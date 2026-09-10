Ministro de Vivienda anuncia nuevos programas de vivienda, agua y saneamiento: así funcionarán

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó ante el Senado las iniciativas que harán parte de la hoja de ruta de su cartera. - crédito Minvivienda

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó ante el Senado las iniciativas que harán parte de la hoja de ruta de su cartera durante el cuatrienio del presidente Abelardo de la Espriella.

La propuesta contempla programas para facilitar el acceso a vivienda, mejorar hogares y entornos, avanzar en la formalización de predios y ampliar las acciones relacionadas con agua potable, tratamiento de aguas residuales, reciclaje y economía circular.

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Durante su intervención en la plenaria del Senado de la República, Beltrán explicó los principales componentes de los programas que pondrá en marcha el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Las iniciativas, según lo expuesto, buscan responder a las necesidades identificadas en los territorios.

“La orden que nos ha dado el presidente Abelardo de la Espriella es que las soluciones deben salir de los territorios y nosotros debemos respaldar: uno, con normatividad; dos, con desempolvar los proyectos que quedaron empantanados; y tres, en la búsqueda de recursos”, afirmó el ministro.

Los programas de vivienda anunciados por el Ministerio

En materia de vivienda, el Ministerio anunció programas dirigidos a diferentes necesidades habitacionales. Entre ellos se encuentra Mi Casa Milagro, que permitirá a familias de ingresos medios y bajos avanzar hacia la adquisición de vivienda propia.

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También fue presentado Mejora Su Casa, Mejora Su Vida, una iniciativa que contempla subsidios para el mejoramiento de vivienda. Estos serán ejecutados en unión con el sector privado y las cajas de compensación.

El tercer programa mencionado es Mi Casa Rural, que contempla subsidios destinados a vivienda rural. De acuerdo con la información entregada por el Ministerio, la iniciativa busca contribuir a mejorar las condiciones habitacionales de las familias del campo colombiano.

Otro de los programas es Colombia País de Propietarios, enfocado en la titulación y formalización de predios. El objetivo señalado es brindar seguridad jurídica a las familias y facilitar el acceso al crédito, la herencia y nuevas oportunidades de desarrollo.

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A estos programas se suma Bienestar Territorial, que complementará las soluciones habitacionales mediante el mejoramiento de entornos y espacios públicos.

Sobre esta iniciativa, el ministro señaló: “No podemos seguir construyendo viviendas, si alrededor no hay parques, centros educativos y espacios seguros para la comunidad”.

La información entregada por el Ministerio señala que en materia de vivienda se pondrán en marcha seis programas, aunque en la presentación suministrada se detallaron por nombre y funcionamiento los cinco programas.

Los programas incluyen subsidios para adquisición y mejoramiento de vivienda, vivienda rural y formalización de predios. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Aguas Azules, el programa para el tratamiento de aguas residuales

En el componente de agua y saneamiento básico, el Gobierno anunció tres programas. El primero es Aguas Azules, que estará enfocado en sistemas de agua y plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales.

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La iniciativa también contempla acciones relacionadas con la recuperación de ríos y fuentes hídricas, de acuerdo con lo explicado durante la intervención del ministro.

Beltrán señaló que el tratamiento de aguas residuales será uno de los asuntos en los que se concentrará el Gobierno. “Este gobierno también se quiere concentrar en el manejo de aguas residuales y esto lo haremos a través de Aguas Azules. Solo el 23% del país tiene tratamiento de aguas residuales y esa es una crisis muy profunda en la que hay que empezar a trabajar”, afirmó.

Agua para la Patria busca garantizar agua potable

El segundo programa presentado en este componente es Agua para la Patria, que buscará garantizar el suministro de agua potable a los hogares del país.

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Según la información proporcionada, la iniciativa contempla como objetivos la cobertura, la calidad y la continuidad del servicio durante las 24 horas, con el propósito de contribuir a reducir las brechas de acceso a este recurso.

El programa hace parte de la estrategia anunciada por el Ministerio para el sector de agua y saneamiento básico y estará orientado al suministro de agua potable en los hogares del territorio nacional.

Aguas Azules y Agua para la Patria contemplan acciones relacionadas con el tratamiento de aguas residuales y el suministro de agua potable. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia Transforma: residuos, reciclaje y economía circular

El tercer programa es Colombia Transforma, que estará orientado al aprovechamiento de residuos, las biofactorías, el reciclaje y la economía circular.

La iniciativa busca avanzar hacia ciudades más limpias y territorios sostenibles, de acuerdo con la descripción presentada por el Ministerio durante la intervención del jefe de la cartera.

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Con este programa, el componente de agua y saneamiento incorpora acciones relacionadas no solo con el acceso al agua potable y el tratamiento de aguas residuales, sino también con el aprovechamiento de residuos.

Jaime Andrés Beltrán explicó ante la plenaria del Senado los principales componentes de las iniciativas anunciadas por el Ministerio. - crédito Minvivienda

Ministro pidió articular esfuerzos para la reconstrucción

Durante su intervención ante el Senado, Beltrán también se refirió a la atención de las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El ministro finalizó su participación invitando a los diferentes sectores a avanzar de manera articulada en la reconstrucción del país y a sumar esfuerzos para atender a las más de 452.000 familias afectadas por el terremoto.