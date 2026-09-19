Tensión en ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro cuestionó el liderazgo de Robert Farah

Emiro Navarro reclamó tras quedar al margen de decisiones en 'MasterChef Celebrity' por Farah - crédito cortesía Canal RCN

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El rol de capitán no evitó que Emiro Navarro quedara al margen de las decisiones de su propio equipo en el más reciente reto grupal de MasterChef Celebrity Colombia.

El creador de contenido manifestó su molestia después de que varios compañeros del grupo verde respaldaran la propuesta de Robert Farah para definir el menú, pese a que Navarro tenía la responsabilidad de orientar la preparación.

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La tensión ocurrió durante el capítulo emitido el 18 de septiembre. Los participantes enfrentaron una prueba por equipos con una consigna que exigía organización desde el inicio: debían preparar un menú de dos tiempos y entregar tres platos idénticos de cada preparación. El jurado, integrado por Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, les concedió 60 minutos y permitió el acceso libre a la despensa.

El desafío puso a prueba la capacidad de coordinación de cada grupo. En el equipo verde, la discusión empezó en el momento de escoger ingredientes y definir las recetas. Emiro Navarro planteó una propuesta para el menú, pero la mayoría de sus compañeros se inclinó por otra alternativa.

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Emiro Navarro cuestionó el respaldo del equipo verde pese a tener el rol de capitán - crédito cortesía Canal RCN

La iniciativa que terminó imponiéndose fue la de Robert Farah, quien sugirió elaborar un arroz atollado, una receta tradicional del Valle del Cauca. El extenista consideró que un plato con identidad regional podía llamar la atención de los chefs y ofrecer una opción sólida dentro del tiempo disponible.

La decisión dejó a Navarro inconforme. Frente a las cámaras, el participante expresó que no sintió respaldo de sus compañeros, pese a tener la capitanía del equipo. “Lo que menos tuvieron en cuenta fue la opinión del capitán; yo estoy en el aire. Al parecer no me necesitan. O me equivoco, o mi opinión no cuenta”, afirmó.

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El creador de contenido también habló con la presentadora Claudia Bahamón sobre lo ocurrido. Su reclamo se centró en la falta de escucha durante la discusión previa al inicio de la preparación y en la rapidez con la que su idea fue descartada.

Robert Farah propuso el menú que terminó imponiéndose en el reto por equipos - crédito cortesía Canal RCN

La incomodidad se hizo más evidente cuando Navarro se refirió a Farah. “Hay una persona que es muy competitiva, que lo transmite en su rostro”, expresó en medio de la prueba, en alusión al deportista. Farah, por su parte, continuó enfocado en la ejecución del menú y en la necesidad de organizar las tareas para cumplir con los tiempos establecidos.

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El episodio mostró dos formas distintas de asumir la competencia. Navarro buscó reivindicar la función que se le había asignado como capitán, mientras Farah defendió una estrategia basada en la elección de un plato que pudiera ejecutarse de manera uniforme y responder a las exigencias técnicas del reto.

El resultado del menú y la evaluación de Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría determinarán si la apuesta por el arroz atollado fue suficiente para responder a las exigencias del reto. Mientras tanto, el desacuerdo dejó una nueva diferencia entre Emiro Navarro y Robert Farah dentro de la cocina.

Navarro señaló a Farah por su actitud competitiva durante la definición de la estrategia - crédito @robertfarah/IG

En una emisión anterior de MasterChef Celebrity Colombia, Emiro Navarro había conseguido uno de sus resultados más destacados dentro de la competencia. El creador de contenido obtuvo su primer pin de inmunidad tras imponerse en un reto individual que tuvo como ingrediente principal la crema de leche.

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La prueba se emitió el 17 de septiembre y contó con la participación de Belén Alonso en la cocina. En esa jornada, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch asumieron la evaluación de los platos presentados por los concursantes. Cada participante debía utilizar la crema de leche como base o elemento central de su preparación y demostrar la técnica adquirida durante el programa.

Navarro optó por un postre y presentó una salsa dulce que recibió comentarios positivos del jurado. Los chefs destacaron el montaje, las proporciones del ingrediente principal y el resultado de la combinación. “Este plato está delicioso. Tiene todos los elementos, este es el mejor plato que lleva Emiro en la competencia”, señalaron al momento de revisar su preparación.

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Emiro Navarro obtuvo su primer pin de inmunidad en un reto individual - crédito Canal RCN Cortesía

La decisión final dejó a Tavo Bernate y Emmanuel Restrepo con delantal negro. En contraste, Navarro fue elegido como el ganador de la prueba y recibió el pin de inmunidad, una ventaja que le permitió evitar el riesgo de eliminación en un reto posterior.

El participante celebró el reconocimiento desde el balcón del programa. “No lo puedo creer, nena. Primera vez que me gano un pin yo solo. Esto es histórico. Esto es por mi mamá, mi abuela y toda mi familia”, expresó después de conocer la decisión del jurado.

Ese triunfo individual antecedió el reto por equipos en el que Navarro quedó inconforme con el grupo verde al considerar que sus compañeros dejaron de lado sus propuestas, pese a que tenía el rol de capitán.

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