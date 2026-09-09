Paquete Económico 2027: Gobierno proyecta apoyo a Pemex y a CFE

El gobierno federal dará apoyos a Pemex y a CFE en el Presupuesto del 2027

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El Paquete Económico 2027 plantea un escenario financiero que estima y proyecta para el próximo ejercicio fiscal, Petróleos Mexicanos (Pemex), podría alcanzar un superávit financiero de 95.1 mil millones de pesos (mmdp) durante 2027, considerando una transferencia proyectada del Gobierno Federal por 81.1 mmdp.

Estos recursos estarían destinados al pago de amortizaciones de deuda y créditos bancarios contratados en ejercicios anteriores.

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Sin considerar dicha transferencia, se proyecta que Pemex tendría un superávit financiero de 14 mmdp.

¿Cuánto dinero se proyecta transferir a Pemex en 2027?

El proyecto del Paquete Económico contempla una transferencia estimada de 81.1 mmdp para Pemex durante 2027.

El objetivo sería respaldar el pago de amortizaciones de deuda y créditos bancarios contratados previamente. Sin embargo, el documento establece que este apoyo estaría sujeto a una mejora equivalente en el balance financiero de la empresa pública.

La finalidad proyectada es que la operación no incremente el déficit presupuestario consolidado entre el Gobierno Federal y Pemex.

El planteamiento se sustenta en que las amortizaciones de deuda representan una reducción de pasivos y no una erogación presupuestaria.

Asimismo, se proyecta para Pemex un techo de gasto en servicios personales de 118.6 mmdp durante el ejercicio fiscal 2027.

Se proyecta una caída de los ingresos petroleros

Hacienda estima una menor contribución de los ingresos petroleros para 2027

Uno de los principales elementos del escenario financiero previsto para 2027 sería una menor contribución de los ingresos petroleros.

El proyecto estima una disminución real de 26.7% en los ingresos petroleros correspondientes al Gobierno Federal, respecto al cierre estimado de 2026.

Para Pemex, en tanto, se proyecta una reducción real de 10.3% en sus ingresos petroleros.

La reducción estimada respondería principalmente a la expectativa de menores precios del petróleo y del gas natural frente a los niveles previstos para 2026.

También se considera un menor tipo de cambio y una plataforma de producción de hidrocarburos líquidos que, de acuerdo con las estimaciones, se mantendría en niveles similares a los del año anterior.

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Hacienda proyecta ingresos tributarios por 6.2 billones de pesos

Dinero mexicano pesos (Jorge Contreras/Infobae México)

Ante la disminución estimada de los ingresos petroleros, el proyecto contempla un mayor peso de la recaudación tributaria.

Para 2027, se proyectan ingresos tributarios por 6,263.9 mmdp, lo que representaría un crecimiento real estimado de 5.9% respecto al cierre previsto para 2026.

El crecimiento estaría impulsado principalmente por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

En el caso del ISR, se estima un crecimiento real de 7.2%, mientras que para el IEPS se proyecta un incremento de 10.5% real.

Frente a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, el proyecto calcula que los ingresos tributarios aumentarían en 236.9 mmdp constantes, equivalente a un crecimiento real anual de 3.9%.

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Recaudación sin combustibles se estima en 5.7 billones

El documento también realiza una proyección sin considerar el IEPS correspondiente a combustibles.

Bajo este escenario, se estima que la recaudación tributaria alcanzaría 5,725.3 mmdp durante 2027, con un crecimiento real anual proyectado de 3.4% respecto al monto aprobado para 2026.

La previsión estaría relacionada con la actividad económica esperada para el próximo año y con las mejoras propuestas al marco tributario.

Por tratarse de estimaciones, el comportamiento final de los ingresos dependerá de factores como el desempeño de la economía, la recaudación efectiva y las condiciones de los mercados.

CFE tendría un superávit financiero proyectado de 25 mil mdp

La CFE registra un superávit financiero de 25.0 mmdp Crédito: X/ @CFEmx

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Paquete Económico 2027 proyecta un superávit financiero de 25.0 mmdp.

También se contempla un techo de gasto estimado en servicios personales de 94.0 mmdp.

Las transferencias del Gobierno Federal para la CFE se proyectan en 90.4 mmdp, monto que, de acuerdo con el documento, se mantendría constante en términos reales respecto al monto aprobado para 2026.

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Se estima déficit federal de 4% del PIB

El IMSS tendría un superávit estimado de 67.4 mmdp (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el conjunto de las finanzas públicas, el proyecto estima un déficit del Gobierno Federal de 1,570.3 mmdp en 2027, equivalente a 4.0% del Producto Interno Bruto (PIB).

En contraste, se proyecta que los organismos de control presupuestario directo y las Empresas Públicas del Estado registrarían, en conjunto, un superávit de 211.8 mmdp, equivalente a 0.5% del PIB.

Dentro de esta proyección, el IMSS tendría un superávit estimado de 67.4 mmdp, equivalente a 0.2% del PIB, mientras que para el ISSSTE se proyecta un resultado positivo de 24.2 mmdp, equivalente a 0.1% del PIB.

El documento atribuye estos resultados previstos al crecimiento esperado del empleo formal y de los ingresos provenientes de las cuotas de seguridad social.

En suma, el Paquete Económico 2027 plantea que la menor aportación esperada de los ingresos petroleros sería compensada parcialmente por un aumento de la recaudación tributaria.

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Al mismo tiempo, se contempla mantener el respaldo financiero a Pemex y CFE, aunque los resultados definitivos dependerán de la evolución económica, los precios de los hidrocarburos, el tipo de cambio, la producción petrolera y, finalmente, de la aprobación de las disposiciones presupuestarias para 2027.