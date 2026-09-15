Gema Garoa compra la inmunidad con el 100% del presupuesto en LCDLF y deja sin comida a sus compañeros

(Captura de pantalla/LCDLF)

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Gema Garoa se convirtió en la nueva dueña de la inmunidad dentro de La Casa de los Famosos México 2026 después de ofertar el 100% del presupuesto semanal en la sala de los acuerdos, una decisión que dejó a los demás habitantes sin recursos para comprar alimentos para la próxima semana.

La prueba del líder definió a los finalistas de la subasta

La gala arrancó con “Carrito Ganador”, la última prueba del liderato de la temporada. La dinámica consistió en trasladar productos de supermercado en una torre montada sobre un riel deslizante, jalar la cuerda sin que los cubos cayeran y escanear los artículos al llegar al otro extremo.

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En la primera ronda compitieron Yahir, Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa, y fue esta última quien avanzó a la final. La segunda ronda enfrentó a Cynthia, Gema Garoa y Memo Schutz, con Gema como ganadora del bloque. En la tercera ronda, Ese Pérez se impuso a Karina y Brianda tras una competencia reñida.

La final quedó entre Mariana Ochoa, Gema Garoa y Ese Pérez. Mariana Ochoa se consagró como la última líder de la temporada al superar a ambos rivales, y eligió a Ernesto Laguardia para acompañarla en la suite del liderato.

El liderato no garantizó la inmunidad

(Captura de pantalla/LCDLF)

Al igual que la semana pasada, el título de líder no otorgó la inmunidad de forma automática. Mariana Ochoa tuvo que competir por ella junto al resto de los habitantes convocados a la sala de los acuerdos, donde el beneficio se subastó al mejor postor.

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La selección de los participantes de la subasta combinó azar y decisiones colectivas. Una ruleta determinó que Gema Garoa fuera la segunda en subir a la sala tras Mariana Ochoa. El público, a través de la votación, eligió a Ese Pérez como el tercer convocado.

Un juego de dardos, lanzado por el propio Ese Pérez, definió que Ernesto Laguardia fuera el cuarto participante. Memo Schutz se sumó a la sala por común acuerdo entre quienes ya estaban reunidos, completando así al grupo que disputaría la inmunidad.

La puja escaló hasta agotar el presupuesto semanal completo

(Captura de pantalla/LCDLF)

Mariana Ochoa abrió la subasta con el 20% del presupuesto semanal de la casa. Gema Garoa respondió de inmediato con el 25%, pero Ese Pérez subió la apuesta a 30% y Ernesto Laguardia ofertó 35%, marcando el inicio de una disputa sostenida.

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La pugna se concentró principalmente entre Gema Garoa y Ernesto Laguardia, quienes alternaron ofertas consecutivas de 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80% y 85% del presupuesto disponible para la semana.

Ese Pérez intentó recuperar terreno con una oferta del 95%, pero Gema Garoa cerró la subasta con el 100% del presupuesto semanal, asegurando la inmunidad y dejando a la casa completa sin fondos para adquirir alimentos u otros productos básicos.

Habitantes reaccionan con molestia ante la decisión

Yahir se mostró molesto, al igual que el resto de los habitantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yahir, quien se ha mostrado receloso con la cantidad de comida que se les otorga semana a semana, quedó atónito al enterarse de que el presupuesto se agotó por completo.

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El cantante se mostró visiblemente enojado y de inmediato acudió a la cocina para verificar si quedaban provisiones disponibles para el resto de los habitantes.

Otra de las que se mostró sorprendida fue Karina Torres, quien expresó su descontento con la decisión de Gema Garoa y Ese Pérez. La habitante señaló que no pensaron en los demás habitantes al momento de ofertar el total del presupuesto solo para asegurar la inmunidad individual. Al ver que jugarán por sus propios intereses, la influencer afirmó que a partir de ahora jugará sola, rompiendo su alianza con Gema y Ese.

La molestia expuso una tensión latente en la recta final del reality, donde las estrategias individuales para llegar a la semana semifinal comienzan a chocar con las necesidades colectivas del grupo que aún permanece en competencia.

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