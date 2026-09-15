España no se despide del calor veraniego, salvo en el norte: la Aemet anticipa el paso de un frente y una vaguada que dejarán lluvias, fuertes tormentas y viento intenso

Bañistas disfrutan de un día soleado en la playa de la Concha de San Sebastián, a 14 de septiembre de 2026. (EFE/Juan Herrero)

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En una semana empezará el otoño, y aún así el calor de pleno verano se resiste a abandonar España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana con termómetros por encima de los 35 grados en buena parte del país y un giro de tiempo con la llegada de un frente que hará bajar las temperaturas solo en la mitad norte de la península. Este fenómeno meteorológico vendrá acompañado de lluvias que caerán en el al Cantábrico y los Pirineos y tormentas en el este de España.

En Galicia, Asturias y Cantabria, la llegada del frente y el cambio de dirección del viento, que comenzará a soplar del norte, dejará cielos nubosos, alguna lluvia débil y sobre todo un acusado descenso térmico que puede llegar a ser de hasta 10 grados con respecto al día anterior.

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Durante esta jornada, continuarán subiendo las temperaturas en el este peninsular y en los archipiélagos, con más de 36 grados de máxima en zonas del nordeste, centro y sur de la península, así como en las islas Canarias orientales y sur de las islas más montañosas. El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, detalla que en el archipiélago, el calor irá acompañado de calima.

Bañistas en Playa Chica de Puerto del Rosario, a 12 de septiembre de 2026. (EFE/Carlos de Saa)

Del Campo avisa de que este martes será una jornada “con calor propio de pleno verano, ya que las máximas alcanzarán temperaturas entre 5 y 10 grados superiores a las normales para estas fechas”. Las temperaturas tan elevadas provocan que el riesgo de incendios vaya a ir en aumento con peligro “muy alto o extremo” en amplias zonas del país.

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Ocho comunidades en aviso por calor

Con este escenario, la Aemet ha activado los avisos amarillo (riesgo bajo) y naranja (riesgo importante) por calor en ocho comunidades autónomas, pero también por calima en Canarias.

Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 15 de septiembre de 2026. (Aemet)

Andalucía activará el nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 grados en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla.

Aragón tendrá nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados en las provincias de Huesca y Zaragoza.

En Castilla y León, la provincia de Ávila estará bajo nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados.

Castilla-La Mancha contará con nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 35 grados en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Cataluña tendrá nivel amarillo por temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados en las provincias de Lleida y Tarragona.

En Extremadura, el nivel amarillo afectará a las provincias de Badajoz y Cáceres por temperaturas máximas de entre 36 y 38 grados.

La Comunidad de Madrid permanecerá en nivel amarillo por temperaturas máximas de entre 36 y 37 grados.

Canarias estará bajo aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 38 grados en Gran Canaria y Fuerteventura. Además, se mantendrá el nivel amarillo por temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados en Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria también tendrán nivel amarillo por polvo en suspensión, con visibilidad de hasta 3.000 metros.

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Los efectos de la calima el lunes en el municipio de Tuineje, en Fuerteventura.(EFE/Carlos de Saá)

Lluvias y tormentas en el norte, calor en el sur

El miércoles, el paso de un frente acompañado de una vaguada -en palabras de Del Campo, se trata de “una especie de lengua de aire frío en las capas altas de la troposfera”- provocarán un aumento de las nubes en el tercio norte, con lluvias en el Cantábrico y formación de tormentas en el este peninsular, que podrán ser fuertes, sobre todo en zonas del norte y este de Cataluña.

Durante esta jornada, las temperaturas bajarán de forma general, aunque el descenso será más acusado en la mitad norte, donde podría ser de más de 10 grados con respecto al día previo. Ciudades como Pamplona o Logroño pasarán de 35 o 36 grados de temperatura máxima este martes a 24 o 25 grados el miércoles. Sin embargo, en el resto del país continuará el calor.

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España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

En el interior del área mediterránea y Baleares se rondarán los 32 a 34 grados de máxima y en Extremadura, el oeste y sur de Castilla-La Mancha y el interior de Andalucía se superarán los 35 grados. También seguirá el peligro “muy alto o extremo” de incendios en amplias zonas del interior peninsular, avivado por ese viento que soplará con rachas fuertes en el norte de la península. Este día bajarán las temperaturas en Canarias, aunque aún se superarán los 34 grados en amplias zonas del archipiélago.