México

Cuáles son los benefiicios de comer huevo cocido como snack

Su preparación sin aceite ni azúcares añadidos lo coloca entre las alternativas sencillas para llevar al trabajo, la escuela o comer después de hacer ejercicio

Plato con medio huevo duro, hummus con especias y tiras de zanahoria, apio, pepino y pimiento rojo sobre una mesa de madera.
Un plato sobre una mesa de madera contiene medio huevo cocido, hummus y bastones de zanahoria, apio, pepino y pimiento rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El huevo cocido se mantiene como una opción práctica para quienes buscan un snack saludable entre comidas.

Es fácil de preparar, transportar y aporta proteínas de alta calidad, además de vitaminas y minerales que ayudan a complementar una dieta equilibrada.

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Consumido con moderación y dentro de una alimentación variada, puede favorecer la sensación de saciedad y evitar el consumo frecuente de productos ultraprocesados.

Su preparación sin aceite ni azúcares añadidos lo coloca entre las alternativas sencillas para llevar al trabajo, la escuela o comer después de hacer ejercicio.

Un huevo cocido cortado por la mitad y otro entero parcialmente pelado sobre una tabla de madera junto a sal, pimienta y brotes.
Un huevo duro cortado a la mitad acompaña a otro parcialmente pelado sobre una tabla de madera con pimienta y brotes verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de comer huevo cocido como snack

El huevo cocido puede ser un snack práctico y nutritivo, sobre todo si buscas algo que sacie sin recurrir a productos ultraprocesados.

Sus principales beneficios son:

  • Aporta proteína completa. Ayuda a mantener la saciedad entre comidas y contribuye al mantenimiento de masa muscular. Un huevo también aporta nutrientes como colina, vitaminas y minerales.
  • Es fácil de preparar y transportar. Puedes dejar varios listos en el refrigerador para comerlos solos, con verduras o en una ensalada.
  • Tiene pocas calorías en relación con su aporte nutricional. Si lo comes cocido, no requiere aceite, mantequilla ni empanizados.
  • Puede ayudar a evitar antojos. La combinación de proteína y grasa suele hacer que te sientas satisfecho por más tiempo que con un snack alto en azúcar o harina refinada.
  • Encaja en una alimentación saludable. Para la mayoría de los adultos sanos, el huevo puede formar parte de un patrón de alimentación equilibrado. La recomendación actual pone más atención en el conjunto de la dieta —verduras, frutas, leguminosas, granos integrales y grasas no saturadas— que en un alimento aislado.

Precaución: la yema contiene colesterol. Si tienes colesterol LDL alto, diabetes, enfermedad cardiovascular o una indicación médica específica, conviene consultar con un profesional de salud para definir la cantidad adecuada.

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También importa con qué lo acompañas: huevo cocido con pepino, jitomate o fruta es distinto a comerlo con tocino, embutidos, mayonesa o exceso de sal.

Para seguridad alimentaria, procura que esté bien cocido y mantenlo refrigerado si no lo consumes de inmediato.

Un huevo duro cortado a la mitad, un huevo parcialmente pelado, escamas de sal, pimienta y brotes verdes sobre una tabla de madera.
Un huevo duro cortado por la mitad y otro parcialmente pelado reposan sobre una tabla de madera junto a granos de sal, pimienta y brotes verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideas de snacks nutritivos que puedo hacer con huevo cocido

Aquí tienes opciones rápidas con huevo cocido, pensadas para que aporten proteína, fibra o grasas saludables:

  • Huevo con aguacate y chile: parte un huevo, agrega aguacate machacado, limón, sal moderada y chile en polvo.
  • Huevos rellenos con yogurt griego: mezcla la yema con yogurt griego natural, mostaza, pimienta y cebollín. Rellena las claras.
  • Tostada integral con huevo: coloca rebanadas de huevo sobre pan integral con aguacate, jitomate y semillas.
  • Rollitos de pechuga de pavo: envuelve cuartos de huevo en pechuga de pavo baja en sodio. Añade pepino o hojas de espinaca.
  • Ensalada express en frasco: combina huevo picado, pepino, jitomate cherry, zanahoria rallada y garbanzos. Usa limón y aceite de oliva como aderezo.
  • Huevo con hummus y verduras: acompaña un huevo partido con hummus, zanahoria, apio, pepino o pimiento en tiras.
  • Mini ensalada de atún y huevo: mezcla atún en agua, huevo picado, aguacate, limón y cilantro. Puedes comerla con galletas integrales o jícama.
  • Brochetas de huevo y verduras: alterna medio huevo, jitomate cherry, cubos de pepino y queso panela en un palillo.
  • Tacos de lechuga: usa hojas de lechuga como base y rellénalas con huevo picado, frijoles, pico de gallo y aguacate.
  • Huevo con fruta y nueces: si buscas un snack dulce-salado, acompaña un huevo con manzana, uvas o mandarina y un puño pequeño de nueces.
Plato con medio huevo duro, hummus con especias y tiras de zanahoria, apio, pepino y pimiento rojo sobre una mesa de madera.
Un plato sobre una mesa de madera contiene medio huevo cocido, hummus y bastones de zanahoria, apio, pepino y pimiento rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que sea un snack más completo, combina 1 o 2 huevos con verduras, fruta o una porción pequeña de cereal integral. Evita excederte con mayonesa, embutidos y sal.

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