México

Las razones por las que diseñadores evitan la luz blanca en el dormitorio

La razón va más allá de la decoración: ese tono frío puede frenar la melatonina, retrasar el descanso y aumentar la tensión antes de acostarse, según estudios y guías especializadas

Vista frontal de un dormitorio moderno en tonos neutros con una cama grande, almohadas, banco, mesita de noche, lámpara colgante y armario de madera oscura.
Estudios recientes confirman que este tipo de iluminación suprime la melatonina, retrasa el sueño y puede elevar los niveles de estrés antes de acostarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los diseñadores de interiores coinciden en un punto para 2026: la luz blanca fría no tiene lugar en el dormitorio. La razón no es solo estética, sino biológica.

Estudios recientes confirman que este tipo de iluminación suprime la melatonina, retrasa el sueño y puede elevar los niveles de estrés antes de acostarse.

PUBLICIDAD

Por eso, la recomendación unánime del sector apunta hacia la luz cálida, entre 2700K y 3000K, como estándar para cualquier espacio de descanso.

El error que se repite en la mayoría de las casas

Cama con cabecero tapizado, dos almohadas blancas, edredón negro, mesita de noche con florero de rosas, vela encendida, lámpara de pared, planta en maceta y ventana.
Un dormitorio con iluminación cálida muestra una cama con ropa de cama oscura, una mesita de noche con un florero y una vela encendida, junto a una planta y una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón más común en los dormitorios es una sola luz cenital, brillante y sin regulación, ubicada justo sobre la cama. Según una guía especializada en diseño de dormitorios en India, publicada por Studio Matrx, este esquema es “exactamente lo contrario” de lo que necesita un espacio de descanso: mientras que en el resto de la casa se busca luminosidad, en el dormitorio hay que perseguir la calma.

El problema se agrava porque esa luz cenital queda en la línea de visión directa de quien está acostado. Es lo último que se ve antes de dormir y lo primero que golpea los ojos al encenderse de madrugada.

PUBLICIDAD

Frente a ese modelo, los especialistas en diseño proponen un dormitorio que funcione como un “capullo” por la noche: tenue, cálido y sin deslumbramientos, pero con la flexibilidad de volverse suficientemente brillante para tareas cotidianas durante el día.

Qué dice la ciencia sobre la luz blanca y el estrés

¿Por qué la luz blanca puede resultar estresante antes de dormir? La luz blanca fría, con alta emisión en el espectro azul (460-480 nm), suprime la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Un estudio publicado en 2026 en la revista científica Nature Scientific Reports midió que las lámparas LED frías generan una supresión de melatonina de hasta 12,3%, frente a apenas 3,6% en las LED cálidas y 1,5% en las incandescentes tradicionales.

El mismo trabajo, disponible en la base de datos PMC, mostró que un sistema de luz regulable puede reducir esa supresión de melatonina del 10% (a 5700K, luz fría) a solo 0,1% (a 2100K, luz cálida), con solo cambiar la temperatura de color del ambiente.

Más allá del sueño, hay indicios de un vínculo con el estrés general. Un artículo de investigación presentado en la conferencia científica SIAP 2025 y publicado en Set-Science señala que la iluminación inadecuada, incluida la luz de baja calidad y temperaturas de color superiores a 4000K, se asocia con fatiga, insomnio y “malestar emocional”.

En esa misma línea, estudios citados por la publicación especializada Harvard Health advierten que la luz nocturna, incluso en niveles bajos como los de una lámpara de mesa, puede alterar el reloj biológico y afectar la secreción de melatonina. La investigación de Harvard encontró que la luz azul suprimió la melatonina durante el doble de tiempo que la luz verde de brillo comparable, y desplazó los ritmos circadianos también al doble.

Otro estudio publicado en PMC, que revisó investigaciones sobre exposición a luz azul, encontró que en cerca de la mitad de los trabajos analizados esta luz se asoció con un aumento en marcadores de bienestar negativo: irritabilidad, ansiedad y tensión.

Cómo funciona la iluminación circadiana

Primer plano de un paciente psiquiátrico durmiendo boca arriba en una cama de hospital bajo sábanas blancas, con una lámpara de pared emitiendo luz ámbar.
Según una guía de tendencias de iluminación publicada por NOVA of California, estos sistemas regulables cambian la temperatura de color de forma automática: entre 5000K y 6500K por la mañana, pasando a 3000K durante la tarde, y bajando a un rango de entre 2200K y 2700K por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia que domina el diseño de dormitorios en 2026 se conoce como iluminación circadiana o “human-centric lighting”. La idea central: la luz debe imitar el comportamiento del sol a lo largo del día.

Según una guía de tendencias de iluminación publicada por NOVA of California, estos sistemas regulables cambian la temperatura de color de forma automática: entre 5000K y 6500K por la mañana, pasando a 3000K durante la tarde, y bajando a un rango de entre 2200K y 2700K por la noche.

Esa progresión no es arbitraria. La luz fría y brillante de la mañana favorece el estado de alerta y activa la secreción de cortisol, la hormona asociada a la vigilia. La luz cálida y tenue de la noche, en cambio, permite que el cuerpo se prepare para el descanso.

Para lograrlo sin instalar un sistema completo de domótica, algunos especialistas recomiendan bombillas de temperatura ajustable, capaces de pasar de un tono frío a uno cálido según el horario o el comando del usuario.

Tips de iluminación: las tres capas que recomiendan los expertos

Un dormitorio acogedor con una cama hecha con sábanas de lino beige, cabecero y mesita de noche de madera clara, dos lámparas, una planta y una taza sobre la mesita.
Luz de acento. Es la capa decorativa: tiras LED detrás del respaldo de la cama, luces para cuadros o lámparas de piso en un rincón. No busca iluminar, sino sumar profundidad visual al ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diseñadores consultados en distintas publicaciones especializadas coinciden en un mismo esquema de trabajo: dividir la iluminación del dormitorio en tres capas independientes, cada una con su propio interruptor o regulador.

Luz ambiental. Es la base general del cuarto. Puede ser un plafón central, una tira LED perimetral o luz indirecta que rebota en el techo. La recomendación es que esté siempre en el rango cálido, entre 2700K y 3000K, y que cuente con un regulador de intensidad (dimmer).

Luz de tarea. Se concentra en zonas específicas: la mesa de noche para leer, el vestidor o el espejo. Los especialistas sugieren lámparas de brazo articulado o apliques de pared ubicados a una altura de entre 28 y 32 pulgadas (71 a 81 centímetros) sobre el colchón, para no generar sombras molestas.

Luz de acento. Es la capa decorativa: tiras LED detrás del respaldo de la cama, luces para cuadros o lámparas de piso en un rincón. No busca iluminar, sino sumar profundidad visual al ambiente.

La única excepción a la regla de la luz cálida es el vestidor o el espejo de maquillaje, donde una luz neutra de alrededor de 4000K ayuda a distinguir colores con mayor precisión.

Los especialistas también remarcan que instalar reguladores de intensidad en cada circuito es, según varias de las fuentes consultadas, la mejora de mayor impacto que se puede hacer sin necesidad de obra.

Recomendaciones para la noche

Una mujer de pie descalza con pijama, con los brazos estirados hacia arriba y el cuerpo inclinado, en un dormitorio con cama, mesa de luz y cortinas.
En los 30 minutos previos a acostarse, la recomendación es luz muy tenue, de tono ámbar, o directamente oscuridad. Para los desplazamientos nocturnos, como ir al baño, se aconsejan luces rojas o ámbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas en sueño consultados por Sleep Foundation recomiendan una progresión clara a lo largo de la tarde y la noche. Entre dos y tres horas antes de dormir, sugieren luz cálida (2700K o menos) a baja intensidad, del tipo que aportan lámparas de mesa con reguladores.

En los 30 minutos previos a acostarse, la recomendación es luz muy tenue, de tono ámbar, o directamente oscuridad. Para los desplazamientos nocturnos, como ir al baño, se aconsejan luces rojas o ámbar, que preservan la visión adaptada a la oscuridad y afectan menos al ritmo circadiano.

Harvard Health agrega una serie de medidas concretas para reducir la exposición a luz azul en las horas previas al sueño: evitar pantallas brillantes entre dos y tres horas antes de acostarse, cubrir o retirar los indicadores LED de los electrodomésticos, y exponerse a mucha luz brillante durante el día para reforzar el ciclo de sueño nocturno.

Temas Relacionados

DecoraciónElectricidadMelatoninaRitmo circadianoiluminaciónfocoshogarmexico-noticiasmexico-saludNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este viernes 11 de septiembre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este viernes 11 de septiembre

Ciudad de México: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 11 de septiembre

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Ciudad de México: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 11 de septiembre

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre? Se reportan atrasos en Línea A y 8 por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre? Se reportan atrasos en Línea A y 8 por lluvia

La calidad del aire en la CDMX este 11 de septiembre

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

La calidad del aire en la CDMX este 11 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fotos del hospital clandestino del CJNG: así vivían los reclutas heridos entre muletas, colchones rotos y altares a la Santa Muerte

Fotos del hospital clandestino del CJNG: así vivían los reclutas heridos entre muletas, colchones rotos y altares a la Santa Muerte

Red de extorsión en Ecatepec: Diputado contradice a FGJEM y niega detenciones en la Central de Abasto

Mariana Echeverría revela que dio shows privados a narcotraficantes: reconoció a uno tras verlo en las noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

Golpe a los ejércitos de los cárteles, Sinaloa aprueba hasta 30 años de cárcel por el reclutamiento forzado de menores

ENTRETENIMIENTO

Ernesto Laguardia revive historia del yate donde murió Emilio Azcárraga Milmo

Ernesto Laguardia revive historia del yate donde murió Emilio Azcárraga Milmo

Carín León cancela concierto en Sphere de Las Vegas por fallas en aviones: fans abuchean tras reprogramar hasta 2027

Mariana Echeverría revela que dio shows privados a narcotraficantes: reconoció a uno tras verlo en las noticias

“Pa’ cuidarte y serte fiel”: Nodal adelanta canción y fans aseguran que será el tema de su boda con Ángela Aguilar

Aldo Rendón presume a su novio tras salir de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Pumas quería retenerlo, pero el “Memote” eligió a Tigres: así se dio la polémica salida de Guillermo Martínez

Pumas quería retenerlo, pero el “Memote” eligió a Tigres: así se dio la polémica salida de Guillermo Martínez

Pumas golea al León y vuelve al triunfo: partido termina con agresiones en CU

Hormiga González lanza mensaje a Julián Quiñones por nominación al Balón de Oro y confiesa cómo tomó su poca participación en el Mundial 2026

Ivar Sisniega estaría por despedirse como presidente de la FMF tras presentación de Rafa Márquez como técnico de la Selección Mexicana

La burla que Conor Benn lanzó a Ryan García por no hablar español previo a su pelea: “¿Eres mexicano?”