México

Un video desmembrando cuerpos destapó sus vínculos con el Cártel del Golfo: este era el rol de José Flores en la facción de Los Metros

El hombre fue arrestado en Estados Unidos luego de ingresar de manera ilegal; lo acusan de terrorismo tras hallar el material y confesar sus crímenes

El Cártel del Golfo mantiene una fuerte presencia en la zona este del país. (Infobae México/Jovani Pérez)
El Cártel del Golfo mantiene una fuerte presencia en la zona este del país. (Infobae México/Jovani Pérez)
Guardar

José Flores Flores, de 21 años de edad, fue acusado de terrorismo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de que videos e imágenes que tenía en su teléfono donde desmembraba cuerpos revelaron sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo.

El fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, informó este miércoles en conferencia de prensa que la revisión del celular del sujeto, ordenada tras su detención en julio, permitió a los investigadores reconstruir un patrón de violencia que Flores terminó reconociendo como parte de sus actividades para el cártel.

PUBLICIDAD

Y es que el mexicano, originario de Reynosa, Tamaulipas, fue arrestado junto a dos personas más en el mes de julio por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de Mission, Texas, luego de ingresar de manera ilegal a EEUU.

ARCHIVO – Un agente de la Patrulla Fronteriza recorre Sunland Park, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Ciudad Juárez en Nuevo México, el 4 de enero de 2016. (AP Foto/Russell Contreras, Archivo)
ARCHIVO – Un agente de la Patrulla Fronteriza recorre Sunland Park, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Ciudad Juárez en Nuevo México, el 4 de enero de 2016. (AP Foto/Russell Contreras, Archivo)

Se trataba de la segunda ocasión en la que ingresaba como inmigrante a ese país, pero intentó disuadir a los agentes afirmando que era menor de edad, lo que llevó a las autoridades a indagar aún más en sus antecedentes.

“Uno de nuestros agentes notó inconsistencias en la edad declarada por uno de los extranjeros. Revisaron sus antecedentes, confirmaron que era adulto y siguieron haciendo preguntas. El trabajo posterior ayudó a descubrir los presuntos vínculos de José Ángel Flores Flores con el Cártel del Golfo, facción Los Metros”, detalló Jared Ashby, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande.

PUBLICIDAD

Cártel del Golfo y Los Zetas Tamaulipas
Imagen: Infobae México

Las investigaciones derivaron en el hallazgo de un video que guardaba en su celular, donde se le observaba desmembrando cuerpos.

“Vimos a Flores Flores en un video desmembrando un cadáver. Vimos imágenes de montones de partes de cuerpos. Vimos un barril de incineración lleno de partes de cuerpos envuelto en llamas, y vimos varias imágenes de Flores sosteniendo orgullosamente radios y armas de estilo militar”, describió el fiscal.

Durante el interrogatorio posterior, Flores admitió que era él quien aparecía en esas imágenes, de acuerdo con Reitz. El mexicano reconoció además que había trabajado para el Cártel del Golfo durante el último año, desempeñándose como sicario, además de rastrear objetivos, monitorear las comunicaciones de las autoridades mexicanas y cárteles rivales, así como desmembrar cuerpos.

Las aprehensiones del Cártel del Golfo
Las aprehensiones del Cártel del Golfo (Infobae)

El video permitió vincularlo con el Cártel del Golfo y derivó en una acusación por apoyo material a una organización terrorista extranjera. El hallazgo en su celular incluyó también imágenes de partes de cuerpos y un barril de incineración en llamas.

Vigilancia nocturna y secuestros: el rol dentro de Los Metros

De acuerdo con las autoridades, Flores supervisaba un sector asignado en Reynosa, Tamaulipas, como parte de sus funciones para la facción Los Metros del cártel.

El fiscal Reitz explicó que el mexicano recibía nombres o fotografías de personas señaladas como objetivos de secuestro para luego ejecutar las capturas y entregar a las víctimas a mandos de mayor jerarquía dentro de la organización.

Cártel del Golfo presencia EEUU
Presencia del Cártel del Golfo en México, según el Departamento de Justicia de EEUU. Foto: X/@TheJusticeDept

La revisión de evidencia digital reveló que al menos 2 de esas víctimas terminaron desmembradas en las afueras de Reynosa después de haber tenido conflictos con el Cártel del Golfo.

Jared Ashby, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande, detalló que las pesquisas permitieron confirmar un sitio con restos humanos en territorio mexicano; sin embargo, dijo que no cuentan con la identidad de las víctimas.

Imagen ilustrativa de una fosa clandestina. FOTOS JULIETA M. NEVAREZ/CUARTOSCURO.COM
Imagen ilustrativa de una fosa clandestina. FOTOS JULIETA M. NEVAREZ/CUARTOSCURO.COM

Tras los hechos, y dos meses después de su captura, José Flores fue acusado de tres cargos por las autoridades estadounidenses: apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para proporcionar ese apoyo y reingreso ilegal al país.

Los primeros dos cargos contemplan una pena máxima de hasta 20 años de prisión cada uno, mientras que el tercero es considerado un delito menor con una pena de entre uno y dos años.

El Cártel del Golfo fue designado en febrero de 2025 como organización terrorista extranjera por parte de EEUU, junto a otros cárteles mexicanos.

Temas Relacionados

Cártel del GolfoEstados UnidosTerrorismoLos MetrosCrimen organizadoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Migrantes en México enfrentan dificultades que van más allá de cruzar fronteras: género y situación económica son factores clave

La investigación comenzó hace aproximadamente un año y medio, cuando las protestas contra la gentrificación en Ciudad de México pusieron en debate la llegada de extranjeros

Migrantes en México enfrentan dificultades que van más allá de cruzar fronteras: género y situación económica son factores clave

El padre que le enseñó todo en el CNJG: el corrido de Juan Carlos Valencia en el que agradece a El Mencho quien era su padrastro

Un corrido describe su papel en la familia y su pesar por tener detenido a su hermano “El Menchito” identificado como el “02″ mientras a él lo obicaban como el “03″

El padre que le enseñó todo en el CNJG: el corrido de Juan Carlos Valencia en el que agradece a El Mencho quien era su padrastro

Grecia Quiroz comparte imagen ‘dolorosa’ de su hijo y de Carlos Manzo: “Él solo quería un mejor México para nuestros hijos”

La funcionaria afirmó que el legado del exdirigente era enseñar valores y defender a las familias del crimen organizado

Grecia Quiroz comparte imagen ‘dolorosa’ de su hijo y de Carlos Manzo: “Él solo quería un mejor México para nuestros hijos”

Gobernadora de Guanajuato también presume vestido diseñado con manos artesanas durante el Grito de Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum también compartió los detalles sobre el vestido que utilizó la noche del 15 de septiembre

Gobernadora de Guanajuato también presume vestido diseñado con manos artesanas durante el Grito de Independencia

De comisario de Xaltianguis a ser investigado por homicidio: detención de Said “N” abre revisión de policías en los 85 municipios de Guerrero

El funcionario fue capturado el 15 de septiembre por su presunta participación en el asesinato de un agente de la Guardia Nacional y de otras tres personas; el gobierno estatal revisa la actuación de las corporaciones locales y anticipa nuevas detenciones

De comisario de Xaltianguis a ser investigado por homicidio: detención de Said “N” abre revisión de policías en los 85 municipios de Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

El padre que le enseñó todo en el CNJG: el corrido de Juan Carlos Valencia en el que agradece a El Mencho quien era su padrastro

El padre que le enseñó todo en el CNJG: el corrido de Juan Carlos Valencia en el que agradece a El Mencho quien era su padrastro

De comisario de Xaltianguis a ser investigado por homicidio: detención de Said “N” abre revisión de policías en los 85 municipios de Guerrero

De Angamacutiro a Puruándiro: los municipios donde operaba “El Señor de la T”, presunto coordinador del CJNG

Embajada de EEUU en México asegura que utiliza todas las herramientas para combatir cárteles: “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

De estar en la cárcel a disfrutar la violencia: el narcocorrido atribuido a “El Señor de la T” que describe sus actividades en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

¿La culpable del truene? Melanie Pavola se burla de la ruptura entre J Balvin y Valentina Ferrer

¿La culpable del truene? Melanie Pavola se burla de la ruptura entre J Balvin y Valentina Ferrer

Valentina Ferrer reacciona a pregunta sobre la supuesta infidelidad de J Balvin con Melanie Pavola

Sandra Cuevas se compara con Roberto Gil Zuarth y Manuel López San Martín tras cirugía: así reaccionó en redes

Mariana Ochoa lanza fuerte señalamiento contra Ari Borovoy por su salida de La Casa de los Famosos México: “Es bien vengativo”

Lupillo Rivera evade pregunta y deja en misterio su situación sentimental tras su ruptura con Taina Pimentel y una posible “nueva conquista”

DEPORTES

En menos de 70 pesos: Bravos de Juárez lanza promoción de boletos para su partido contra Tigres

En menos de 70 pesos: Bravos de Juárez lanza promoción de boletos para su partido contra Tigres

Sevilla vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIV0 el encuentro de la Jornada 7 en LaLiga desde México

¡Bombazo de Cruz Azul! Presenta a exfutbolista del Real Madrid como refuerzo estrella para el Apertura 2026

Perro se roba función de lucha libre en Ixtapaluca y termina ovacionado con los luchadores en el ring: video conquista las redes sociales

Andrés Fassi concluye su etapa como presidente deportivo de los Bravos de Juárez tras fracaso en la Liga MX