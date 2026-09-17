México

Con elotes preparados, así celebran el mes patrio los changuitos en Morelia

Para salir de la rutina y celebrar las fiestas patrias, el Zoológico de Morelia organizó una dinámica de enriquecimiento ambiental donde mandriles, lémures y chimpancés disfrutaron de elotes preparados con yogurt, semillas y betabel

En el marco de las fiestas patrias de México, los primates del Zoológico de Morelia reciben elotes preparados en varillas de madera y piñatas decoradas con la bandera nacional. En el metraje se observa a ejemplares de distintas especies, incluyendo monos, mandriles y chimpancés, alimentándose con las mazorcas e interactuando con los adornos colocados en sus instalaciones.

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Mientras en algunos lugares las celebraciones patrias tuvieron restricciones, el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia implementó una jornada de enriquecimiento ambiental para celebrar las fiestas patrias.

Las estrellas de esta dinámica temática, que captó la atención en plataformas digitales, fueron los mandriles, lémures, monos capuchinos y un chimpancé. A estos afortunados primates les dieron elotes preparados de manera especial con ingredientes aptos para su dieta, utilizando yogurt natural, semillas y betabel para simular el tradicional “chilito”. Para completar la fiesta, también recibieron piñatas temáticas que tenían sorpresas en su interior.

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Esta actividad no solo fue tierna, sino que estas técnicas sirven para salir de la rutina alimentaria, ofrecer estímulos cognitivos que favorezcan su salud mental y física, y promover comportamientos naturales como el juego y la búsqueda de alimento. Las autoridades del recinto destacaron que todos los ingredientes empleados fueron evaluados por el equipo médico veterinario para cumplir con los requerimientos nutricionales de cada especie.

Sin embargo, lo que comenzó como una nota sobre conservación animal rápidamente encendió la chispa de los memes. Los usuarios de internet aprovecharon las imágenes de los primates sujetando sus elotes para hacer burla de la situación en Cuernavaca, donde las autoridades prohibieron la venta de “elotes en palo” durante la noche del Grito por motivos de seguridad.

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La ironía no pasó desapercibida y las redes se inundaron con el clásico meme de Calamardo mirando tristemente por la ventana, representando a los habitantes de Cuernavaca al ver el festín en Michoacán. Al final de estas fiestas patrias, los primates de Morelia tuvieron una celebración mucho más tradicional y sabrosa que varios de nosotros. ¡Que nunca falten los elotes!

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