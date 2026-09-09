Juzgado ordenó al gobierno de Aberlardo de la Espriella ocultar publicaciones de cadáveres de criminales abatidos: tiene un día para cumplir

En la presentación de uno de los resultados operaciones, el presidente De la Espriella caminó entre los cadáveres - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

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El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre) que oculte las publicaciones que se hicieron en la cuenta oficial de la Presidencia de la República en la red social Instagram, que muestran los cadáveres de presuntos criminales abatidos por la fuerza pública. Las publicaciones se hicieron el 2 y 4 de septiembre de 2026 y corresponden a los resultados de las operaciones militares Azarías (Miraflores, Guaviare) y Centinela de la Patria (La Guajira).

La decisión del despacho obedece a una acción de tutela presentada por el congresista Santiago Osorio Marín, la cual admitió para su estudio. Concluyó que, mientras se resuelve la tutela, es necesario adoptar una medida de carácter temporal dirigida a impedir que el contenido que expone los cuerpos de los criminales continúe siendo públicamente accesible.

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“En consecuencia, se ordenará al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Dapre (...) que dentro del término de un (1) día contado a partir de la notificación del presente proveído, proceda con el ocultamiento de las publicaciones”, se lee en la providencia del juzgado, revelada por Caracol Radio.

Los resultados que expuso el gobierno de Abelardo de la Espriella corresponden a las operaciones Azarías (Miraflores, Guaviare) y Centinela de la Patria (La Guajira) - Diego Pineda/Colprensa

La medida provisional no implica la eliminación de los contenidos. Sin embargo, su ocultamiento temporal sirve para salvaguardar el derecho fundamental a la integridad personal de los menores de edad. Pues, según el juzgado, los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos de todas las acciones y conductas que puedan ocasionar daño o sufrimiento psicológico. En este caso, las imágenes expuestas por la Presidencia podrían generar esos efectos, aunque el despacho debe determinar si las publicaciones son violentas o explícitas.

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El congresista Osorio Marín reaccionó a la medida provisional adoptada por el juzgado. Catalogó la exhibición de los cuerpos como un “espectáculo” que, a su juicio, debe detenerse. “Interpusimos una tutela para que el señor Abelardo de la Espriella, presidente de la República, elimine los videos que desde el morbo construyó y difundió durante las últimas semanas, utilizando imágenes de personas muertas. Hoy la justicia nos ha dado la razón, porque hasta el espectáculo, señor Abelardo, tiene límites”, dijo el legislador, en declaraciones aportadas a Caracol Radio.

Debate por la exhibición de cuerpos de criminales

La divulgación de las fotos y videos de los cadáveres generó malestar en varios sectores del país político colombiano. Tanto así, que personas como el expresidente Gustavo Petro se pronunciaron al respecto, cuestionando al gobierno de Abelardo de la Espriella.

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El expresidente Gustavo Petro cuestionó al mandatario De la Espriella por la exposición de cuerpos de presuntos criminales dados de baja - crédito @petrogustavo/X

“Esto se llama hacer de la muerte un trofeo, solo gente sin alma pueden hacer esto. Cual Cristo rey, aquí esta el señor que se esconde entre la muerte, lo contrario de Jesús que pregonaba la luz y la vida. Cual diferencia con la gente de Iván Mordisco que filmaba las volquetadas de niños y jóvenes asesinados (sic)”, aseveró Petro en la red social.

Sin embargo, desde la administración de De la Espriella defienden la manera como se han dado a conocer los resultados operacionales. Ante las críticas que hizo en su momento la defensora del Pueblo, Iris Marín, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, negó que el Estado esté actuando como las organizaciones criminales que se caracterizan por su crueldad, como afirmó la funcionaria.

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Rodrigo Lara rechazó equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas y defendió el deber de combatir a los grupos armados - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Aseguró que su deber es combatir a los delincuentes que causan terror en el territorio. “Lamentamos, sin embargo, lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde”, señaló el jefe de cartera en X.

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, también respaldó los resultados operacionales del gobierno e incluso propuso hacer una recolección de fondos para comprar bolsas para “empacar” los cuerpos de los criminales abatidos.

El senador declarado de Gobierno, aunque hace parte del partido Alianza Verde, aplaudió el enfoque de seguridad en la administración actual, que ya propinó fuertes golpes al crimen organizado, como la neutralización de alias Bendito Menor - crédito @JotaPeHernandez/X

“Que estén empacados como lo que son y como lo determinó el mismo presidente Abelardo, unos miserables bandidos”, dijo.