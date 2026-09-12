Quién es Gabriela Alcalá, periodista que reveló denuncia póstuma contra Óscar Mario Beteta

¿Quién es Gabriela Alcalá? La periodista que reveló denuncia póstuma contra Óscar Mario Beteta (Facebook: Gabriela Alcaraz)

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La muerte de Óscar Mario Beteta provocó reacciones por su amplia trayectoria en radio y televisión, pero también por una denuncia personal que Gabriela Alcalá compartió en redes sociales. La periodista afirmó que durante su matrimonio con el comunicador sufrió violencia física, emocional y verbal.

El testimonio apareció después del fallecimiento de Beteta y coincidió con la difusión de un audio atribuido al periodista, en el que presuntamente insulta a otra colega.

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Denuncia póstuma hecha en redes sociales

En Instagram, Gabriela Alcalá publicó un mensaje de despedida dirigido a Óscar Mario Beteta. En el texto cuestionó las muestras de reconocimiento hacia el comunicador y relató episodios de violencia que, según su versión, vivió durante su relación.

“Hace dos días murió el hombre que se dedicó a hacer infelices a muchas mujeres, yo, entre ellas...”, escribió.

Alcalá explicó que fue la tercera pareja matrimonial de Beteta, aunque para ella representó su primer matrimonio. También aseguró que aquella relación le permitió conocer “la violencia intrafamiliar a su máxima expresión, la violencia emocional, la violencia verbal, pero sobre todo, la violencia física”.

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La periodista Gabriela Alcalá comparte una fotografía de su boda junto a un testimonio sobre su experiencia matrimonial tras el fallecimiento de su exesposo. (Gabriela Alcalá)

En su texto, describió una agresión que, de acuerdo con su relato, ocurrió en un lugar donde nadie podía escucharla ni ayudarla.

Al final de la publicación, Alcalá expresó su rechazo hacia el periodista y deseó que hubiera sufrido a causa de la enfermedad que padecía.

La denuncia generó comentarios. Araceli Pedraza, viuda del periodista, acusó a Gabriel Alcalá de intentar manchar la memoria de su esposo. Cuestionó su versión y sostuvo que había omitido hablar sobre un supuesto maltrato contra el hijo de Beteta.

Al margen, la periodista Martha Guzmán se sumó a la conversación en X, donde respaldó las denuncias que hacen mujeres víctimas de violencia: “No se debe de hablar de la gente que ya no está y no puede defenderse pero tampoco se puede santificar y hacer como si no hubieran hecho nada malo. Que descansen en paz quienes lo merecen (sic)”.

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Ari Peraza responde a las afirmaciones de Gabriela Alcalá sobre el periodista Óscar Mario Beteta. (Instagram: Gabriela Alcalá)

¿Quién es Gabriela Alcalá?

Gabriela Alcalá es periodista, conductora y asesora en imagen, con más de 24 años de trayectoria en medios de comunicación. De acuerdo con la información de su perfil de LinkedIn, se especializó en periodismo televisivo y comenzó su carrera en TV Azteca.

En esa empresa participó como conductora y reportera en espacios como Hechos AM, Hechos del Sábado, Azteca América y emisiones especiales de Hechos Noche. También produjo reportajes de investigación sobre salud, bienestar, seguridad y justicia.

Durante esa etapa encabezó secciones como La Nube Viajera, Los Grandes, El Arte También es Noticia, El Otro México y Las Siete de Siete. En 2011 participó en Iniciativa México con el proyecto Maíces Mexicanos, que obtuvo el quinto lugar entre 25 propuestas.

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Alcalá también cubrió la fuente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con especialización en temas castrenses. Más adelante se incorporó a Excélsior TV, de Grupo Imagen, donde fue conductora titular de dos noticieros.

En su trayectoria ha entrevistado a figuras como el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y el chelista Carlos Prieto. Asimismo, compartió espacios profesionales con periodistas como Javier Alatorre, Jorge Zarza, Mónica Garza, Ana María Lomelí y el propio Óscar Mario Beteta.

Además de su trabajo periodístico, estudió en el Colegio de Imagen Pública, donde se especializó en imagen física, imagen política, protocolo y etiqueta. En 2020 fundó Bright People, firma de consultoría en imagen y medios de comunicación que actualmente preside.

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Gabriela Alcalá es periodista, conductora y asesora en imagen. (Instagram: Gabriela Alcalá)

¿Quién fue y de qué murió Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta murió el 9 de septiembre de 2026, a los 70 años, en Ciudad de México. El periodista Salvador García Soto señaló que la causa de muerte fue cáncer.

Beteta tuvo una carrera de más de tres décadas en radio, televisión y prensa. Condujo En los Tiempos de la Radio durante casi 30 años en Grupo Fórmula, programa que se colocó entre los espacios informativos más escuchados del país.

Óscar Mario Beteta, uno de los periodistas con mayor permanencia en la radio mexicana, murió este miércoles 9 de septiembre a los 70 años en la Ciudad de México (Facebook: Óscar Mario Beteta)

Estudió Economía en la Universidad Anáhuac y complementó su formación con estudios de periodismo, relaciones públicas y finanzas. Antes de dedicarse por completo a los medios, trabajó como corredor de bolsa y ocupó cargos directivos en instituciones financieras.

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En febrero de 2024 anunció su salida de Grupo Fórmula. “Hay ciclos que se cumplen y otros que inician, el mío se cierra el día de hoy después de tres décadas de conducir un programa informativo”, escribió en X. Después se incorporó a El Heraldo Radio.

Tras cuatro años de noviazgo, la pareja se casó en 2024. (Instagram: socialinnleon)

El último matrimonio del periodista

El último matrimonio de Beteta fue con Araceli Peraza, empresaria relacionada con la industria de la belleza. Ambos se conocieron en el restaurante Les Moustaches, en la zona de Reforma, y mantuvieron una relación durante varios años.

Después de cuatro años de noviazgo, el periodista le pidió matrimonio. La pareja se casó el 23 de marzo de 2024, poco después de la salida de Beteta de Grupo Fórmula.

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Peraza compartió imágenes de la boda en redes sociales. Su relación con el comunicador representó la última etapa sentimental conocida públicamente de Beteta, cuya vida personal volvió al centro de la conversación tras la denuncia de Gabriela Alcalá.