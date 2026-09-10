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‘Supervivientes All Stars 3’ cambia las reglas desde su estreno: así será la primera gala, con dos ganadores convertidos en capitanes

Los saltos del helicóptero, el primer juego de localización, el duelo entre Marta Peñate y Rubén Torres y unas nominaciones condicionadas por los nuevos capitanes marcarán el estreno de la tercera edición

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)
Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)
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Supervivientes All Stars 3 ya está listo para abrir las puertas de Honduras. Telecinco estrena este jueves 10 de septiembre una nueva edición del formato con 14 concursantes dispuestos a volver a enfrentarse a las condiciones más extremas de los Cayos Cochinos. Rosa Benito, Arkano, Alma Bollo, Asraf Beno, Almudena Martínez ‘Chiqui’, Ivana Icardi, Damián Quintero, María Jesús Ruiz, Yola Berrocal, Omar Sánchez, Yulen Pereira, Víctor Janeiro, Albert Barranco y Lola Ortiz forman el nuevo grupo de supervivientes, aunque en esta ocasión tendrán que enfrentarse a un elemento que cambia por completo las reglas del juego.

La tercera edición incorpora una figura inédita hasta ahora en la versión española del programa: la de los capitanes. Y no serán dos rostros cualquiera. Marta Peñate y Rubén Torres, ganadores de las dos primeras entregas de Supervivientes All Stars, regresarán a Honduras para ponerse al frente de los dos equipos en los que se dividirán los participantes.

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Su presencia será una de las grandes sorpresas de la gala inaugural y tendrá consecuencias directas desde los primeros compases de la aventura.

Los saltos del helicóptero darán el pistoletazo de salida

La primera gala comenzará con una de las imágenes más esperadas por los seguidores del formato: los saltos del helicóptero. Los 14 concursantes tendrán que enfrentarse a este primer reto antes de poner rumbo definitivo a las playas en las que desarrollarán su aventura. Sin embargo, esta vez no estarán solos. Marta Peñate y Rubén Torres también saltarán desde el helicóptero para incorporarse a una edición en la que tendrán un papel diferente al de cualquier otro concursante.

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Una vez completados los saltos, llegará el primer gran juego de localización. La prueba será determinante porque de su resultado dependerá la distribución de los participantes entre Playa Sol y Playa Luna, los dos escenarios en los que quedarán divididos los supervivientes durante los primeros compases del concurso. Los nuevos capitanes tendrán además un papel decisivo en esta fase, por lo que su llegada a las playas no será simplemente simbólica.

Marta y Rubén contarán con una serie de privilegios que los diferenciarán del resto. Ninguno de los dos podrá ser nominado ni expulsado y tampoco tendrá derecho a optar al premio final de 50.000 euros. A cambio, deberán convivir y sobrevivir en las mismas condiciones que sus compañeros y asumir una responsabilidad que puede resultar mucho más incómoda: tomar decisiones capaces de modificar el rumbo de la competición.

La figura de los capitanes se estrena así en la versión española de Supervivientes, aunque no se trata de una fórmula completamente nueva en las distintas adaptaciones internacionales del formato. El papel ya ha sido utilizado en versiones de países como Estados Unidos, Finlandia y Francia, además de contar con un precedente en El Conquistador, el programa de la televisión vasca.

Asraf Beno en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Asraf Beno en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Pero el protagonismo de Marta Peñate y Rubén Torres no terminará con el reparto de los equipos. Durante la gala también tendrán que enfrentarse entre ellos en el primer ‘Duelo de capitanes’, una prueba que puede marcar las condiciones en las que sus respectivos grupos afrontarán los primeros días de supervivencia. El resultado añadirá, por tanto, una nueva variable a una edición que ya parte con unas reglas diferentes a las habituales.

La noche concluirá con otro de los momentos fundamentales de cualquier estreno de Supervivientes: las primeras nominaciones. Será entonces cuando los espectadores puedan comprobar hasta qué punto la nueva figura de los capitanes cambia realmente la dinámica del concurso. Sus decisiones tendrán peso desde el comienzo y pueden poner a algunos de los concursantes en una posición delicada prácticamente desde su llegada a Honduras.

Todo ello ocurrirá en una edición que parte, además, con unas expectativas muy altas después de los buenos resultados cosechados por la segunda entrega. Supervivientes All Stars cerró su anterior temporada como uno de los grandes éxitos del prime time de Telecinco, con una media del 17,5% de cuota de pantalla y 1.029.000 espectadores en sus galas principales. La final, en la que Rubén Torres se proclamó ganador, llegó hasta el 20,8% de share y 1.233.000 espectadores.

Miri Pérez y Alejandro Albalá en 'Supervivientes'. (Mediaset España)
Miri Pérez y Alejandro Albalá en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

También en redes sociales el formato demostró su capacidad para generar conversación, con más de 416 millones de visualizaciones y más de 800.000 comentarios. Ahora, la tercera edición recoge el testigo con un reparto de veteranos, dos nuevos líderes y una mecánica que promete poner a prueba las alianzas desde el primer día. La pregunta es si Marta Peñate y Rubén Torres utilizarán su poder para proteger a sus equipos o si sus primeras decisiones empezarán a generar conflictos entre los nuevos supervivientes.

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