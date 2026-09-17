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Una persona murió cuando un drone hutí fue interceptado cerca de la Meca por Arabia Saudí

Las fuerzas saudíes derribaron el aparato y los fragmentos dejaron además a una mujer herida y a un ciudadano pakistaní en estado crítico

Una persona murió cuando un drone hutí fue interceptado cerca de la Meca por Arabia Saudí. (EFE/ARCHIVO)
Una persona murió cuando un drone hutí fue interceptado cerca de la Meca por Arabia Saudí. (EFE/ARCHIVO)
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Un residente de nacionalidad yemení murió este jueves 17 de septiembre tras la caída de metralla de un dron hutí que las fuerzas saudíes interceptaron y destruyeron en la provincia de Taif, al este de La Meca, informó la Defensa Civil de Arabia Saudí.

Una mujer saudí sufrió heridas y un ciudadano pakistaní quedó en estado crítico, según la misma fuente. Los rebeldes hutíes del Yemen no habían reaccionado públicamente al incidente.

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La caída de los restos en Taif

La Defensa Civil saudí señaló en su cuenta oficial de X que atendió la caída de restos del aparato después de su intercepción. El organismo indicó que el dron había sido lanzado por la milicia hutí.

Según la publicación, el hecho “causó la muerte de un residente de nacionalidad yemení”. La fuente no precisó las circunstancias de la víctima ni el lugar exacto donde impactó la metralla.

El ataque ocurrió más de 24 horas después de que Arabia Saudí acusara a los hutíes de dirigir otro dron hacia La Meca. Los insurgentes yemeníes negaron haber atacado la ciudad santa para el islam.

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Un dron lanzado por los hutíes fue interceptado por Arabia Saudí antes de alcanzar el espacio aéreo restringido de La Meca, según las autoridades saudíes. Al día siguiente, los restos de otro aparato destruido cayeron en Taif y causaron la muerte de un residente yemení, además de dos heridos.

Las autoridades saudíes señalaron que el dron hutí fue destruido antes de alcanzar el espacio aéreo restringido de La Meca. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Las autoridades saudíes señalaron que el dron hutí fue destruido antes de alcanzar el espacio aéreo restringido de La Meca. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La denuncia saudí por un dron hacia La Meca

El miércoles 16 de septiembre, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí, Turki al Maliki, anunció la destrucción de un dron que, según afirmó, se dirigía hacia La Meca.

Al Maliki aseguró que los equipos saudíes “interceptaron y destruyeron un dron hostil” antes de que entrara en el área de espacio aéreo prohibido de la ciudad, situada al sur de la zona urbana.

El portavoz sostuvo que la acción buscaba aterrorizar a los peregrinos que visitan la Mezquita Sagrada y perjudicar a ciudadanos y residentes. También afirmó que la seguridad de las dos mezquitas sagradas y de los peregrinos constituye “una línea roja”.

La acusación se produjo un día después de que el Consejo de Ministros saudí reivindicara el derecho del país a defenderse de los ataques hutíes. Según las autoridades, ataques contra tres ciudades del sur de Arabia Saudí dejaron 13 heridos el lunes.

La escalada de ataques y el oleoducto cerrado

Los hutíes, respaldados principalmente por Irán, han intensificado sus ataques contra Arabia Saudí desde que en julio se rompió la tregua de facto entre las partes, mediada por la Organización de las Naciones Unidas en 2022.

El grupo insurgente sí se atribuyó ataques contra infraestructura energética y militar saudí. Los hutíes habían afirmado que lanzaron “decenas de misiles y drones” contra la base aérea Rey Khalid, en Khamis Mushait, y amenazaron con continuar las operaciones hasta que Riad detenga su intervención en el Yemen.

El oleoducto Este-Oeste seguía cerrado tras un ataque con drones ocurrido una semana antes, según las autoridades saudíes. Hasta el viernes previo, la infraestructura permitía transportar hasta siete millones de barriles diarios al mayor exportador mundial de crudo.

Riad aseguró que los drones procedían de Irak y que habrían sido lanzados por milicias alineadas con Irán. Esos grupos y Teherán se desvincularon del ataque.

Arabia Saudí interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar que respalda al Gobierno yemení reconocido internacionalmente. Los hutíes controlan Saná, la capital, desde 2014.

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