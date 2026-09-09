Simulacro 2026: ¿Se deben tener datos móviles o internet para que suene mi alarma el 19 de septiembre?

Los teléfonos móviles de las 32 entidades de México emitirán una alerta sísmica este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro del país, mediante el sistema Cell Broadcast. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los teléfonos móviles de las 32 entidades de México emitirán una alerta sísmica este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro del país, mediante el sistema Cell Broadcast.

La medida forma parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, convocado por la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

PUBLICIDAD

¿Se deben tener datos móviles o internet para que que suene la alerta sísmica en mi celular?

Como parte del simulacro, los celulares recibirían un mensaje de prueba del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. La notificación incluirá la frase “Esto es un simulacro” para dejar claro que no corresponde a una emergencia real, sino a una evaluación del mecanismo de difusión de avisos masivos.

Los dispositivos deben permanecer encendidos y conectados a redes 2G, 3G, 4G o 5G. El sistema operativo del celular debe estar actualizado y sin modificaciones, condiciones necesarias para que los equipos sean compatibles con este tipo de alertas.

Los celulares recibirían un mensaje de prueba del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México (X@SSPGro)

El envío de los mensajes no tendrá costo para las personas usuarias. Tampoco será necesario contar con datos móviles ni saldo disponible, ya que la alerta se transmite mediante las redes de telefonía y no depende de una conexión a internet.

PUBLICIDAD

¿Qué se necesita para que la alerta se active en un sismo real?

En un sismo real, el SASMEX activa la alerta si dos o más estaciones detectan energía superior a los umbrales establecidos o si el evento rebasa magnitud 5 a menos de 170 kilómetros de distancia. Ambos criterios definen el tiempo de anticipación con el que la población recibe el aviso antes del movimiento, que varía según la separación entre el epicentro y la zona que recibirá la señal.

Trabajadores y vehículos despejan las calles durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en Miraflores. (Infobae / Marlon Carrasco)

Cuanto más distante esté el epicentro de una ciudad, más segundos habrá para reaccionar antes de la llegada de las ondas sísmicas.

Si el origen del temblor está próximo a la Ciudad de México, el plazo disminuye, como ocurriría ante un escenario de magnitud 7,7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

PUBLICIDAD

Recomendaciones durante un simulacro

Durante el Simulacro Nacional, la familia puede usar el ejercicio para reforzar su protocolo de protección civil en casa. Antes de que inicie, conviene reunirse para revisar el plan de emergencia, definir puntos de encuentro dentro y fuera de la vivienda, ubicar las rutas de salida y distribuir tareas entre cada integrante.

Cuando suene la alerta sísmica, todos deben desalojar el inmueble con orden por los caminos acordados, sin correr, empujar ni gritar. La salida debe incluir una mochila de emergencia con documentos relevantes y un botiquín básico.

Simulacro realizado en las diversas sedes de la UNAM en el Edoemx (FES Acatlán - UNAM/FB)

Quienes vivan en un edificio deben utilizar las escaleras y evitar el elevador. Al llegar a un lugar seguro, la familia tiene que comprobar que todos estén presentes y sin lesiones.

PUBLICIDAD

Después, pueden revisar cuánto tardaron en evacuar e identificar dificultades, obstáculos o aspectos por corregir. Una vez concluido el simulacro, el plan familiar debe actualizarse o ajustarse a partir de lo aprendido durante el ejercicio. Estas medidas permiten que cada persona conozca su función y fortalecen la respuesta ante una emergencia real.