla fueron enviados a cárceles de Bogotá y Boyacá, entre ellas La Picota y Cómbita.

En ese grupo había presuntos integrantes de Los Pepes y Los Costeños, señalados de sostener actividades extorsivas y ordenar homicidios desde prisión.

Tres días después, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó el traslado de otros cuatro internos desde la cárcel distrital El Bosque hacia distintos centros penitenciarios del país. El mandatario local afirmó que estarían relacionados con estructuras vinculadas a homicidios, hurtos y extorsiones.

En medio de esas operaciones, se conoció que el Gobierno había dispuesto el traslado de al menos 17 presos recluidos en la Penitenciaría El Bosque, ubicada en el suroccidente de la capital de Atlántico.

El presidente de Colombia confirmó el traslado de 39 reclusos desde cárceles de Barranquilla a penales de alta seguridad para frenar extorsiones y órdenes criminales desde prisión-crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente de Colombia confirmó el traslado de 39 reclusos desde cárceles de Barranquilla a penales de alta seguridad para frenar extorsiones y órdenes criminales desde prisión - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella defendió la decisión mediante un mensaje en redes sociales y sostuvo: “Estamos desarticulando sus redes de comunicación y cortando su capacidad de intimidación. Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales. En Colombia, las cárceles no serán centros de operaciones del delito. La justicia se hará respetar y la ley se cumplirá con todo su peso”.

El presidente añadió que no permitirá que las estructuras criminales continúen “delinquiendo, extorsionando o impartiendo órdenes desde una celda”. En un pronunciamiento previo, referido al primer traslado, había afirmado: “Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaTraslado de 120 reclusosBuenaventuraCárceles de máxima seguridadInpecColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Familiar de capturado por el homicidio de Ana Lucía González entregará chats con Rusmeiri González a la Fiscalía: “Desquitarse con ella”

El material enviado por WhatsApp entre julio y el 12 de septiembre, incluye mensajes entre Rusmeiri González y una allegada del procesado, y será sometido a contrastación para definir su alcance probatorio por parte de la Fiscalía

Familiar de capturado por el homicidio de Ana Lucía González entregará chats con Rusmeiri González a la Fiscalía: “Desquitarse con ella”

Sindicato del Inpec le pidió a De la Espriella refuerzo de seguridad tras el atentado contra dragoneante en Bucaramanga

La seccional Bucaramanga del Seup solicitó al Gobierno, al Ministerio de Justicia y a las autoridades medidas urgentes, con revisión de accesos, esquemas de protección y atención a alertas de la Defensoría del Pueblo

Sindicato del Inpec le pidió a De la Espriella refuerzo de seguridad tras el atentado contra dragoneante en Bucaramanga

Petro negó que esté buscando casa en Sierras del Moral, tras carta de vecinos oponiéndose a su llegada: “Tienen que ser muy brutos para no leer”

Con un duro mensaje en su perfil de X, el exmandatario afirmó que nunca visitó el lugar, descartó arrendar o comprar una vivienda allí por falta de recursos y mostró su indignación porque sea directiva estadounidense la pretenda incidir sobre sus derechos en Colombia

Petro negó que esté buscando casa en Sierras del Moral, tras carta de vecinos oponiéndose a su llegada: “Tienen que ser muy brutos para no leer”

Yhormar Hurtado sigue como protagonista en el América de Cali: Dimayor desestimó los recursos de Alianza FC y Santa Fe

El futbolista de los “Diablos Rojos” estuvo en medio de la polémica por estar presente en tres equipos en el mismo año junto al equipo vallecaucano: Tolima y Always Ready

Yhormar Hurtado sigue como protagonista en el América de Cali: Dimayor desestimó los recursos de Alianza FC y Santa Fe

Así funcionaría el monitoreo con dispositivos electrónicos a los exjefes de las Farc condenados por la JEP por crímenes de lesa humanidad

Los siete integrantes del antiguo secretariado sancionados deberán garantizar la reparación de las víctimas mediante la ejecución de actividades específicas

Así funcionaría el monitoreo con dispositivos electrónicos a los exjefes de las Farc condenados por la JEP por crímenes de lesa humanidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro cuestionó el liderazgo de Robert Farah

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro cuestionó el liderazgo de Robert Farah

La dedicatoria de cumpleaños de J Balvin a Valentina Ferrer tras anunciar su ruptura: “Hay personas que merecen todas las flores”

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado

Abelardo de la Espriella se hizo viral por romper el protocolo para cantar vallenato en La Guajira: quedó en video

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

Deportes

Yhormar Hurtado sigue como protagonista en el América de Cali: Dimayor desestimó los recursos de Alianza FC y Santa Fe

Yhormar Hurtado sigue como protagonista en el América de Cali: Dimayor desestimó los recursos de Alianza FC y Santa Fe

Dimayor confirma el castigo a Peirano, pero el Atlético Bucaramanga llevará el caso a apelación

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en vivo el derbi madrileño en Colombia

Mayra Ramírez, figura de la selección Colombia Femenina, sonó para el PSG, pero no llegaría al club: esto dijo la prensa francesa

Luis Díaz no tiene un buen comienzo de temporada con Bayern Múnich, y así lo calificó la prensa alemana: “Fracasó varias veces”