Abelardo de la Espriella mostró operativo de traslado de 120 reclusos de Buenaventura a cárceles de máxima seguridad: “Se acabó la alcahuetería”

Este es el cuarto grupo de delincuentes tras las rejas que es trasladado por directriz del jefe de Estado, luego de los operativos efectuados en Baranquilla y Bogotá - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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Por medio de un mensaje desde su cuenta de X acompañado de un video, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la mañana del sábado 19 de septiembre el traslado de manera inmediata de 120 reclusos considerados de alta peligrosidad, desde Buenaventura (Valle del Cauca), a diferentes centros carcelarios de máxima ubicada en el país.

“En Colombia se acabó la contemplación y la alcahuetería con la delincuencia”, así inicia la publicación por parte del mandatario, que brindó detalles del operativo llevado a cabo por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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“Me notificaron de una operación que teníamos en marcha aquí y agarramos a uno de los bandidos esos de los jefes de Los Chiquillos”, dijo el jefe de Estado durante su visita a la población ubicada en el Pacífico colombiano, y en referencia al operativo que permitió la detención de alias Menor.

Seguido a esto, el presidente De la Espriella notificó: “Acabo de dar la instrucción al director del Inpec que mueva a los 120 bandidos que tienen azotada la región. Los voy a trasladar de cárcel”.

El presidente De la Espriella compartió imágenes del operativo de traslado la mañana del sábado 19 de septiembre vía X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“¿Saben cuánto lleva Buenaventura esperando a esos? Unos tipos que siguen siendo jefes de las cárceles. Se les acabó esa vaina con ‘el Tigre’“, declaró el 15 de septiembre el mandatario.

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Y en el video que compartió la mañana del mismo sábado, se observa cómo quedaron los reclusos, tal y como el precisó antes de que se ejecutara la directriz por parte de los funcionarios del Inpec. “Bien motiladito, uniforme naranja, bien amarradito. Y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan atacando al pueblo”.

El jefe de Estado agregó en su mensaje de X que el objetivo con esta orden es “fortalecer el control y cerrarle todos los espacios a quienes pretendan seguir delinquiendo tras las rejas, actuamos con toda la fuerza del Estado”.

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Al final, De la Espriella aseguró que “detrás de los muros manda la ley y el orden se impone sin titubeos”.

Este es el cuarto grupo de reos trasladados a centros carcelarios de alta seguridad por orden del presidente De la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Días atrás un grupo de reclusos en Barranquilla corrió con la misma suerte que los reos en Buenaventura

El sábado 5 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de 39 presos desde cárceles de Barranquilla hacia establecimientos de alta seguridad de otras regiones de Colombia, con el objetivo de impedir que coordinen extorsiones, amenazas y homicidios desde las celdas mediante redes de comunicación activas.

La medida constituyó el tercer grupo de internos removido de la ciudad en pocas semanas.

El antecedente más cercano fue el decomiso de 18 teléfonos celulares durante operativos realizados el 27 de agosto por el Inpec y la Fiscalía en las cárceles El Bosque (Barranquilla) y La Modelo (Bogotá). Las autoridades sostienen que los dispositivos eran utilizados para ejecutar extorsiones desde los centros de reclusión.

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También habían advertido sobre el uso de equipos de comunicación satelital, incluidas antenas Starlink, para organizar amenazas, cobros extorsivos y homicidios desde el interior de las prisiones.

Las autoridades advirtieron que algunos reclusos usaban comunicación satelital y antenas Starlink para coordinar extorsiones, amenazas y homicidios desde las cárceles-crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Tres movimientos de presos desde finales de agosto

El primer traslado se produjo el 25 de agosto de 2026, cuando 20 reclusos de establecimientos de Barranquilla fueron enviados a cárceles de Bogotá y Boyacá, entre ellas La Picota y Cómbita.

En ese grupo había presuntos integrantes de Los Pepes y Los Costeños, señalados de sostener actividades extorsivas y ordenar homicidios desde prisión.

Tres días después, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó el traslado de otros cuatro internos desde la cárcel distrital El Bosque hacia distintos centros penitenciarios del país. El mandatario local afirmó que estarían relacionados con estructuras vinculadas a homicidios, hurtos y extorsiones.

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En medio de esas operaciones, se conoció que el Gobierno había dispuesto el traslado de al menos 17 presos recluidos en la Penitenciaría El Bosque, ubicada en el suroccidente de la capital de Atlántico.

El presidente de Colombia confirmó el traslado de 39 reclusos desde cárceles de Barranquilla a penales de alta seguridad para frenar extorsiones y órdenes criminales desde prisión - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella defendió la decisión mediante un mensaje en redes sociales y sostuvo: “Estamos desarticulando sus redes de comunicación y cortando su capacidad de intimidación. Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales. En Colombia, las cárceles no serán centros de operaciones del delito. La justicia se hará respetar y la ley se cumplirá con todo su peso”.

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El presidente añadió que no permitirá que las estructuras criminales continúen “delinquiendo, extorsionando o impartiendo órdenes desde una celda”. En un pronunciamiento previo, referido al primer traslado, había afirmado: “Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”.