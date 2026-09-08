Iván Tona, cada vez más cerca del América: Guillermo Almada tendría el mediocampista que pidió

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El América estaría cerca de cerrar la llegada de Iván Tona, mediocampista proveniente de los Xolos de Tijuana, para reforzar el centro del campo en lo que resta del Apertura 2026.

La contratación del futbolista de 26 años habría sido por petición de Guillermo Almada, quien después de la llegada de Carlos Álvarez dejó claro que todavía buscaba una pieza más para completar su plantilla.

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De acuerdo con reportes de TUDN y Mediotiempo, América ya tendría acordados con Tona los términos salariales y contractuales. El jugador incluso tendría previsto viajar próximamente a la Ciudad de México para avanzar con el proceso previo a que se haga oficial su llegada.

Iván Tona, cada vez más cerca del América

(Especial)

El mediocampista nacido en Hermosillo, Sonora, se convertiría en uno de los últimos refuerzos de las Águilas antes del cierre del mercado.

Tona habría ganado terreno después de que América no lograra concretar la incorporación de Luis Chávez, quien actualmente juega en Rusia y ya disputó dos Copas del Mundo con la Selección Mexicana.

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El futbolista de Xolos también fue relacionado durante esta ventana con Cruz Azul y Chivas, pero todo apunta a que serán los azulcrema quienes terminen por hacerse con sus servicios.

¿Qué refuerzo le falta al América?

La directiva azulcrema todavía tendría una tarea pendiente: encontrar un defensa central.

La salida de Sebastián Cáceres, quien fue transferido al Celta de Vigo, dejó a Israel Reyes, Ramón Juárez y Miguel Vázquez como las opciones mexicanas para esa posición.

La intención sería sumar a un defensor extranjero, con el futbol sudamericano como una de las posibilidades. Sin embargo, esta incorporación todavía no está confirmada y el América trabaja con el tiempo encima por el cierre del mercado.

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Los refuerzos del América para el Apertura 2026

Las Águilas ya sumaron varias piezas para este torneo. Carlos Álvarez llegó procedente del Levante de España, mientras que el colombiano Óscar Perea se incorporó desde el Racing de Estrasburgo de Francia.

En el mediocampo también llegó el mexicoamericano Edwin Cerrillo, procedente del LA Galaxy, y para el ataque se incorporó el colombiano Miguel Borja.

Además, Miguel Ángel Borja y Luis Ángel Malagón están a la espera de tener mayor protagonismo con el primer equipo, mientras que el conjunto azulcrema busca terminar de apuntalar su plantilla para la segunda mitad del torneo.