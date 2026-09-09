Colombia

Balacera en Engativá, Bogotá, tras intento de robo de una camioneta de alta gama: hay un capturado

El operativo policial permitió recuperar el vehículo y decomisar un arma de fuego, mientras se adelanta la búsqueda de los demás sospechosos

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Se presento un enfrentamiento entre un presunto delincuente y uniformados de la Policía en el barrio El Muelle, en Engativá. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Un intento de hurto de una camioneta de alta gama terminó con un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías en el barrio El Muelle, localidad de Engativá, en Bogotá. Los hechos ocurrieron entre la noche del lunes 7 de septiembre y la madrugada del martes 8 de septiembre, cuando varios sujetos armados presuntamente intimidaban a los ocupantes del vehículo.

La información fue conocida por Citytv, medio que reportó que los uniformados se encontraban realizando labores de patrullaje en el sector cuando advirtieron lo que estaba ocurriendo.

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Policía intervino durante el intento de hurto

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana al medio, los uniformados sorprendieron a uno de los sujetos cuando presuntamente intimidaba con un arma de fuego a los ocupantes de la camioneta.

El comandante de la estación de Policía de Engativá, José Bejarano, explicó que los agentes estaban realizando labores de patrullaje y control cuando fueron alertados sobre la situación.

“Una vez la ciudadanía alerta a la Policía Nacional, quien se encontraba realizando labores de patrullaje y control en el sector, sorprenden a este ciudadano intimidando con arma de fuego a los ocupantes de una camioneta”, señaló el oficial, en declaraciones recogidas por el medio.

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Según la versión entregada por la institución, al advertir la presencia de los policías, uno de los presuntos responsables disparó contra los uniformados.

Manos de una persona con piel oscura, esposadas con cadenas metálicas detrás de su espalda. Viste chaqueta de jean oscura y camiseta gris.
El hombre señalado de disparar contra los uniformados fue capturado y trasladado a un centro asistencial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un presunto delincuente resultó herido y fue capturado

Ante los disparos, los policías reaccionaron con sus armas de dotación. De acuerdo con el comandante Bejarano, el procedimiento se produjo frente a una “amenaza inminente” contra los uniformados.

“Al advertir la presencia de la Policía Nacional, este ciudadano dispara contra la integridad de nuestros uniformados, obligando ante la amenaza inminente de que accionen su arma de dotación e impacten en una de sus extremidades inferiores para poder reducirlo”, afirmó el comandante.

El hombre recibió un impacto en una de sus extremidades inferiores y posteriormente fue capturado por los uniformados.

Después del procedimiento, el detenido fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades también le leyeron sus derechos, de acuerdo con la información reportada.

La Policía informó que durante el procedimiento fue incautada el arma de fuego que habría sido utilizada para intimidar a los ocupantes de la camioneta y posteriormente para disparar contra los uniformados.

El arma de fuego fue incautada durante el procedimiento realizado por la Policía. - crédito captura de video (Citytv)
El arma de fuego fue incautada durante el procedimiento realizado por la Policía. - crédito captura de video (Citytv)

Los demás sospechosos escaparon

Mientras se desarrollaba la intervención policial, los demás presuntos integrantes del grupo que participaba en el intento de hurto huyeron del lugar.

La Policía inició la búsqueda de estas personas y adelanta la revisión de cámaras de seguridad del sector para obtener información que permita establecer sus identidades.

Las autoridades también buscan determinar la ruta que habrían utilizado los demás sospechosos para escapar después del procedimiento.

Hasta el momento, la información suministrada no reporta nuevas capturas relacionadas con este caso.

La camioneta fue recuperada

La intervención de los uniformados permitió además recuperar la camioneta de alta gama que estaba siendo objeto del intento de hurto.

El vehículo fue posteriormente entregado a su propietario, de acuerdo con la información entregada por la Policía al medio.

El procedimiento quedó registrado como parte de las acciones adelantadas por los uniformados que se encontraban realizando labores de patrullaje en el barrio El Muelle.

La Policía recuperó la camioneta de alta gama que estaba siendo objeto del intento de hurto en Engativá. - crédito captura de video (Citytv)
La Policía recuperó la camioneta de alta gama que estaba siendo objeto del intento de hurto en Engativá. - crédito captura de video (Citytv)

Operativos contra el hurto en Bogotá

Según la Policía Nacional, en lo corrido de 2026 se han realizado 32 capturas por hurto de vehículos en Bogotá y se han recuperado 149 automotores.

En Engativá, los operativos contra este delito también han dejado resultados. Durante 2025, la Policía reportó 1.801 capturas por diferentes casos de hurto, además de la recuperación de 66 carros y 79 motocicletas.

En junio de 2026, la Policía y la Fiscalía desarticularon en Engativá y Suba la banda ‘Los Astutos’, señalada de hurtar motocicletas mediante la modalidad de halado. Cinco personas fueron capturadas tras cinco allanamientos.

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