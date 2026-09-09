Revelan chats de Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, que vinculan a senador morenista con red de Tamaulipas

Miguel Meza, presidente de Defensorxs A.C., revela conversaciones extraídas de los teléfonos de Sergio Carmona, "El Rey del Huachicol". (Redes sociales/Cuartoscuro)

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Miguel Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C., ha revelado conversaciones extraídas de la sábana de los teléfonos de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco conocido como “El Rey del Huachicol”, que muestran comunicación directa con el senador de Morena, José Ramón Gómez Leal desde 2021, el mismo año en que Carmona fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Meza explicó que los mensajes forman parte de miles de documentos obtenidos de dos celulares que Carmona usaba para sus negocios: uno mexicano y otro estadounidense. Los dos teléfonos registraron comunicación mediante llamadas y WhatsApp con 99 números distintos, entre ellos los de alcaldes, diputados y senadores de Morena.

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Las cuatro conversaciones que exhiben la comunicación entre Carmona y Gómez Leal

(Narcopolíticos/Capturas de pantalla)

En una de las conversaciones que Meza mostró, Carmona le escribe a Gómez Leal: “Compadre, todo por este, el americano ya no”, en referencia al celular estadounidense que usaba para sus negocios.

Gómez Leal le responde: “Yes sir. Al rato llega mi amigo con Lacho García.” En ese intercambio aparece “Lacho”, personaje que Meza identificó como Lacho García, el exsubsecretario de Salud en el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y presunto operador financiero de Carmona, quien usaba un despacho en Monterrey para reunirse con la red del empresario.

(Narcopolíticos/Capturas de pantalla)

Otra conversación incluye la frase “¿Vienes al Humo? Negativo, bajo a Culiacán ahorita”, además de referencias a reuniones en Reynosa y a “los amigos”. Meza ubicó estos mensajes en el contexto de los procesos electorales de 2021 en Sinaloa y de 2022 en Tamaulipas, y sostuvo que Carmona “operaba con ellos en Culiacán, Sinaloa”, uno de los sitios donde presuntamente aportó financiamiento a la elección de Morena en esa entidad.

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En una tercera conversación, también fechada en 2021, Gómez Leal le pide a Carmona un “papalote”, término que ambos usaban para referirse a un avión, con el fin de volar desde Toluca. Según Meza, al final no llegaron a usar la aeronave, aunque existen bitácoras de vuelo de otros operadores morenistas en los aviones del empresario.

(Narcopolíticos/Capturas de pantalla)

Los mensajes repiten además la palabra en clave “El Humo”, que Meza no ha logrado descifrar, en referencia a una entrega o transacción pendiente. “No sabemos qué llevaban de El Humo. No sabemos para qué le pedía fiado José Ramón a Sergio Carmona para que pusiera algo y luego él lo compusiera”, explicó el activista.

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Meza señaló como la más delicada una cuarta conversación en la que Gómez Leal le pregunta a Carmona “¿cuándo ves a RGV?”, iniciales que el activista identificó como Rodolfo González Valderrama, exsubdelegado del Bienestar en Tamaulipas y luego titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

En ese mismo intercambio, Gómez Leal le escribe a Carmona: “Es importante que jalen a los 1. El gordo sigue presionando. Importante que el señor ayude.” Y agrega: “El tema sí es urgente. Si el señor no actúa, estamos en riesgo en el pueblo. Están usando un nombre que trae rango y no sabemos quién es.”

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(Narcopolíticos/Capturas de pantalla)

Meza explicó que “los 1” es una expresión que, en otros contextos de huachicol, se usa para referirse al titular de una institución, y citó investigaciones estadounidenses como la Operación Balón Rojo para sugerir que el término podría vincularse con Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán. El activista aclaró que el fragmento difundido no nombra explícitamente a esas personas y que tampoco identificó con certeza quién es “el señor” al que Gómez Leal pide que intervenga.

“Esta conversación es la más importante porque están hablando José Ramón Gómez Leal y Sergio Carmona del uso de un hombre, de un alto funcionario, de un alto mando, para realizar actividades en Tamaulipas”, afirmó Meza. “Normalmente esto es el famosísimo charoleo, pero en este contexto es charoleo para realizar huachicol”, agregó.

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Quién es José Ramón Gómez Leal y por qué lo señalan desde hace más de 20 años

José Ramón Gómez Leal es cuñado de Francisco García cabeza de Vaca. (Foto: Archivo / Morena)

Meza recordó que la familia de Gómez Leal opera empresas de transporte de hidrocarburos desde la década de los ochenta. En 2002, cuando el senador aún militaba en el PAN y encabezaba la empresa Grupo Gor, la entonces Agencia Federal de Investigación le incautó tres pipas relacionadas con contrabando de combustible.

En 2009, según el activista, Gómez Leal fue fotografiado en un acto de campaña junto a un narco identificado como Jaime González Durán, alias “El Hummer”, señalado como uno de los fundadores de Los Zetas.

Meza sostuvo que el senador también reconoció en entrevistas del pasado que era amigo de Sergio Carmona y que, hasta donde él sabía, no existía ninguna investigación en su contra.

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Gómez Leal está emparentado con el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues Mariana Gómez Leal, hermana del senador, es esposa del exmandatario.

Según el activista, Gómez Leal fue uno de los primeros personajes en acercar a Carmona al círculo morenista, antes de que Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de Andrés Manuel López Obrador, lo presentara con la cúpula cercana al entonces presidente. “Él es uno de los personajes claves que conectó al Rey del Huachicol con la cúpula de Morena”, sostuvo Meza.

El activista agregó, citando una columna previa de Salvador García Soto, que Gómez Leal colabora actualmente como informante del gobierno de Estados Unidos.

Marina del Pilar Ávila también estaría entre los números con los que se tuvo comunicación.

Entre los 99 números que Meza identificó en los teléfonos de Carmona figuraría la senadora Olga Sosa, excompañera de fórmula de Gómez Leal antes de que él llegara al Senado por la vía extraordinaria. Según el activista, Sosa ayudó a operar en medios de comunicación a favor de Américo Villarreal antes de que este llegara a la gubernatura de Tamaulipas.

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También la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, y el diputado, Erasmo González Robledo, quien en el momento de las conversaciones presidía la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, una de las más poderosas por manejar recursos federales.

La lista incluiría además a Humberto Francisco Villarreal Santiago, hijo del gobernador Américo Villarreal; al cantante Julión Álvarez; y a Gustavo Nieto, quien fue alcalde de un municipio queretano y es primo de Santiago Nieto, extitular de la UIF.

Santiago Nieto fungió como asesor de Américo Villarreal durante la transición en Tamaulipas y declaró en su momento que no hubo recursos de procedencia ilícita en la elección de Sinaloa.

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Meza mencionó además conversaciones con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien en el pasado negó haber conocido a Carmona, y con la diputada Gabriela Jiménez Godoy, quien también negó el contacto.

Quién fue Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”

(Foto: Twitter/@PedroCa15010202)

Sergio Carmona Angulo era originario de Reynosa, Tamaulipas, y encabezaba junto con su hermano Julio César Carmona empresas dedicadas formalmente a la construcción, el transporte y la importación de mercancías. Antes de que Morena llegara al poder, Carmona realizó obras de infraestructura bajo la administración panista de César Verástegui Ostos, “El Truco”, entonces secretario de Gobierno y aspirante a la gubernatura de Tamaulipas. Las tensiones en ese vínculo, según el periodista Carlos Loret de Mola, lo llevaron después a cambiar de bando político.

Ya con Morena en el poder, Carmona obtuvo contratos por más de 330 millones de pesos del IMSS y de la entonces Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con apoyo de Erasmo González y Américo Villarreal, según el mismo Loret de Mola. Antes de morir, fue nombrado además administrador del Sistema de Agua y Alcantarillado de Ciudad Victoria.

Detrás de esa fachada empresarial, Carmona fue señalado de usar sus compañías para el contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos, actividad que le dio el apodo por el que se le conoció públicamente. Según Reforma, él y sus empresas eran investigados por la UIF por ese presunto contrabando y por lavado de dinero, y en junio de 2022 el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió su propia investigación sobre una red de tráfico de combustible centrada en los hermanos Carmona.

La periodista Anabel Hernández, en el episodio 34 de su pódcast Narcosistema, documentó que Carmona construyó su fortuna con ese mismo esquema: combustible ingresado desde Texas con documentación falsa o clasificado como otro producto para evadir impuestos, mientras su hermano Julio era colocado al frente de la aduana de Reynosa para fortalecer la red.

El periodista Salvador García Soto documentó que, durante las elecciones de junio de 2021, los hermanos Carmona fueron acusados de financiar ilegalmente campañas de Morena en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, y que ese respaldo los vinculó con Mario Delgado, entonces presidente nacional del partido.

Según la periodista Anabel Hernández, el empresario Sergio Carmona habría financiado campañas electorales de Morena y fue asesinado después de iniciar colaboración con la DEA. (x/@J_Fdz_Menendez)

Loret de Mola sostuvo por separado que Delgado utilizó al menos dos vuelos en aviones privados de Carmona, y el periodista Héctor de Mauleón afirmó en su columna de El Universal que existen fotografías de Delgado con el empresario antes de abordar una de esas aeronaves.

Anabel Hernández amplió el alcance de ese financiamiento: según una denuncia presentada ante cortes federales de Nueva York y Texas en diciembre de 2024, Carmona habría financiado la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y a al menos nueve gobernadores morenistas, entre ellos Américo Villarreal en Tamaulipas, donde el empresario Horacio García confesó haber invertido junto con Carmona 120 millones de pesos a cambio de contratos públicos por 534 millones de pesos.

Anabel Hernández confirmó, según el testimonio de Eddie Pintor, amigo de Carmona, que el empresario ya sostenía contacto directo con la DEA semanas antes de su asesinato el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García.

“Estoy hablando con la DEA… me están entrevistando, me están preguntando. Yo sí les digo muchas cosas”, le confesó Carmona a Pintor, según la reconstrucción de la periodista. Días antes del homicidio, Carmona también le dijo, visiblemente angustiado: “Tengo mucho miedo, compadre.”

De acuerdo con el testimonio recogido por Hernández, Carmona ingresó al círculo político de Morena a través del senador José Ramón Gómez Leal, cercano a Andrés Manuel López Beltrán, dato que coincide con lo que ahora documenta Meza a partir de los mensajes extraídos de los teléfonos del empresario.