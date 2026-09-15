México

Gema Garoa compra la inmunidad con el 100% del presupuesto en LCDLF y deja sin comida a sus compañeros

La sala de los acuerdos volvió a poner a prueba el presupuesto semanal de la casa

(Captura de pantalla/LCDLF)
(Captura de pantalla/LCDLF)
Guardar

Gema Garoa se convirtió en la nueva dueña de la inmunidad dentro de La Casa de los Famosos México 2026 después de ofertar el 100% del presupuesto semanal en la sala de los acuerdos, una decisión que dejó a los demás habitantes sin recursos para comprar alimentos para la próxima semana.

La prueba del líder definió a los finalistas de la subasta

La gala arrancó con “Carrito Ganador”, la última prueba del liderato de la temporada. La dinámica consistió en trasladar productos de supermercado en una torre montada sobre un riel deslizante, jalar la cuerda sin que los cubos cayeran y escanear los artículos al llegar al otro extremo.

PUBLICIDAD

En la primera ronda compitieron Yahir, Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa, y fue esta última quien avanzó a la final. La segunda ronda enfrentó a Cynthia, Gema Garoa y Memo Schutz, con Gema como ganadora del bloque. En la tercera ronda, Ese Pérez se impuso a Karina y Brianda tras una competencia reñida.

La final quedó entre Mariana Ochoa, Gema Garoa y Ese Pérez. Mariana Ochoa se consagró como la última líder de la temporada al superar a ambos rivales, y eligió a Ernesto Laguardia para acompañarla en la suite del liderato.

El liderato no garantizó la inmunidad

(Captura de pantalla/LCDLF)
(Captura de pantalla/LCDLF)

Al igual que la semana pasada, el título de líder no otorgó la inmunidad de forma automática. Mariana Ochoa tuvo que competir por ella junto al resto de los habitantes convocados a la sala de los acuerdos, donde el beneficio se subastó al mejor postor.

PUBLICIDAD

La selección de los participantes de la subasta combinó azar y decisiones colectivas. Una ruleta determinó que Gema Garoa fuera la segunda en subir a la sala tras Mariana Ochoa. El público, a través de la votación, eligió a Ese Pérez como el tercer convocado.

Un juego de dardos, lanzado por el propio Ese Pérez, definió que Ernesto Laguardia fuera el cuarto participante. Memo Schutz se sumó a la sala por común acuerdo entre quienes ya estaban reunidos, completando así al grupo que disputaría la inmunidad.

La puja escaló hasta agotar el presupuesto semanal completo

(Captura de pantalla/LCDLF)
(Captura de pantalla/LCDLF)

Mariana Ochoa abrió la subasta con el 20% del presupuesto semanal de la casa. Gema Garoa respondió de inmediato con el 25%, pero Ese Pérez subió la apuesta a 30% y Ernesto Laguardia ofertó 35%, marcando el inicio de una disputa sostenida.

La pugna se concentró principalmente entre Gema Garoa y Ernesto Laguardia, quienes alternaron ofertas consecutivas de 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80% y 85% del presupuesto disponible para la semana.

Ese Pérez intentó recuperar terreno con una oferta del 95%, pero Gema Garoa cerró la subasta con el 100% del presupuesto semanal, asegurando la inmunidad y dejando a la casa completa sin fondos para adquirir alimentos u otros productos básicos.

Habitantes reaccionan con molestia ante la decisión

El cantante Yahir viste una camisa azul y blanca con bordados tradicionales frente a una cámara en un foro de televisión.
Yahir se mostró molesto, al igual que el resto de los habitantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yahir, quien se ha mostrado receloso con la cantidad de comida que se les otorga semana a semana, quedó atónito al enterarse de que el presupuesto se agotó por completo.

El cantante se mostró visiblemente enojado y de inmediato acudió a la cocina para verificar si quedaban provisiones disponibles para el resto de los habitantes.

Otra de las que se mostró sorprendida fue Karina Torres, quien expresó su descontento con la decisión de Gema Garoa y Ese Pérez. La habitante señaló que no pensaron en los demás habitantes al momento de ofertar el total del presupuesto solo para asegurar la inmunidad individual. Al ver que jugarán por sus propios intereses, la influencer afirmó que a partir de ahora jugará sola, rompiendo su alianza con Gema y Ese.

La molestia expuso una tensión latente en la recta final del reality, donde las estrategias individuales para llegar a la semana semifinal comienzan a chocar con las necesidades colectivas del grupo que aún permanece en competencia.

Temas Relacionados

Gema GaroaLa Casa de los Famosos México 2026LCDLFYahirKarina Torresmexico-noticiasmexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cristy, mamá de Christian Nodal, lanza “Regalo de Luna” el día del cumpleaños de su nieta Inti

El lanzamiento de la canción coincidió con el cumpleaños número tres de Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu

Cristy, mamá de Christian Nodal, lanza “Regalo de Luna” el día del cumpleaños de su nieta Inti

Cazzu celebra el cumpleaños de Inti con fiesta temática de Mulán y sin Nodal: esto se sabe

La decoración incluyó una casita oriental con el nombre de Inti, la figura del dragón Mushu y farolitos de papel

Cazzu celebra el cumpleaños de Inti con fiesta temática de Mulán y sin Nodal: esto se sabe

Tris: todos los números ganadores de hoy 14 de septiembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Tris: todos los números ganadores de hoy 14 de septiembre

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 14 de septiembre

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 14 de septiembre

Aparecen sellos de suspensión en las instalaciones de Endemol para La Casa de los Famosos México 2026

Reportan sellos de suspensión en las instalaciones de Endemol México en Huixquilucan

Aparecen sellos de suspensión en las instalaciones de Endemol para La Casa de los Famosos México 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de septiembre: México supera los 200 policías asesinados en 2026, Jalisco encabeza la lista de víctimas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de septiembre: México supera los 200 policías asesinados en 2026, Jalisco encabeza la lista de víctimas

Incautan 54 armas de fuego pertenecientes al crimen organizado en Sinaloa: hay un Barret .50 entre lo confiscado

Condenan a 41 años de cárcel a "el Cris", considerado como el primer "pozolero" e integrante de los Arellano Félix

La fragmentación del Cártel del Golfo dejó cinco facciones dedicadas a distintos negocios criminales

Sentencian a tres por secuestro agravado en Tamaulipas: reciben 52 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

Cristy, mamá de Christian Nodal, lanza “Regalo de Luna” el día del cumpleaños de su nieta Inti

Cristy, mamá de Christian Nodal, lanza “Regalo de Luna” el día del cumpleaños de su nieta Inti

Cazzu celebra el cumpleaños de Inti con fiesta temática de Mulán y sin Nodal: esto se sabe

Aparecen sellos de suspensión en las instalaciones de Endemol para La Casa de los Famosos México 2026

Disfruta el clásico de Coraline en pantalla de cine: fecha de reestreno y preventa de boletos

TV Azteca presume los números de La Granja VIP en su primera semana, ¿Le ganó a La Casa de los Famosos?

DEPORTES

Chivas expulsa a dos aficionados del Estadio Akron por gritos discriminatorios contra jugadora de Rayadas

Chivas expulsa a dos aficionados del Estadio Akron por gritos discriminatorios contra jugadora de Rayadas

Javier Aguirre volvería a la dirección técnica en España: Valencia buscaría al mexicano

Julio César Chávez Jr. califica su nocaut como “espectacular” tras vencer a Jeison Troncoso: qué viene para el Junior

Cruz Azul no puede viajar a EEUU por un problema en el avión y se complica el duelo ante Inter Miami

Alistan demandas contra Edson Álvarez: productor del documental acusó al futbolista de fraude y secuestro