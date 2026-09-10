Cuánto cuestan las lujosas esculturas de Pedro Friedeberg que Luisa María Alcalde luce en la sala de su casa

(Mañanera)

Guardar

El día de hoy Luisa María Alcalde, Consejería Jurídica de la Presidencia de México, subió una foto en su perfil de Instagram donde se le puede ver desayunando mientras observa en su tableta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo que parecía ser una imagen casual llamó la atención del periodista Jorge García Orozco quien notó un detalle peculiar en la fotografía de un día normal en la vida de Alcalde y lo comentó en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

En la imagen se puede apreciar lo que parece una simple escultura decorativa, pero que en realidad se trata de una pieza artística de colección valuada en 38 mil pesos mexicanos.

IG:luisamariaalcalde

La escultura es obra del artista, diseñador y arquitecto mexicano Pedro Friedeberg, famoso por sus obras surrealistas, quien cuenta con una larga trayectoria como artista plástico, por lo cual sus obras suelen tener precios elevados.

(IG: luisamariaalcalde)

(LSGaleria)

Gracias a las capturas de pantalla que realizó el periodista se pudo apreciar también que esta no era la única imagen, ya que en el mueble también se puede ver una escultura miniatura de la icónica silla con forma de mano, una pieza distintiva del artista, la cual en la galería de arte especializada se oferta en 60 mil pesos.

PUBLICIDAD

(LSGaleria)

Por su parte, a un costado de la silla también se aprecia un jarrón de otro artística mexicano, el escultor Amador Montes, la cual se puede adquirir por la cantidad de 28 mil pesos.

En tota, las tres piezas de arte suman 129 mil pesos mexicanos, los cuales lucen en un mueble de la casa de Alcalde.

Si bien el elevado costo de las esculturas llamó la atención del citado periodista, lo cierto es que se desconoce si se trata de una compra personal.

Los políticos de Morena suelen ser cuestionados en sus gastos personales debido a la política de “austeridad” que buscó implementar el ex presidente Andrés Manual López Obrador por lo cual muchos de ellos han sido criticados y señalados debido a gastos ostentosos que suelen presumir en redes sociales, tales como el uso de bolsos o joyería de diseñador.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que a pesar de que las imágenes eran del día de hoy 10 de septiembre, las historias ya no aparecen en la cuenta personal de Alcalde.

(IG: luisamariaalcalde)

(Invaluable.com)

Quién es el artista Pedro Friedeberg

Pedro Friedeberg fue un artista visual, diseñador y arquitecto mexicano, nacido en Florencia, Italia, el 11 de enero de 1936. Llegó a México durante su infancia junto con su familia, que huyó de Europa por la guerra, y se formó inicialmente en arquitectura en la Universidad Iberoamericana.

Su obra combina dibujo, pintura, escultura, mobiliario y diseño gráfico. Se caracteriza por las composiciones geométricas, referencias a la arquitectura fantástica, el barroco, el tarot y diversas tradiciones religiosas. Aunque suele relacionársele con el surrealismo, él rechazaba esa etiqueta.

PUBLICIDAD

Su pieza más conocida es la Mano-Silla, un asiento con forma de mano creado a inicios de la década de 1960 y presentado en París en 1962. La obra se convirtió en un referente del diseño mexicano del siglo XX.

Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2012 y su trabajo forma parte de colecciones como las del Museo de Arte Moderno, MUAC, UNAM, LACMA y Smithsonian. Friedeberg murió en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 5 de marzo de 2026, a los 90 años.

CIUDAD DE MÉXICO, 05MARZO2026.- El artista plástico Pedro Friedeberg, considerado uno de los grandes referentes del surrealismo en México, murió a los 90 años este 5 de marzo. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales. FOTO: ARCHIVO ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

¿Y el artista plástico Amador Montes?

Amador Montes es un artista plástico mexicano originario de Oaxaca, nacido en 1975. Su trabajo abarca pintura, dibujo, gráfica y diseño, con una iconografía ligada a insectos, mariposas, animales, letras, tipografías y elementos de la cultura oaxaqueña.

PUBLICIDAD

Su estilo mezcla referencias tradicionales de Oaxaca con recursos contemporáneos como la aerografía y composiciones gráficas. Montes ha señalado que los insectos son una presencia cotidiana en su entorno y una fuente central de su obra.

No encontré referencias confiables de un artista llamado exactamente “Jaime Amador Montes”. Si tenías en mente a otra persona, compárteme alguna obra, exposición o ciudad vinculada con él y lo ubico mejor.