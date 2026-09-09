El general (r) Jorge Andrés Zuluaga asumirá la Dirección Nacional de Inteligencia

Jorge Andrés Zuluaga fue nombrado director general de la Dirección Nacional de Inteligencia mediante un decreto del 9 de septiembre - crédito Composición fotográfica

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El general retirado Jorge Andrés Zuluaga fue nombrado director general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el organismo encargado de las labores de inteligencia del Estado colombiano. La designación fue formalizada el miércoles 9 de septiembre de 2026 mediante un decreto del Departamento Administrativo de la Presidencia.

El presidente Abelardo de la Espriella eligió a Zuluaga para conducir una entidad adscrita directamente a la Presidencia y cuyo director ocupa un cargo de confianza del jefe de Estado. El nuevo funcionario reemplazará a la cúpula que estuvo al frente de la agencia durante el gobierno de Gustavo Petro, período en el que la DNI enfrentó cuestionamientos por presuntos contactos de algunos de sus integrantes con actores ilegales.

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El decreto establece que Zuluaga López fue nombrado “a partir de la fecha” en el empleo de director general del Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia. Con esa decisión, el militar retirado volverá a ocupar un puesto vinculado al área de inteligencia, donde desarrolló buena parte de su carrera dentro del Ejército.

El decreto confirmó el nombramiento de Jorge Andrés Zuluaga en la DNI

El presidente Abelardo De La Espriella puso a Jorge Andrés Zuluaga al frente de la DNI, una entidad adscrita directamente a la Presidencia - crédito Cortesía

La llegada de Jorge Andrés Zuluaga a la Dirección Nacional de Inteligencia se produjo tras una trayectoria de más de tres décadas en el Ejército Nacional. El exoficial, de 61 años, ingresó a la institución a comienzos de la década de 1980 y en 2012 alcanzó el grado de brigadier general.

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Su nombre adquirió notoriedad por su participación en la Operación Jaque, el operativo militar de 2008 que permitió la liberación de 15 personas secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), entre ellas la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

Para entonces, Zuluaga tenía el rango de coronel y cumplía labores de inteligencia. La operación se basó en una estrategia con la que integrantes del Ejército hicieron creer a la guerrilla que los cautivos serían trasladados en una misión humanitaria. Los secuestrados terminaron bajo control de las Fuerzas Militares.

La JEP compulsó copias por hechos atribuidos a la Regional de Inteligencia Militar No. 5

La carrera del nuevo director de la DNI también incluye señalamientos que llegaron a instancias judiciales. Entre marzo de 2004 y junio de 2005, Zuluaga fue comandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 5 (Rime 5), una unidad que operaba en el centro de Colombia.

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La JEP compulsó copias en 2024 para que la justicia investigue a Jorge Andrés Zuluaga por hechos atribuidos a la Regional de Inteligencia Militar No. 5 - crédito Europa Press

En octubre de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias para que la justicia ordinaria investigara al general retirado. La decisión surgió en el contexto de indagaciones sobre presuntas labores de perfilamiento y persecución contra dirigentes de la Unión Patriótica (UP), a quienes se habría señalado como integrantes de las Farc.

Uno de los casos mencionados en el auto judicial es el homicidio de José Rubiel Malambo, que había sido candidato de la UP al Concejo de Ortega, en el departamento de Tolima. Según el documento, miembros de las Fuerzas Militares lo asesinaron y luego lo presentaron como un guerrillero muerto en combate, con el objetivo de obtener reconocimientos.

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La JEP indicó que la Rime 5 había identificado a Malambo como supuesto jefe de milicias de las Farc y que esa información llegó al batallón al que pertenecían los militares implicados. Dos soldados que reconocieron responsabilidad en el crimen mencionaron al entonces teniente coronel Zuluaga, de acuerdo con el auto.

El mismo documento recoge declaraciones de antiguos integrantes del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que afirmaron que recibieron desde esa regional de inteligencia listados con nombres de personas que debían ser asesinadas.

El caso Andrómeda marcó su salida de la inteligencia militar en 2014

El caso Andrómeda apartó a Jorge Andrés Zuluaga de la inteligencia militar en 2014, tras denuncias sobre interceptaciones a negociadores del Gobierno en el proceso de paz con las Farc - crédito X

Otro de los antecedentes que rodean a Zuluaga se relaciona con el caso conocido como Andrómeda, que salió a la luz en febrero de 2014, durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

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La revista Semana informó entonces que, bajo la fachada de un local comercial situado en el barrio Galerías de Bogotá, funcionaba una central de interceptaciones vinculada a integrantes del Ejército. Entre los objetivos de esas actividades figuraban negociadores del Gobierno que participaban en los diálogos con la guerrilla.

Las unidades involucradas pertenecían a la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec), que en ese momento estaba bajo el mando de Zuluaga. Tras conocerse el escándalo, el expresidente Santos lo apartó de ese cargo. El oficial continuó durante algunos años más en la institución, aunque fuera de la rama de inteligencia, como jefe de desarrollo humano.

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Después de su retiro del servicio activo, Zuluaga ingresó a la actividad política. En 2019 fue elegido concejal de Tenjo, municipio cercano a Bogotá, por el partido Centro Democrático, para el período 2020-2023.

La designación de Zuluaga deja al frente de la DNI a un oficial retirado con experiencia en inteligencia militar y con antecedentes que generaron cuestionamientos judiciales y políticos. Su nombramiento entró en vigor con la expedición del decreto presidencial del 9 de septiembre de 2026.