Policía Nacional demandó al exdirector del DAS José Miguel Narváez, acusado de ordenar el asesinato de Jaime Garzón: pide millonaria indemnización

La Policía Nacional presentó una demanda de repetición contra José Miguel Narváez por el asesinato de Jaime Garzón Forero - crédito Colprensa

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27 años después del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, las diligencias judiciales continuan, esta vez por cuenta de una acción legal radicada por la Policía Nacional contra uno de los implicados en el crimen.

De hecho, la institución presentó una demanda de repetición contra el exdirector del extinto DAS José Miguel Narváez, señalado como uno de los principales ideólogos del paramilitarismo y quien habría instigado el asesinato del periodista el 13 de agosto de 1999.

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Según la diligencia conocida por la revista Cambio, la Policía Nacional busca que se le regresen los recursos que tuvo que depositarle a familiares del humorista como parte de la reparación ordenada por el Consejo de Estado, pese a haberse declarado inocente. La institución sostiene que la conducta dolosa de Narváez causó los perjuicios por los que el Estado debió compensar a los hermanos del comunicador

Y es que el secretario general del Ministerio de Defensa dispuso a mediados de 2025 el pago de 564 millones de pesos para María Soledad y Manuel Alfredo Garzón, hermanos de la víctima.

La indemnización respondió a una condena contra la Nación que recayó de forma concreta sobre la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Las dos instituciones debían reparar los daños derivados del asesinato.

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La decisión se originó en un fallo del Consejo de Estado de septiembre de 2016. La alta corte concluyó que la muerte de Garzón obedeció a una “alianza criminal” entre integrantes de la inteligencia militar y grupos paramilitares.

La sentencia descartó la posición que habían sostenido durante años la Presidencia de la República, el DAS y el Ministerio de Defensa. Las entidades habían afirmado que terceros cometieron el homicidio y que no conocían amenazas contra el periodista.

Garzón trabajó en Radionet, CM& y ¡Quac! El Noticiero, entre otros espacios. Su asesinato derivó en un largo proceso judicial y administrativo que culminó con la orden de reparación para su familia.

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La Policía reclama que Narváez devuelva los recursos públicos

La Dirección General de la Policía Nacional presentó la demanda el 12 de agosto de 2026. El objetivo es que un juez declare que José Miguel Narváez debe reembolsar el dinero que la institución pagó por la muerte de Jaime Hernando Garzón Forero.

“El señor José Miguel Narváez Martínez se encuentra en el deber legal de rembolsar la totalidad del patrimonio que la Policía Nacional pagó por los daños y perjuicios que su conducta causó”, expuso la demanda de la entidad.

La reclamación no busca modificar la reparación ya reconocida a los familiares. El proceso pretende trasladar a Narváez la responsabilidad económica que, según la Policía, surgió de las acciones por las cuales fue condenado.

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El expediente también contempla que existan recursos disponibles para otros integrantes de la familia. Esas personas deberán aportar los documentos necesarios para acreditar su derecho dentro de la sucesión.

Narváez recibió en 2018 una condena de 30 años de prisión como determinador del asesinato. Un año después, la pena quedó reducida a 26 años de cárcel.

El exfuncionario también fue condenado por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba y por las interceptaciones ilegales del DAS contra defensores de derechos humanos.

Los fallos sobre el asesinato de Garzón establecieron que dos hombres de la banda La Terraza ejecutaron el ataque. Esa estructura estaba dirigida por alias Don Berna.

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Las decisiones judiciales señalaron que la determinación del crimen surgió desde el DAS por orden de Narváez. La demanda policial retoma esa conclusión para sustentar la repetición patrimonial.

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso declaró en varias ocasiones que las Autodefensas recibían instrucciones de Narváez. También afirmó que el entonces funcionario impartió una supuesta cátedra titulada “¿Por qué es lícito matar comunistas?”.

El proceso requiere la vinculación formal de Narváez

La Policía espera que un juez de Bogotá vincule oficialmente a Narváez a la demanda. La entidad señaló que él no fue notificado del proceso administrativo en el que se discutió la indemnización.

El reclamo administrativo se dirigió contra otras entidades del sector defensa. Ese antecedente explica la necesidad de que un juez le permita intervenir de forma formal en la nueva actuación.

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“Su conducta fue consciente y premeditada”, sostuvo la Policía en la demanda. La institución afirmó que Narváez indujo al jefe paramilitar Carlos Castaño a ordenar el homicidio.

Según el escrito, el exdirector del DAS presionó de manera constante al jefe de las Autodefensas para que se cometiera el crimen. También le entregó información que, de acuerdo con la demanda, buscaba relacionar a Garzón con la guerrilla.

Narváez afronta además la etapa final de otro proceso judicial en el que lo señalan como supuesto ideólogo de las Autodefensas. La demanda de repetición podría abrir un nuevo frente de responsabilidad económica por el asesinato del humorista.

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