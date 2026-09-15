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Cristy, mamá de Christian Nodal, lanza “Regalo de Luna” el día del cumpleaños de su nieta Inti

El lanzamiento de la canción coincidió con el cumpleaños número tres de Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu

Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal lanza canción en honor a Inti. (Instagram)
Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal lanza canción en honor a Inti. (Instagram)
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Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, regresó este martes a la música con el lanzamiento de “Regalo de Luna”, un tango que además habría dedicado a su nieta Inti, pues la fecha coincide exactamente con el día del cumpleaños número tres de la hija de Cazzu y Christian Nodal.

El tema lo produjo Jaime González, padre de Christian Nodal y esposo de Cristy, bajo el sello discográfico JG Music, la misma disquera que actualmente maneja la carrera del intérprete de “Botella tras botella”.

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El mensaje de Cristy Nodal en Instagram

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Cristy Nodal acompañó el lanzamiento con un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que describió la canción como una composición profundamente personal que permaneció guardada durante años.

Hay sentimientos que permanecen intactos con el paso del tiempo y que, en el momento indicado, encuentran en la música la manera de expresarse”, escribió.

Según el periodista Javier Ceriani, la composición era para una de sus hijas, Amely González Nodal, sin embargo, nunca vio la luz hasta hoy, en el cumpleaños de su nieta.

(IG: @cristy_nodal // @cazzu)
(IG: @cristy_nodal // @cazzu)

En la publicación, Cristy definió “Regalo de Luna” como una pieza que representa “un sentimiento puro, profundo e incondicional; de esos amores que dejan una huella para siempre y que se convierten en parte esencial de la vida”. Agregó que el título evoca la sensación de recibir “un regalo extraordinario, capaz de iluminar el camino, transformar emociones y dejar una huella imborrable”.

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La cantante cerró el mensaje señalando que el lanzamiento representa una de las composiciones más personales de su historia.

De acuerdo con la información de Mady Fridmann, Cristy compuso originalmente “Regalo de Luna” hace nueve años. En ese momento, la pieza tenía formato de ranchera. Hoy la pieza se transforma en tango para dedicársela a Inti, en un guiño hacia las raíces argentinas de la niña y de su madre, Cazzu, nacida en ese país.

El video musical con un guiño a Inti

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El video que acompaña el lanzamiento incluye representaciones del sol en distintos objetos, en referencia directa al significado del nombre de la festejada.

También aparecen juguetes de estilo vintage, entre ellos un carrusel de circo, un caballito de madera y un barco de juguete, ambientados con velas encendidas y candelabros.

Cristy Nodal se había retirado de la música cuando su hijo Christian se lanzó como solista a los 17 años. Desde entonces, se dedicó a apoyar la carrera del cantante como parte de su equipo de trabajo. Antes de eso, se desempeñó como cantante de mariachi, etapa en la que conoció a quien sería su esposo, Jaime González.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Cazzu se han pronunciado públicamente sobre el lanzamiento de “Regalo de Luna” ni sobre el homenaje musical que Cristy Nodal dedicó a Inti por su tercer cumpleaños.

Letra completa de “Regalo de Luna”

Qué bonita está mi niña.

Dije al cielo y prometí

que a la rosa de mi vida

que Dios puso en mis manos, yo la haría siempre feliz.

Ay, qué linda muñequita.

Dios del cielo me mandó

mi presente, mi futuro.

Lo mejor que me ha pasado.

Eres tú, mi bella flor.

Y cuando mis ojos te miraron por primera vez,

supe entonces que era solo para mí.

Ay, ay, ay, qué hermosa vocecita la luna me regaló.

Con tu canto pequeñita

le das luz a mi vida, mi pajarito del amor.

Cómo has crecido, pequeñita.

La promesa yo cumplí

y aquí me tienes en tu día

mirándote a los ojos.

Sé que hoy eres feliz.

Esta luna y las estrellas están todas para ti

y en mi canto solo te quiero decir,

ay, ay,qué bonita está mi niña.

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