Procuraduría vigilará protección del patrimonio de Bogotá tras caso en Altos de Santana

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La Procuraduría General de la Nación lideró una mesa de trabajo con varias entidades del Distrito para reforzar la protección, conservación y salvaguarda de los bienes de interés cultural de Bogotá, tras una actuación preventiva relacionada con presuntas modificaciones no autorizadas en un inmueble del conjunto Altos de Santana.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la jornada fue encabezada por la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, con apoyo de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social. El propósito fue revisar avances, mejorar la coordinación institucional y definir compromisos frente al cuidado del patrimonio de la capital.

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Durante el encuentro, cada entidad presentó las acciones adelantadas dentro de sus competencias. La Procuraduría señaló que hará seguimiento a los compromisos establecidos para verificar que las medidas anunciadas se cumplan y que la protección del patrimonio no quede solo en diagnósticos o trámites aislados.

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Mesa busca mejorar coordinación

El Ministerio Público planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre autoridades distritales, especialmente cuando se trate de inmuebles protegidos por su valor histórico, arquitectónico o cultural. La preocupación central es que las intervenciones sobre este tipo de bienes cuenten con los permisos necesarios y respeten las condiciones definidas por la normativa vigente.

En la mesa participaron el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC, la Secretaría Distrital de Planeación, la Alcaldía Local de Usaquén y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Estas entidades tienen responsabilidades relacionadas con identificación, vigilancia, planeación, control urbano y protección de bienes culturales en Bogotá.

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La Procuraduría recordó que los bienes de interés cultural no solo tienen valor por sus características arquitectónicas. Su conservación también está relacionada con la memoria histórica y la identidad colectiva de los bogotanos, por lo que cualquier intervención debe ser revisada con rigor.

El objetivo de la actuación preventiva es que las autoridades actúen de manera oportuna y coordinada ante posibles riesgos para el patrimonio. Esto incluye verificar permisos, revisar intervenciones, adoptar medidas de protección y, cuando corresponda, activar procesos sancionatorios contra quienes incumplan las normas.

FOTO DE ARCHIVO. Panorámica de Bogotá, Colombia, 22 de mayo, 2024. REUTERS/Luisa González

Caso Altos de Santana activó seguimiento

La mesa de trabajo surgió como consecuencia de la revisión que inició la Procuraduría por la intervención de un apartamento en el conjunto Altos de Santana, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona y declarado Bien de Interés Cultural.

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Según la información conocida, la actuación se abrió después de la difusión de un video que evidenciaría modificaciones en elementos arquitectónicos protegidos, presuntamente sin los permisos requeridos. La Procuraduría busca establecer si las autoridades distritales actuaron de forma oportuna y eficaz para proteger el inmueble.

Por su parte, el IDPC inició una revisión y un proceso sancionatorio contra los responsables de las presuntas modificaciones. Esa actuación será uno de los puntos bajo observación del Ministerio Público, que continuará verificando si las medidas de protección avanzan conforme a las competencias de cada entidad.

El caso puso sobre la mesa la necesidad de reforzar controles frente a intervenciones privadas en inmuebles con valor patrimonial. Aunque se trate de apartamentos o espacios particulares, las normas de protección cultural pueden imponer límites y requisitos cuando hacen parte de bienes declarados de interés cultural.

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La Procuraduría insistió en que su papel será preventivo y de seguimiento, sin reemplazar a las autoridades distritales responsables. Su tarea será vigilar que las decisiones se adopten dentro del marco legal y que las entidades actúen de manera coordinada para evitar daños irreversibles sobre el patrimonio bogotano.

La entidad continuará revisando las acciones adoptadas por el IDPC, Planeación, la Alcaldía Local de Usaquén y la Secretaría de Cultura. El propósito es determinar si se están cumpliendo las medidas necesarias para preservar los bienes protegidos y evitar nuevas intervenciones irregulares.

Con esta mesa, el Ministerio Público busca que Bogotá fortalezca sus mecanismos de control y respuesta frente a posibles afectaciones al patrimonio. La discusión abierta por Altos de Santana dejó claro que la conservación de estos bienes exige vigilancia institucional permanente, coordinación entre entidades y cumplimiento estricto de los permisos requeridos.

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