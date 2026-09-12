Colectivos de búsqueda de Sinaloa declinan reunión con la gobernadora interina Graciela Domínguez y exigen renuncia de dos funcionarias

Cerca de 15 grupos de buscadores de personas desaparecidas rechazaron reunirse con la gobernadora interina Graciela Domínguez. Crédito: X / @ELDEBATE

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Este sábado, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas rechazaron reunirse con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y le solicitaron la destitución de algunas funcionarias de la entidad.

Los colectivos solicitaron a la mandataria estatal que remueva de sus cargos a Karina Elizabeth Márquez Calderón, titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Sinaloa, y Nora Patricia Figueroa Sauceda, subsecretaria de Derechos Humanos.

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15 colectivos rechazan reunirse con la gobernadora interina de Sinaloa

De acuerdo con reportes locales, a través de un desplegado que firmaron 15 asociaciones de buscadoras, se informó que la reunión, pactada para este 12 de septiembre al mediodía, no se iba a llevar a cabo, esto, por decisión de los familiares de las víctimas.

En el documento, los colectivos aclararon que su intención no es mantener una negativa al diálogo como tal, pero sí buscan expresar su hartazgo por el trato que, continuamente, han recibido por parte de funcionarios de la Comisión de Búsqueda de la entidad.

“Rechazamos seguir dialogando bajo las mismas condiciones y con funcionarias en quienes las familias hemos perdido la confianza y por quienes hemos sido revictimizados”, reza la nota informativa.

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La gobernadora Graciela Domínguez no se pudo reunir con colectivos de búsqueda de Sinaloa. Foto: Facebook / Graciela Domínguez Nava

Decisión de no asistir a la reunión fue respaldada por colectivos y familiares de víctimas

El boletín también detalla que la decisión no fue unilateral, ya que contó con el respaldo de distintos grupos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas en el estado. El cual lleva dos años en “guerra”, por la disputa entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: la de “Los Chapitos” y “Los Mayos”.

“Nuestra inconformidad está dirigida específicamente a la permanencia de Karina Elizabeth Márquez Calderón y Nora Patricia Figueroa Sauceda, quienes actualmente se desempeñan como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa y subsecretaria de Derechos Humanos, respectivamente”, explican.

Sí quieren diálogo, pero sin funcionarias que revictimizan

Cabe señalar que los colectivos de personas desaparecidas sí buscan establecer un diálogo con las autoridades locales, pero sin la presencia de las funcionarias antes mencionadas para garantizar “comunicación clara, efectiva, cordial y transparente entre las familias buscadoras y el gobierno del estado”.

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Además, consideraron que una reunión debe derivar en la atención a solicitudes y que las autoridades garanticen condiciones de seguridad necesarias para la búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa.

La violencia está lejos de ceder en Sinaloa. Crédito: Especial

Ataque armado contra Alma Rojo Medina

El rechazo y exigencia ocurre varios días después de que han ocurrido agresiones contra integrantes de colectivos en Culiacán. El pasado 29 de agosto, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora de Rosas Unidas por la Vida, y una de sus hijas resultaron heridas durante un ataque armado.

Por lo ocurrido en la capital del estado, la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

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Días después, Yodeli Benítez, integrante del colectivo ¿Dónde Están?, denunció un intento de privación de la libertad ocurrido el 6 de septiembre, cuando sujetos encapuchados intentaron subirla por la fuerza a una camioneta frente a dos de sus hijos.

Reclamos llevan tiempo ante autoridades que son omisas

El reclamo contra las dos funcionarias de Sinaloa no es nuevo. En agosto, colectivos de la zona sur se manifestaron en Mazatlán para exigir que el Centro Temporal de Resguardo e Identificación Humana entre en operaciones. En esa misma protesta, los grupos plantearon la salida de ambas servidoras públicas.

Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, tiene tareas pendientes con las madres buscadoras. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Sobre el documento que confirmó la declinación de la reunión, lleva la firma de organizaciones como Por las Voces Sin Justicia, Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas Sinaloa Zona Centro, Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, Armadillos Rastreadores Sinaloa y Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana.

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Un duro revés para la gobernadora interina de Sinaloa, Grecia Domínguez Nava, quien no pudo reunirse con los colectivos de búsqueda de la entidad, porque estos declinaron el encuentro.