Abelardo de la Espriella ordenó investigar a la Universidad de La Guajira: “Que se revisen las actuaciones del señor rector”

El presidente ordenó a la ministra de Educación abrir una investigación sobre los manejos en la Universidad de La Guajira - crédito @infopresidencia/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, le ordenó a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, iniciar una investigación formal a la Universidad de La Guajira para verificar presuntas irregularidades administrativas e institucionales dentro de la alma máter.

El anuncio fue realizado durante el desarrollo de una jornada del esquema de empalme territorial llevado a cabo en el departamento de La Guajira, el jueves 17 de septiembre.

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El jefe de Estado confirmó que la decisión fue tomada tras la recepción de denuncias ciudadanas y reportes presentados directamente ante las autoridades centrales del Poder Ejecutivo: “Quiero referirme a la Universidad de La Guajira. He dado instrucción a la ministra de Educación para que se abra la investigación que sea necesaria en cuanto a los manejos que se han dado en la Universidad de La Guajira”.

El jefe de Estado confirmó que la apertura de este proceso indagatorio responde a graves señalamientos presentados por la comunidad ante el Gobierno nacional - crédito Ovidio González/Presidencia

“Quiero que se revisen las actuaciones del señor rector, Carlos Robles, frente a un sinnúmero de hechos gravísimos que han sido puestos en conocimiento del Gobierno nacional”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella.

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