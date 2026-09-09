México

Localizan con vida a Dastan Chavarría, menor de 2 años que le fue arrebatado a su madre en Puebla

La Fiscalía del Estado de Puebla, con apoyo de autoridades de Tlaxcala, ubicó al niño en Santa María Acuitlapilco

Dastan Chavarría, niño de 2 años que fue arrebatado a su madre este martes 8 de septiembre en la zona de Misiones de San Francisco, Puebla, fue localizado con vida.
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Dastan Chavarría, niño de 2 años que fue arrebatado a su madre este martes 8 de septiembre en la zona de Misiones de San Francisco, Puebla, fue localizado con vida.

La Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango confirmó el hallazgo del menor, quien permaneció privado de la libertad durante varias horas.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con apoyo de autoridades de Tlaxcala, ubicó al niño en Santa María Acuitlapilco. Las autoridades señalaron que se encuentra sano y salvo.

Hasta el momento, los sujetos que lo sustrajeron no han sido detenidos. La Fiscalía mantiene las investigaciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Captura de un comunicado oficial junto a la fotografía de un niño con el rostro difuminado y el sello LOCALIZADO en letras rojas
Un comunicado oficial de la Comisaría de Coronango informa que el niño Dastan Chavarría Martínez fue localizado a salvo tras haber sido sustraído el 8 de septiembre. (Facebook)

Rapto de Dastan queda registrado en video

Dastan salió con su madre hacia una tienda en la colonia Misiones de San Francisco cuando dos hombres, a bordo de un vehículo, interceptaron a la mujer.

El ataque quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo los sujetos se acercan a la madre, la derriban y toman al menor por la fuerza. Algunos vecinos acudieron para auxiliar a la mujer, pero los responsables lograron escapar con el niño.

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Tras recibir la denuncia, la Fiscalía de Puebla inició las investigaciones y pidió apoyo a autoridades de Tlaxcala ante la posibilidad de que el menor hubiera sido trasladado hacia esa entidad.

Horas después, Dastan fue localizado en Santa María Acuitlapilco y quedó bajo resguardo de las autoridades.

Captura de seguridad de un vehículo gris, un hombre corriendo en la acera hacia una persona y un recuadro circular con el rostro de un menor
El menor Dastan Chavarría fue localizado con vida en Puebla tras ser arrebatado a su madre en la vía pública por un desconocido. (Captura de pantalla X / Fiscalía del Estado de Puebla)

¿Cuál es el estado de salud de Dastan tras ser secuestrado en Puebla?

El reporte oficial señala que el menor fue localizado sano y salvo. La autoridad no informó sobre lesiones ni dio a conocer que requiriera atención médica tras su localización.

La investigación continúa para establecer cómo ocurrió la sustracción, identificar a los responsables y determinar si hubo más personas involucradas.

Puebla registra un alza en rapto de menores

El caso ocurre en un contexto de aumento en las carpetas de investigación por sustracción de menores e incapaces en Puebla.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado acumuló 445 carpetas entre enero y julio de 2026. Julio concentró 79 casos, la cifra mensual más alta del periodo, frente a las 64 carpetas de junio.

La cifra de julio representó un aumento de 23.4 por ciento respecto al mes anterior. Abril ocupó el segundo sitio, con 77 investigaciones.

Los registros también muestran que niñas y niños de entre 0 y 12 años concentran la mayor parte de las víctimas identificadas: 506 de las 568 personas registradas en ese periodo, equivalente a cerca de 89.1 por ciento.

La sustracción de menores se reportó en 76 municipios poblanos. Puebla capital acumuló 141 carpetas, seguida por Tehuacán, con 29; San Andrés Cholula, con 21; y Atlixco y San Pedro Cholula, con 14 cada uno.

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