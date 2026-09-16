Lo tomó con humor: Gala Montes se burla de su propio look con icónica imagen de perfil

Un montaje fotográfico presenta a una persona que bebe de un vaso dentro de un automóvil junto al rostro de una mujer superpuesto sobre un envase de plástico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Gala Montes decidió reírse de las burlas que generó su corte de cabello radical y cambió su foto de perfil de Instagram por la imagen de envase de Pelón Pelo Rico. La actriz decidió tomar con humor días de críticas, exposición mediática, rumores y comentarios infundados a través de sus redes sociales.

El gesto llegó después de una racha de conflictos que incluyó su salida de La Casa de los Famosos México, la suspensión de su protagónico en Malinche, el musical y la confirmación pública de su ruptura con Emiliano Aguilar y conflictos con la conductora Joanna Vega-Biestro.

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La actriz y cantante mexicana, de 26 años, atraviesa uno de los periodos más expuestos de su carrera. En cuestión de días encadenó salidas de proyectos, acusaciones cruzadas con distintas figuras del espectáculo y declaraciones sobre su estado emocional que mantuvieron su nombre en tendencia.

Gala Montes/historias Instagram

El corte de cabello y las comparaciones con Britney Spears

Las imágenes provocaron reacciones divididas. Buena parte de los comentarios comparó el cambio con el rapado que se hizo Britney Spears en 2007, en medio de una etapa personal compleja para la cantante. (Grosby Group)

El nuevo look de Montes combina un undercut con los costados y la nuca rapados, mientras conserva cabello largo en la parte superior y un flequillo denso. Lo mostró en sus historias de Instagram mientras estaba en Estados Unidos para asistir a una pelea del boxeador Ryan García.

Las imágenes provocaron reacciones divididas. Buena parte de los comentarios comparó el cambio con el rapado que se hizo Britney Spears en 2007, en medio de una etapa personal compleja para la cantante.

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¿Qué llevó a Gala Montes a burlarse de su propio look? La actriz respondió a las comparaciones y memes sobre su corte de cabello cambiando su foto de perfil de Instagram por la imagen de un frasco de Pelón Pelo Rico, un gesto de autoburla que replicó en otras publicaciones de sus redes sociales.

No es la primera vez que Montes responde con humor a las críticas. En 2024, cuando ingresó a La Casa de los Famosos en medio de una disputa pública con su madre, también reaccionó a los memes con un “Jajaja, cállense”.

Hasta el momento, la actriz no ha explicado si existe un significado particular detrás del corte. Cualquier relación entre la decisión estética y las situaciones personales que atraviesa permanece en el terreno de las especulaciones.

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La salida de La Casa de los Famosos México

Dentro de la casa, la actriz explicó a sus compañeros por qué había regresado al reality: “Yo entré aquí porque quiero promocionar mi disco y me interesa estar aquí para poder contarles mi verdad, porque nunca se me dio la oportunidad, pero quiero sacarle provecho”. (Captura de pantalla)

Montes ingresó como habitante sorpresa a La Casa de los Famosos México 2026 el domingo 6 de septiembre, en sustitución de Aldo Rendón, quien había dejado la competencia por motivos de salud. Su participación terminó apenas 48 horas después, el martes 8 de septiembre.

Dentro de la casa, la actriz explicó a sus compañeros por qué había regresado al reality: “Yo entré aquí porque quiero promocionar mi disco y me interesa estar aquí para poder contarles mi verdad, porque nunca se me dio la oportunidad, pero quiero sacarle provecho”.

La producción, encabezada por Rosa María Noguerón y el showrunner Paly Alonso, atribuyó la salida a una decisión voluntaria de la actriz. Montes contradijo esa versión: aseguró que la sacaron tras un incidente relacionado con su periodo menstrual, cuando pidió un tampón al personal y no recibió respuesta inmediata.

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“No me quería salir, me sacaron”, afirmó la actriz en sus historias de Instagram. También desmintió versiones de la periodista Joanna Vega-Biestro, quien había señalado que Montes fue retirada tras una crisis de ansiedad que derivó en una agresión a personal del staff.

La suspensión de Malinche, el musical

“La participación de Gala Montes en esta producción se pospone de manera indefinida”, señaló el comunicado, que agradeció a la actriz “el tiempo, entusiasmo y profesionalismo mostrados durante esta primera etapa” (@malinchethemusical/Instagram)

El mismo 8 de septiembre, horas después de conocerse su salida del reality, la producción de Malinche, el musical anunció que la participación de Montes en la obra quedaba pospuesta de manera indefinida.

“La participación de Gala Montes en esta producción se pospone de manera indefinida”, señaló el comunicado, que agradeció a la actriz “el tiempo, entusiasmo y profesionalismo mostrados durante esta primera etapa” y dejó abierta la puerta a “futuras colaboraciones”.

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La noticia golpeó de forma directa sus planes profesionales. Montes tenía previsto debutar como protagonista de la obra el 22 de septiembre en el Frontón México, compromiso que había asegurado que cumpliría en cuanto terminara su paso por el reality.

Declaraciones sobre su salud mental y acusaciones de consumo

Tras su salida del reality, Montes difundió varios videos en los que respondió a especulaciones sobre su estado emocional. “Yo estoy bien”, afirmó, aunque reconoció atravesar un episodio de depresión: “Sí estoy deprimida, sí, sí estoy, pero normal, ya he estado. O sea, no me voy a morir”.

La actriz negó de forma directa haber tenido un brote psicótico: “Yo estoy... difícil de tener un brote psicótico. Ojalá, güey, ojalá”, expresó, en respuesta a comentarios que circulaban en redes sociales sobre su estabilidad.

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El conflicto escaló cuando Tristán Othón, hijo del cantante Yahir, la acusó de tener problemas relacionados con el consumo de sustancias. Montes respondió asegurando ser dueña de un porcentaje accionario de la franquicia Fogo de Chão en la Ciudad de México: “Yo soy dueña de un porcentaje de esta cadena (...) Por eso tú y yo, Tristan, nunca vamos a ser iguales, bebé, porque yo me drogo, pero hago dinero”.

En otro video, la actriz reconoció el consumo de marihuana, aunque deslindó a Emiliano Aguilar de esa situación: “No me abdujo a ningunas drogas, yo me drogo sola y solo hago marihuana. Él no me enseñó la droga, no le echen la culpa a él”.

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La ruptura con Emiliano Aguilar

Según el relato de la actriz, ambos habían acordado verse en Los Ángeles, pero una discusión terminó con el encuentro de forma abrupta. (Instagram)

Días después, Montes confirmó públicamente que mantuvo una relación con Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, luego de que él negara en redes sociales que hubiera existido un noviazgo y afirmara que decidió bloquearla.

Según el relato de la actriz, ambos habían acordado verse en Los Ángeles, pero una discusión terminó con el encuentro de forma abrupta. Montes sostuvo que, tras el conflicto, necesitó ayuda y recurrió a una expareja: “Necesitaba ayuda porque no me sentía nada bien y entonces le hablé a mi ex, que vino corriendo a ayudarme porque es no solo mi ex, sino mi amigo”.

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“Me bloqueó porque me dejó, anda de ardido”, expresó Montes en otro video. Aguilar, por su parte, evitó profundizar en el tema y señaló que no hablará mal de la actriz en ningún momento.

Otros episodios recientes en Estados Unidos

El 14 de septiembre, Montes publicó un video en el que aseguró haber sufrido una caída en Estados Unidos, país donde permanece desde los primeros días del mes. En la grabación pidió una Green Card y afirmó que ese país le debe dinero.

La actriz también protagonizó un cruce con el comediante Iván “La Mole” Fematt en Las Vegas, a quien confrontó con insultos y comentarios sobre su apariencia, según su propio relato en un live. Fematt respondió que no conocía personalmente a Montes antes de ese encuentro y que prefirió no escalar la situación.

En paralelo, la actriz buscó cerrar otras disputas surgidas durante su paso por el reality. Respondió con agradecimiento a mensajes de apoyo de Araceli Ordaz, conocida como Gomita, y ofreció disculpas al asesor de imagen Aldo Rendón, con quien había tenido un enfrentamiento previo dentro de La Casa de los Famosos México.

Su carrera musical y el álbum “La hija de nadie”

Montes incursionó en la música en 2018 con su primer sencillo, “Si te atreves”. Su proyecto más reciente es el álbum La hija de nadie, cuyo primer sencillo, “La Mala”, se estrenó el 4 de agosto de 2026, coincidiendo con su cumpleaños número 26.

La canción retoma etiquetas que, según la propia artista, le han puesto públicamente: “Soy la mala, la villana de tu historia mal contada. La histérica, la loca y la traumada”, dice parte de la letra.

Su vínculo con Nacho Cano, exintegrante de Mecano, surgió tras interpretar el tema “Mujer contra mujer” en octubre de 2025. De esa colaboración nacieron una canción para su álbum y una participación en el musical Ibiza Paradise, que se presenta en Madrid. En enero de 2026 debutó en Malinche, el musical interpretando a la madre del personaje principal.

En agosto de 2026, durante la presentación del musical, Montes propuso públicamente una colaboración con la cantante Kenia Os para su nuevo disco, aunque hasta el momento no se ha confirmado que la canción se concrete.

Casi dos décadas de carrera como actriz

Entre sus papeles más recordados figuran Luz Marina Casillas en la tercera y cuarta temporada de El señor de los cielos, y Rosenda en la serie biográfica de Juan Gabriel, Hasta que te conocí. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Montes debutó en televisión a los seis años, en 2007, como parte del elenco de La niñera, versión mexicana de The Nanny producida por TV Azteca. Desde entonces sumó más de 18 años de trayectoria ininterrumpida.

Entre sus papeles más recordados figuran Luz Marina Casillas en la tercera y cuarta temporada de El señor de los cielos, y Rosenda en la serie biográfica de Juan Gabriel, Hasta que te conocí. En 2020 debutó en Televisa con La mexicana y el güero y, un año después, obtuvo su primer protagónico absoluto en Diseñando tu amor, telenovela en la que también interpretó el tema musical de entrada.

Más recientemente formó parte del elenco de Acapulco, serie de Apple TV+, y en 2026 se convirtió en la antagonista de Corazón de oro, de Televisa, junto a Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y Diego Olivera. En esa producción también interpretó el tema musical de apertura.