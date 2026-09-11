Las razones por las que diseñadores evitan la luz blanca en el dormitorio

Estudios recientes confirman que este tipo de iluminación suprime la melatonina, retrasa el sueño y puede elevar los niveles de estrés antes de acostarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los diseñadores de interiores coinciden en un punto para 2026: la luz blanca fría no tiene lugar en el dormitorio. La razón no es solo estética, sino biológica.

Estudios recientes confirman que este tipo de iluminación suprime la melatonina, retrasa el sueño y puede elevar los niveles de estrés antes de acostarse.

PUBLICIDAD

Por eso, la recomendación unánime del sector apunta hacia la luz cálida, entre 2700K y 3000K, como estándar para cualquier espacio de descanso.

El error que se repite en la mayoría de las casas

Un dormitorio con iluminación cálida muestra una cama con ropa de cama oscura, una mesita de noche con un florero y una vela encendida, junto a una planta y una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón más común en los dormitorios es una sola luz cenital, brillante y sin regulación, ubicada justo sobre la cama. Según una guía especializada en diseño de dormitorios en India, publicada por Studio Matrx, este esquema es “exactamente lo contrario” de lo que necesita un espacio de descanso: mientras que en el resto de la casa se busca luminosidad, en el dormitorio hay que perseguir la calma.

El problema se agrava porque esa luz cenital queda en la línea de visión directa de quien está acostado. Es lo último que se ve antes de dormir y lo primero que golpea los ojos al encenderse de madrugada.

PUBLICIDAD

Frente a ese modelo, los especialistas en diseño proponen un dormitorio que funcione como un “capullo” por la noche: tenue, cálido y sin deslumbramientos, pero con la flexibilidad de volverse suficientemente brillante para tareas cotidianas durante el día.

Qué dice la ciencia sobre la luz blanca y el estrés

¿Por qué la luz blanca puede resultar estresante antes de dormir? La luz blanca fría, con alta emisión en el espectro azul (460-480 nm), suprime la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Un estudio publicado en 2026 en la revista científica Nature Scientific Reports midió que las lámparas LED frías generan una supresión de melatonina de hasta 12,3%, frente a apenas 3,6% en las LED cálidas y 1,5% en las incandescentes tradicionales.

PUBLICIDAD

El mismo trabajo, disponible en la base de datos PMC, mostró que un sistema de luz regulable puede reducir esa supresión de melatonina del 10% (a 5700K, luz fría) a solo 0,1% (a 2100K, luz cálida), con solo cambiar la temperatura de color del ambiente.

Más allá del sueño, hay indicios de un vínculo con el estrés general. Un artículo de investigación presentado en la conferencia científica SIAP 2025 y publicado en Set-Science señala que la iluminación inadecuada, incluida la luz de baja calidad y temperaturas de color superiores a 4000K, se asocia con fatiga, insomnio y “malestar emocional”.

En esa misma línea, estudios citados por la publicación especializada Harvard Health advierten que la luz nocturna, incluso en niveles bajos como los de una lámpara de mesa, puede alterar el reloj biológico y afectar la secreción de melatonina. La investigación de Harvard encontró que la luz azul suprimió la melatonina durante el doble de tiempo que la luz verde de brillo comparable, y desplazó los ritmos circadianos también al doble.

PUBLICIDAD

Otro estudio publicado en PMC, que revisó investigaciones sobre exposición a luz azul, encontró que en cerca de la mitad de los trabajos analizados esta luz se asoció con un aumento en marcadores de bienestar negativo: irritabilidad, ansiedad y tensión.

Cómo funciona la iluminación circadiana

Según una guía de tendencias de iluminación publicada por NOVA of California, estos sistemas regulables cambian la temperatura de color de forma automática: entre 5000K y 6500K por la mañana, pasando a 3000K durante la tarde, y bajando a un rango de entre 2200K y 2700K por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia que domina el diseño de dormitorios en 2026 se conoce como iluminación circadiana o “human-centric lighting”. La idea central: la luz debe imitar el comportamiento del sol a lo largo del día.

Según una guía de tendencias de iluminación publicada por NOVA of California, estos sistemas regulables cambian la temperatura de color de forma automática: entre 5000K y 6500K por la mañana, pasando a 3000K durante la tarde, y bajando a un rango de entre 2200K y 2700K por la noche.

PUBLICIDAD

Esa progresión no es arbitraria. La luz fría y brillante de la mañana favorece el estado de alerta y activa la secreción de cortisol, la hormona asociada a la vigilia. La luz cálida y tenue de la noche, en cambio, permite que el cuerpo se prepare para el descanso.

Para lograrlo sin instalar un sistema completo de domótica, algunos especialistas recomiendan bombillas de temperatura ajustable, capaces de pasar de un tono frío a uno cálido según el horario o el comando del usuario.

Tips de iluminación: las tres capas que recomiendan los expertos

Luz de acento. Es la capa decorativa: tiras LED detrás del respaldo de la cama, luces para cuadros o lámparas de piso en un rincón. No busca iluminar, sino sumar profundidad visual al ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diseñadores consultados en distintas publicaciones especializadas coinciden en un mismo esquema de trabajo: dividir la iluminación del dormitorio en tres capas independientes, cada una con su propio interruptor o regulador.

PUBLICIDAD

Luz ambiental. Es la base general del cuarto. Puede ser un plafón central, una tira LED perimetral o luz indirecta que rebota en el techo. La recomendación es que esté siempre en el rango cálido, entre 2700K y 3000K, y que cuente con un regulador de intensidad (dimmer).

Luz de tarea. Se concentra en zonas específicas: la mesa de noche para leer, el vestidor o el espejo. Los especialistas sugieren lámparas de brazo articulado o apliques de pared ubicados a una altura de entre 28 y 32 pulgadas (71 a 81 centímetros) sobre el colchón, para no generar sombras molestas.

PUBLICIDAD

Luz de acento. Es la capa decorativa: tiras LED detrás del respaldo de la cama, luces para cuadros o lámparas de piso en un rincón. No busca iluminar, sino sumar profundidad visual al ambiente.

La única excepción a la regla de la luz cálida es el vestidor o el espejo de maquillaje, donde una luz neutra de alrededor de 4000K ayuda a distinguir colores con mayor precisión.

Los especialistas también remarcan que instalar reguladores de intensidad en cada circuito es, según varias de las fuentes consultadas, la mejora de mayor impacto que se puede hacer sin necesidad de obra.

Recomendaciones para la noche

En los 30 minutos previos a acostarse, la recomendación es luz muy tenue, de tono ámbar, o directamente oscuridad. Para los desplazamientos nocturnos, como ir al baño, se aconsejan luces rojas o ámbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas en sueño consultados por Sleep Foundation recomiendan una progresión clara a lo largo de la tarde y la noche. Entre dos y tres horas antes de dormir, sugieren luz cálida (2700K o menos) a baja intensidad, del tipo que aportan lámparas de mesa con reguladores.

PUBLICIDAD

En los 30 minutos previos a acostarse, la recomendación es luz muy tenue, de tono ámbar, o directamente oscuridad. Para los desplazamientos nocturnos, como ir al baño, se aconsejan luces rojas o ámbar, que preservan la visión adaptada a la oscuridad y afectan menos al ritmo circadiano.

Harvard Health agrega una serie de medidas concretas para reducir la exposición a luz azul en las horas previas al sueño: evitar pantallas brillantes entre dos y tres horas antes de acostarse, cubrir o retirar los indicadores LED de los electrodomésticos, y exponerse a mucha luz brillante durante el día para reforzar el ciclo de sueño nocturno.