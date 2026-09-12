Ernesto Laguardia se quiebra en La Casa de los Famosos al hablar sobre la muerte de su madre

Ernesto Laguardia revivió en La Casa de los Famosos 2026 el dilema que enfrentó al respetar la última voluntad de su madre antes de morir (Captura de pantalla )

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Ernesto Laguardia relató en La Casa de los Famosos México 2026 los momentos previos al fallecimiento de sus padres, en dos testimonios que compartió frente a sus compañeros de reality show.

El actor, de 66 años, abordó el duelo por la muerte de su madre a causa de un aneurisma.

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El relato se sumó a declaraciones previas del actor sobre la muerte de su padre a los 70 años, ocurrida semanas antes por un traumatismo craneal.

Laguardia explicó que su madre presentó una complicación cerebrovascular repentina mientras él realizaba compras familiares.

Al recibir la llamada de emergencia, acudió a su domicilio para intentar trasladarla de inmediato a un centro médico.

La mujer se negó a recibir atención hospitalaria y el actor respetó su decisión.

La familia organizó una reunión privada en su domicilio para festejar su cumpleaños el 2 de octubre, antes de que su condición se deteriorara.

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El actor declaró: “Un día estaba yo con mi familia en un centro comercial, me hablaron de la casa de mi mamá que se había desmayado. Le dio un aneurisma, le rogué ir al hospital y me dijo que no quería ir ya al hospital, que la dejara descansar. Sí le hice caso. Tuvimos su fiesta de cumpleaños el 2 de octubre, le dije que fuéramos a comer, no quería salir. Le llevamos toda la fiesta a su casa, comida, no quería bajar ya. Le llevamos sombreros, estaba tan contenta, tan agradecida. Tomamos fotos con los niños, conmigo”.

Laguardia explicó que su madre presentó una complicación cerebrovascular repentina. (Captura de pantalla )

El estado de salud de su madre empeoró a los días

El estado físico de la madre del actor sufrió un deterioro crítico a mediados de mes, Laguardia mantuvo la determinación de respetar la negativa de ella a una intervención médica forzada.

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El deceso ocurrió el 26 de octubre, día en que toda la familia permaneció reunida en la residencia.

El actor confesó que la incertidumbre sobre no haberla trasladado al hospital lo acompañó durante años.

Laguardia expresó: “Por ahí del día 16 fue cuando ya se sintió muy mal y ya no quiso ir al hospital. Siempre me he preguntado si no debí haberla obligado, pero pidió tantas veces que estaba tan cansada, yo respeté su decisión. El día 26 de octubre, mi madre falleció. Esperó a que estuviéramos todos los hermanos juntos para poderse ir en paz”.

Al cerrar el testimonio ante las cámaras de la casa, el actor dirigió un mensaje a su madre: “Mamá, te extraño mucho, como nos reíamos, padrísimo. Te amo mamá, descansa en paz y tranquila con mi papá”.

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El actor confesó que la incertidumbre sobre no haberla trasladado al hospital lo acompañó durante años. (Captura de pantalla )

Laguardia encontró el cuerpo de su padre tras una caída en casa

Semanas antes de este testimonio, Laguardia compartió con el cantante Yahir el momento en que descubrió el cuerpo de su padre tras un accidente doméstico.

El padre del actor falleció a los 70 años por un traumatismo craneal provocado por una caída en su domicilio. Laguardia fue el primer familiar en llegar a la escena.

En lugar de solicitar ayuda externa de inmediato, el actor decidió cambiar la vestimenta de su padre para que el resto de la familia lo viera arreglado.

Frente a cámaras, narró: “Se murió a los setenta años. Sí, se murió muy joven. Pero fíjate que cuando se murió mi papá, pues yo fui el primero en llegar y él se había caído, se había pegado en la cabeza y lo cambié. Quería que lo vieran muy elegante. Ay, muy duro”.

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El relato provocó el silencio de sus compañeros de casa, quienes evitaron profundizar en el tema.

El actor reveló detalles sobre la muerte de su padre, (Captura de pantalla )

Su padre coleccionaba libros sobre Napoleón Bonaparte

Laguardia describió a su padre como un hombre apasionado por la historia y la lectura, con especial interés en la biografía de Napoleón Bonaparte.

El padre del actor costeaba la importación de libros desde Francia y gestionaba su traducción al español para formar una biblioteca personal que Laguardia conserva hasta la fecha.

Sobre la personalidad de su padre, el actor afirmó: “Sí, pero era un tipazo, un señorón precioso. Gran platicador, superculto, sabía de todo. Podías platicar con él seis, siete, ocho horas de lo que fuera. De todo sabía, de comida, de viajes, pero su pasión era Napoleón Bonaparte”.

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Ernesto Laguardia recordó con cariño a su padre. (Captura de pantalla )

Laguardia acumula más de cuatro décadas en la televisión mexicana

La participación de Laguardia en La Casa de los Famosos México forma parte de su reaparición pública en formatos de reality show, tras más de cuatro décadas de trabajo en producciones dramáticas como Quinceañera, La antorcha encendida, Fuego en la sangre y Amor real.

Ernesto Laguardia revela que su cabello largo en Amor Real combinaba pelo natural y una extensión para lograr el efecto en cámara. (Facbook Un Príncipe Enamorado)

La permanencia del actor en la competencia dependió de las votaciones del público tras ser nominado junto a otras figuras del espectáculo.

Ernesto Laguardia no fue nominado durante la gala más reciente, por lo que tendrá una sema más dentro de La Casa de los Famosos México.