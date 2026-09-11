Brasil incautó 4,5 toneladas de marihuana y armas en una lancha interceptada en el Amazonas tras una alerta de Colombia

La Armada de Colombia y la Policía Federal de Brasil incautaron 4,5 toneladas de marihuana tipo creepy en una lancha interceptada en el río Amazonas - crédito prensa Armada Colombia

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La Armada de Colombia, con apoyo de la Policía Federal de Brasil, incautó 4,5 toneladas de marihuana tipo creepy en una lancha interceptada en el río Amazonas, en jurisdicción brasileña. El operativo, informado el jueves 10 de septiembre de 2026, también permitió decomisar armas de alto calibre que estaban dentro de la embarcación.

La acción tuvo lugar en el sector de Codajás, en Brasil, después de un intercambio de información de inteligencia naval y aérea entre la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y las autoridades brasileñas. Según el comunicado de la Fuerza Naval de la Amazonía, la lancha habría partido desde el área de la triple frontera.

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La embarcación tenía seis motores de alta potencia y transportaba cerca de 4.500 kilogramos de marihuana, además de dos ametralladoras M60, tres fusiles AK-47 y municiones o elementos de guerra de alto calibre, según el reporte oficial. El material quedó bajo custodia de las autoridades de Brasil tras el procedimiento de inspección.

La lancha que habría salido del área de la triple frontera llevaba seis motores, dos ametralladoras M60, tres fusiles AK-47 y municiones de alto calibre - crédito prensa Armada de Colombia

La operación se desarrolló como parte de una coordinación binacional dirigida a frenar las rutas fluviales que usan organizaciones transnacionales para mover drogas por la cuenca amazónica. La Armada indicó que sus capacidades de inteligencia permitieron ubicar la embarcación y aportar información para que la Policía Federal de Brasil realizara la interdicción.

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El río Amazonas constituye una vía de conexión entre zonas de producción y corredores de salida hacia otros mercados de la región. En este caso, las autoridades señalaron que el cargamento procedía del área de la triple frontera, una zona en la que confluyen los territorios de Colombia, Brasil y Perú.

De acuerdo con la institución colombiana, el decomiso evitó que el cargamento llegara a las redes que financian actividades criminales en la región. La entidad estimó el valor de la droga en más de USD 47 millones, aunque no precisó el destino final que tendría la marihuana ni informó sobre personas detenidas durante la interceptación.

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La Policía Federal de Brasil interceptó una lancha en el Amazonas tras información aportada por Colombia - crédito Armada de Colombia

La Fuerza Naval de la Amazonía afirmó que el procedimiento interrumpió parte de una cadena logística destinada al traslado de estupefacientes a través del Amazonas.

Contundencia operacional de la Armada: cuatro presuntos narcotraficantes fueron capturados en Antioquia

La incautación en el Amazonas se conoció el mismo día en que la Fuerza Naval del Pacífico informó sobre otra operación contra el narcotráfico, esta vez dirigida contra una estructura que presuntamente enviaba clorhidrato de cocaína hacia puertos de Estados Unidos y Europa.

En ese caso, la Armada de Colombia y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional capturaron a cuatro presuntos integrantes de la organización durante operativos simultáneos en Medellín y en los municipios de Apartadó y Turbo, en Antioquia. Las autoridades aseguraron que la investigación se extendió durante más de dos años.

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La Fuerza Naval del Pacífico capturó en Medellín, Apartadó y Turbo a cuatro presuntos integrantes de una red que enviaba cocaína a Estados Unidos y Europa - crédito Armada de Colombia

La estructura habría comenzado sus actividades en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y después habría trasladado parte de su operación al puerto de Turbo. Según las investigaciones, sus integrantes coordinaban la contaminación de contenedores y la instalación de cargamentos subacuáticos con droga en buques o cargas que salían por vía marítima.

Entre los detenidos está un hombre conocido con los alias de “Juan” o “el Viejo”, capturado en Apartadó y señalado de liderar la red. Los otros arrestados tienen 31, 39 y dos de ellos 55 años, de acuerdo con el comunicado de la Armada.

La Armada sostuvo que la organización intervenía en el envío de grandes cantidades de cocaína desde los corredores marítimos del Pacífico y el Caribe colombiano hacia puertos de Estados Unidos y Europa.

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La investigación en Antioquia indicó que la estructura operaba desde Buenaventura y Turbo con contaminación de contenedores y cargamentos subacuáticos en buques - crédito Armada de Colombia

La modalidad investigada incluía la contaminación de contenedores, una práctica que consiste en ocultar paquetes de droga dentro de cargas legales antes de su salida de los puertos.

Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir su situación judicial.