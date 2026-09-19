“No dejaré que se te acerquen”: Emma Coronel canta tema del regional mexicano y esto es lo que dice l Video

Emma Coronel aparece sentada en el interior de un automóvil en movimiento, vistiendo una gorra, gafas de sol y corbata negra. Durante el fragmento audiovisual grabado en formato vertical, interpreta la canción 'Voy llegando a tu ciudad', tema perteneciente a la agrupación de música regional mexicana Los Encinos de Sinaloa.

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Emma Coronel apareció en redes sociales cantando “Voy llegando a tu ciudad”, una canción de Los Encinos de Sinaloa que usuarios relacionaron con su vida personal. La modelo compartió el momento mientras disfrutaba el tema al aire libre, con un atuendo semiformal y acompañada por la música del grupo de regional mexicano.

La grabación mostró a Coronel mientras interpretaba algunos fragmentos de la canción. Vestía camisa, sudadera, blazer oversize, gorra y lentes de sol; su reacción llevó a distintos usuarios a describir el tema como un posible “nuevo himno” para ella.

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Parte de la letra dice:

Yo sé que eres conocida

Que varios te tiran, pero no merecen

Y dile ya a tus amigas

Que no te presenten con más pequeñeces...

Aquí estoy, no dejaré que se te acerque

Nadie, porque solo yo tendré el candado del amor

La canción se estrenó originalmente el 8 de julio y después quedó incluida como la primera pista del álbum homónimo, publicado en septiembre de 2026. El tema tuvo una duración aproximada de dos minutos con 25 segundos.

La aparición de Coronel generó comentarios porque la letra hablaba de un hombre que viajaba para encontrarse con alguien por quiem que sentía una fuerte atracción. La historia musical incluía ansiedad por verla, admiración por su apariencia y una reunión romántica acompañada por una noche de fiesta.

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Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quiere escribir su propio nombre alejado de su pasado y tener una nueva faceta en redes, streamer o hasta hacer una serie o película de su vida Foto: Instagram Emma Coronel

La letra que relacionaron con Emma Coronel

“Voy llegando a tu ciudad” pertenecía al regional mexicano y presentaba el viaje de un hombre que buscaba reunirse con una mujer. La canción describía el interés que sentía por ella y la expectativa previa al encuentro, elementos que usuarios vincularon con la vida personal de Emma Coronel.

La relación surgió después de que la modelo apareciera cantando el tema. No existía información pública que confirmara que la canción hubiera sido escrita específicamente para ella ni que el grupo la hubiera compuesto pensando en su historia.

Los Encinos de Sinaloa desarrollaban su propuesta dentro del norteño y el regional mexicano. Entre sus lanzamientos recientes se encontraban “El Mantel”, “Neta No”, “El 3” y “Voy llegando a tu ciudad”.

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La plataforma TikTok suspende la cuenta de Emma Coronel tras registrarse dudas respecto a la procedencia de sus ingresos. (Especial Infobae México)

El sencillo quedó integrado al disco del mismo nombre después de su lanzamiento inicial. La canción también apareció como la primera pieza del álbum, que fue publicado en septiembre de 2026.

Las declaraciones previas sobre música regional

La publicación de Coronel ocurrió después de que ella hablara sobre otros artistas del género. A principios de septiembre, comentó que Banda El Recodo y Los Tucanes de Tijuana habían tocado durante el bautizo de sus hijas.

Esas declaraciones provocaron respuestas de integrantes de El Recodo. El intercambio ocurrió semanas antes de que Coronel apareciera cantando el tema de Los Encinos de Sinaloa en sus redes sociales.

La modelo no explicó públicamente por qué eligió esa canción ni confirmó que tuviera un vínculo personal con la letra. Tampoco señaló que el tema hubiera sido compuesto para ella.

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Lo que quedó registrado fue su interpretación de algunos fragmentos de “Voy llegando a tu ciudad” y la reacción de usuarios, quienes relacionaron la letra con su historia y llevaron la canción a una nueva audiencia en redes sociales.

Emma Coronel habló de su tatuaje de pizza. (Captura de pantalla)

Podría hacer una película de su vida

La posibilidad de una serie o película sobre la vida de Emma Coronel volvió a la conversación pública tras una transmisión en la plataforma Kick, donde la esposa de Joaquín Guzmán Loera planteó que el relato de su historia podría tomar forma bajo su propio punto de vista.

Coronel, quien ha sido mencionada en múltiples ocasiones en reportajes y libros sobre el narcotráfico en México, sostuvo que muchas versiones difieren de su experiencia real y consideró que sería necesario mostrar su versión directa.

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Durante la charla, Emma Coronel expuso su postura frente a los relatos que circulan en medios y redes sociales sobre su vida.

“Se basan nada más en cosas que ven en Internet… noticias que muy pocas veces son reales”, dijo durante la transmisión. La ex reina de belleza subrayó que la mayoría de las versiones públicas sobre ella parten de especulaciones y rumores, lo que la llevó a plantear: “Hay que sacar la película real o algo real”.

La conversación se dio en el contexto de su reciente reaparición pública después de permanecer fuera de los reflectores tras cumplir una sentencia en Estados Unidos. En julio de este año, Coronel cumplió 37 años y retomó su actividad en redes sociales, donde ahora busca ser influencer.

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“Está en su derecho”: Anabel Hernández

Anabel Hernández sobre la nueva etapa de Emma Coronel como creadora de contenido. (CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

La periodista Anabel Hernández, quien se encontraba en México en gira como parte de la promoción de su su nuevo libro Narcocracia, respondió a preguntas sobre la nueva etapa de Emma Coronel como creadora de contenido e influencer, eso luego de haber purgado una condena en Estados Unidos.

La periodista, autora de investigaciones sobre el vínculo entre el crimen organizado y figuras públicas de México, fue abordada por reporteros que le preguntaron por la reciente incursión de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán en plataformas como TikTok y Kick, así como por el bloqueo de sus cuentas, ocurrido apenas días antes de la entrevista.

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Al ser cuestionada directamente sobre la lectura que le da a ver a Coronel Aispuro dedicada ahora a hacer contenido y llevar una vida más pública, la autora de Emma Coronel y las otras señoras del narco afirmó: “Está en su derecho”, aunque cuestionó qué tipo de personas la toman como modelo a seguir.

La especialista trazó una distinción que consideró central: a diferencia de otras mujeres vinculadas al entorno del narcotráfico, Coronel no ha negado su participación en los hechos por los que fue procesada.

“En el caso de Emma Coronel, es una mujer que fue ya encarcelada, purgó su condena y hoy hace su vida. Yo creo que Emma Coronel, en lo particular, purgó una condena. No es como otras mujeres que dicen: ‘No, esto nunca pasó, yo no participé’. No, ella acepta, confiesa y purga una condena”, explicó la periodista.

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