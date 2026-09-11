‘Fico Gutiérrez’ respaldó a Álvaro Uribe por investigación de la Fiscalía de las masacres de El Aro y La Granja: “Creo en su inocencia”

El alcalde de Medellín expresó su respaldo al expresidente de la República y expresó su "firme creencia en su inocencia" frente a los procesos judiciales que enfrenta - crédito @Cedemocratico/X

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En un pronunciamiento que causó reacciones en la escena política, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, frente al proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en las masacres de La Granja y El Aro, así como por el homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Gutiérrez, que será mandatario de la capital antioqueña en su segundo periodo hasta el 31 de diciembre de 2027, participó en Los Cuchos, que conducen Uribe y el exsenador José Obdulio Gaviria. Aunque la conversación se centró en proyectos de infraestructura para Medellín y Antioquia, el alcalde aprovechó su intervención para enviar un mensaje personal al exmandatario.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo creer en la inocencia del exmandatario Álvaro Uribe Vélez frente a los procesos que afronta en la Fiscalía - crédito EFE

“Yo quiero decirle que creo en usted y que creo en su inocencia. Lo he visto entregarle su vida al trabajo por Colombia y por todas las regiones”, indicó Gutiérrez, que también se refirió a las dificultades que, según dijo, atraviesan Uribe y su entorno familiar por cuenta de los procesos judiciales que han cursado en su contra y que en la actualidad también vinculan a Santiago Uribe.

Así, antes de abordar las obras y planes de la ciudad que expuso en detalle en este espacio, fue claro en expresar que quería hacer una declaración desde lo personal. “Yo sé que han sido momentos duros para usted, para su familia, pero quiero decirle que no está solo. Aquí tiene un amigo que lo quiere, que lo admira, que lo acompaña, que lo respeta”, agregó el exmandatario regional.

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De esta manera, envió “un abrazo muy grande” al exjefe de Estado y a sus familiares, teniendo en cuenta que el hermano del exgobernante fue condenado a 28 años de prisión por la comisión de los punibles de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, declarados como crímenes de lesa humanidad, pues participó como creador y líder del grupo “Los Doce Apóstoles”.

Fiscalía indaga la presunta responsabilidad de Uribe en crímenes de Antioquia

El respaldo de Gutiérrez ocurrió una semana después de que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó a Uribe a indagatoria por hechos ocurridos en Antioquia entre 1996 y 1998, cuando Uribe Vélez era gobernador del departamento (1995-1997); cargo en el que impulsó la política de seguridad que posteriormente destacó su periodo como presidente (2002-2010).

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La investigación del ente acusador examina la presunta relación del exgobernador con la conformación de estructuras paramilitares que operaron en la región, las incursiones armadas en los corregimientos de La Granja y El Aro, en Ituango, y el asesinato del abogado Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín, en hechos en los que ha sido relacionado el ex jefe de Estado.

Según el expediente, la fiscal Gloria Marcela Abadía busca imputar a Uribe Vélez por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Con ello, se busca establecer si como gobernador, omitió medidas de protección frente a los riesgos que enfrentaba la población civil y si pudo tener algún grado de participación en los crímenes.

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