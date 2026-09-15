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Ángel Illescas, floricultor: “Esta planta es prima hermana de la flor de pascua y tiene prácticamente los mismos problemas”

El experto menciona en su popular cuenta de TikTok algunos consejos que ayudarán al cuidado de una planta que parece un cactus, pero no lo es

Ángel Illescas, floricultor: “Esta planta es prima hermana de la flor de pascua y tiene prácticamente los mismos problemas”. (Montaje Infobae)
Ángel Illescas, floricultor: “Esta planta es prima hermana de la flor de pascua y tiene prácticamente los mismos problemas”. (Montaje Infobae)
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Con sus diversas y cautivadoras variedades, las euforbias (Euphorbia) son una elección popular entre jardineros y aficionados a las plantas. Estas llamativas especies, pertenecientes a la familia Euphorbiaceae, ofrecen una gama de formas, tamaños y colores únicos que añaden carácter y belleza a cualquier espacio interior o exterior. Sin embargo, la característica que une a todas es la presencia de una savia blanca lechosa que rezuma cuando se cortan o se dañan y puede resultar muy tóxica e irritante para la piel y los ojos; varía de una especie a otra.

El género Euphorbia incluye especies anuales, perennes y bienales; repartidas a su vez, sobre todo, en plantas herbáceas y especies arbustivas leñosas. En el caso de la Euphorbia trigona pertenece a la segunda, con tallos erectos divididos en segmentos de 15-25 cm separados por constricciones, de color verde jaspeado, de entre 4 a 6 cm de diámetro, 3 o 4 costillas agudas y pronunciadas, con aristas onduladas y dentadas. Por ello, se le suele confundir con un cactus, pero no lo es.

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Así, para los amantes de la jardinería, y todos aquellos que tengan esta planta en sus casas, el floricultor Ángel Illescas (@angelillescasnombela) ha compartido en uno de sus últimos vídeos de TikTok una serie de consejos para triunfar en el cultivo de una especie que pertenece a la familia de la flor de Pascua.

El riego y la ubicación, dos cuidados centrales

Ángel Illescas aclara que la planta puede confundirse con un cactus por su aspecto, aunque pertenece a otra familia. “Aunque lo primero que tengo que deciros que esto no es un cactus, es una euphobia trigona, familia de la flor de Pascua”. Esa relación, según el floricultor, explica que comparta con la flor de pascua tanto sus necesidades de cuidado como algunos de los problemas que pueden afectar a su desarrollo.

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Una mujer arrodillada riega con una regadera de cobre una maceta de Euphorbia trigona rodeada de plantas en un patio.
Una mujer dedicada a la jardinería riega con una regadera de cobre una maceta que contiene una planta Euphorbia trigona en un jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riego requiere especial atención para evitar daños en las raíces. “No quiere encharcamientos esta planta. Es mejor hacerla pasarse que encharcarla. Si encharcamos, pudrimos las raíces y hacemos hongos en la raíz; nos la cargamos”. Illescas insiste en que el exceso de agua resulta más perjudicial que una falta puntual de humedad, sobre todo durante los meses con menos calor y menor evaporación.

De cara al otoño y al invierno, el experto plantea como referencia dos riegos semanales, aunque esa frecuencia debe ajustarse a las condiciones de cada vivienda y al estado del sustrato. También desaconseja dejar agua acumulada en el plato de la maceta después de regar. “Dejáis mucho tiempo el agua”, advierte, en referencia a uno de los riesgos asociados a la humedad constante.

Poda, luz y precaución ante el látex

La ubicación también condiciona el estado de la planta. Illescas subraya que la euphobia trigona no resiste las heladas ni las temperaturas bajas, por lo que aconseja protegerla durante el invierno. “La podemos tener en un porche y luego en invierno trasladarla a casa. Pero igual que la flor de Pascua, necesita muchísima claridad”. La falta de luz puede perjudicar su crecimiento y aspecto.

La planta puede soportar algo de sol directo a través de una ventana, siempre que se haya acostumbrado de forma progresiva a esa exposición. Para quienes la cultiven en el interior, el floricultor recomienda situarla en una zona luminosa de la casa y evitar los espacios oscuros. “No quiere oscuridad esta planta”, resume Illescas al describir una de las condiciones básicas para mantenerla.

Una planta verde suculenta dentro de una maceta de terracota sobre el alféizar de una ventana blanca.
La 'euphobia trigona' crece en una ventana con luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la poda, propone cortar los tallos a poca altura para favorecer la aparición de nuevos brotes y reducir el riesgo de que la estructura se rompa por el peso. “Cortamos siempre bajo, porque si cortamos alto va a brotar por aquí arriba y luego tenemos el problema de que se nos puede tronchar”. La poda debe hacerse en primavera u otoño. Al realizar el corte, Illescas recomienda usar guantes por el látex blanco que desprende la planta: “Ya sabéis que eso es tóxico”.

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