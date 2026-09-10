Colombia

Ministro de Vivienda anuncia nuevos programas de vivienda, agua y saneamiento: así funcionarán

Jaime Andrés Beltrán explicó que las iniciativas incluyen subsidios para adquirir y mejorar hogares, formalización de predios, intervención de espacios públicos y proyectos de economía circular

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó ante el Senado las iniciativas que harán parte de la hoja de ruta de su cartera. - crédito Minvivienda
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó ante el Senado las iniciativas que harán parte de la hoja de ruta de su cartera. - crédito Minvivienda
Guardar

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó ante el Senado las iniciativas que harán parte de la hoja de ruta de su cartera durante el cuatrienio del presidente Abelardo de la Espriella.

La propuesta contempla programas para facilitar el acceso a vivienda, mejorar hogares y entornos, avanzar en la formalización de predios y ampliar las acciones relacionadas con agua potable, tratamiento de aguas residuales, reciclaje y economía circular.

PUBLICIDAD

Durante su intervención en la plenaria del Senado de la República, Beltrán explicó los principales componentes de los programas que pondrá en marcha el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Las iniciativas, según lo expuesto, buscan responder a las necesidades identificadas en los territorios.

“La orden que nos ha dado el presidente Abelardo de la Espriella es que las soluciones deben salir de los territorios y nosotros debemos respaldar: uno, con normatividad; dos, con desempolvar los proyectos que quedaron empantanados; y tres, en la búsqueda de recursos”, afirmó el ministro.

Los programas de vivienda anunciados por el Ministerio

En materia de vivienda, el Ministerio anunció programas dirigidos a diferentes necesidades habitacionales. Entre ellos se encuentra Mi Casa Milagro, que permitirá a familias de ingresos medios y bajos avanzar hacia la adquisición de vivienda propia.

PUBLICIDAD

También fue presentado Mejora Su Casa, Mejora Su Vida, una iniciativa que contempla subsidios para el mejoramiento de vivienda. Estos serán ejecutados en unión con el sector privado y las cajas de compensación.

El tercer programa mencionado es Mi Casa Rural, que contempla subsidios destinados a vivienda rural. De acuerdo con la información entregada por el Ministerio, la iniciativa busca contribuir a mejorar las condiciones habitacionales de las familias del campo colombiano.

Otro de los programas es Colombia País de Propietarios, enfocado en la titulación y formalización de predios. El objetivo señalado es brindar seguridad jurídica a las familias y facilitar el acceso al crédito, la herencia y nuevas oportunidades de desarrollo.

A estos programas se suma Bienestar Territorial, que complementará las soluciones habitacionales mediante el mejoramiento de entornos y espacios públicos.

Sobre esta iniciativa, el ministro señaló: “No podemos seguir construyendo viviendas, si alrededor no hay parques, centros educativos y espacios seguros para la comunidad”.

La información entregada por el Ministerio señala que en materia de vivienda se pondrán en marcha seis programas, aunque en la presentación suministrada se detallaron por nombre y funcionamiento los cinco programas.

Imagen de una mano sosteniendo llaves junto a una casita en miniatura, simbolizando la búsqueda de inmuebles y las preocupaciones de los inquilinos. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los programas incluyen subsidios para adquisición y mejoramiento de vivienda, vivienda rural y formalización de predios. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Aguas Azules, el programa para el tratamiento de aguas residuales

En el componente de agua y saneamiento básico, el Gobierno anunció tres programas. El primero es Aguas Azules, que estará enfocado en sistemas de agua y plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales.

La iniciativa también contempla acciones relacionadas con la recuperación de ríos y fuentes hídricas, de acuerdo con lo explicado durante la intervención del ministro.

Beltrán señaló que el tratamiento de aguas residuales será uno de los asuntos en los que se concentrará el Gobierno. “Este gobierno también se quiere concentrar en el manejo de aguas residuales y esto lo haremos a través de Aguas Azules. Solo el 23% del país tiene tratamiento de aguas residuales y esa es una crisis muy profunda en la que hay que empezar a trabajar”, afirmó.

Agua para la Patria busca garantizar agua potable

El segundo programa presentado en este componente es Agua para la Patria, que buscará garantizar el suministro de agua potable a los hogares del país.

Según la información proporcionada, la iniciativa contempla como objetivos la cobertura, la calidad y la continuidad del servicio durante las 24 horas, con el propósito de contribuir a reducir las brechas de acceso a este recurso.

El programa hace parte de la estrategia anunciada por el Ministerio para el sector de agua y saneamiento básico y estará orientado al suministro de agua potable en los hogares del territorio nacional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Aguas Azules y Agua para la Patria contemplan acciones relacionadas con el tratamiento de aguas residuales y el suministro de agua potable. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia Transforma: residuos, reciclaje y economía circular

El tercer programa es Colombia Transforma, que estará orientado al aprovechamiento de residuos, las biofactorías, el reciclaje y la economía circular.

La iniciativa busca avanzar hacia ciudades más limpias y territorios sostenibles, de acuerdo con la descripción presentada por el Ministerio durante la intervención del jefe de la cartera.

Con este programa, el componente de agua y saneamiento incorpora acciones relacionadas no solo con el acceso al agua potable y el tratamiento de aguas residuales, sino también con el aprovechamiento de residuos.

Jaime Andrés Beltrán explicó ante la plenaria del Senado los principales componentes de las iniciativas anunciadas por el Ministerio. - crédito Minvivienda
Jaime Andrés Beltrán explicó ante la plenaria del Senado los principales componentes de las iniciativas anunciadas por el Ministerio. - crédito Minvivienda

Ministro pidió articular esfuerzos para la reconstrucción

Durante su intervención ante el Senado, Beltrán también se refirió a la atención de las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El ministro finalizó su participación invitando a los diferentes sectores a avanzar de manera articulada en la reconstrucción del país y a sumar esfuerzos para atender a las más de 452.000 familias afectadas por el terremoto.

Temas Relacionados

Jaime Andrés Beltránprogramas de viviendaMi Casa Milagrosubsidios de viviendaagua potablesaneamiento básicoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del miércoles 9 de septiembre

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del miércoles 9 de septiembre

Senado votará el 15 de septiembre la moción de censura contra el ministro de Vivienda: estos son los partidos que lo respaldan

El debate se centró en el viaje de Jaime Andrés Beltrán a Santa Marta durante la emergencia por el terremoto del 10 de agosto. El funcionario ofreció disculpas y defendió la respuesta de su cartera, mientras la oposición cuestionó la atención a las familias afectadas y los recursos previstos para la reconstrucción

Senado votará el 15 de septiembre la moción de censura contra el ministro de Vivienda: estos son los partidos que lo respaldan

Exguerrilleros piden garantías ante cierre de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo: “No queremos volver a alzar un fusil”

Cerca de la mitad de los integrantes que permanecían en el espacio abandonaron el lugar tras conocerse la decisión del Gobierno. Quienes continúan en la vereda Betania solicitan la presencia de la ARN y un vocero oficial para resolver sus inquietudes jurídicas y definir la ruta que seguirá el proceso de reintegración

Exguerrilleros piden garantías ante cierre de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo: “No queremos volver a alzar un fusil”

Sorteo Chontico Noche hoy, 9 de septiembre: verifica aquí el resultado ganador

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Sorteo Chontico Noche hoy, 9 de septiembre: verifica aquí el resultado ganador

Lotería del Valle resultados miércoles 9 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del último sorteo

Lotería del Valle resultados miércoles 9 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G lidera la representación colombiana en las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Karol G lidera la representación colombiana en las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Un colombiano se sorprendió al encontrar en Rusia un barrio muy parecido a uno de Bogotá: “Increíble”

The Strokes sumó un nuevo artista invitado para su concierto en Bogotá: de quién se trata

Carolina Guerra y Juan Pablo Raba protagonizan ‘Pacífico’, el thriller de supervivencia rodado en Malpelo

Kapanga celebrará 30 años de carrera en el Festival Cordillera 2026: “La música perdona un poco más que el deporte”

Deportes

Atlético Nacional tiene un jugador tan tímido que el DT Lucas González tardó diez días en conocerle la voz: así busca ayudarlo a expresarse

Atlético Nacional tiene un jugador tan tímido que el DT Lucas González tardó diez días en conocerle la voz: así busca ayudarlo a expresarse

Atlético Nacional y Chapecoense conmemorarán 10 años de la tragedia aérea que dejó 71 muertos en La Ceja, Antioquia

Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, aseguró que tiene los mejores jugadores de Colombia

Gustavo Puerta se quedó sin el director técnico que apoyó su llegada al Olympiacos: José Luis Mendilibar renunció al club

Millonarios vs. Deportivo Cali: hora y canal de televisión para el Clásico Añejo en la Liga BetPlay